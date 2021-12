Mégis drágul a fenyőfa; kiderült, mikor jön '22-ben a családi pótlék - Turmix (50. hét)

Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 50. heti (webes) kiadása.

30 éve (1991-ben) írta alá Magyarország és az EU azt a társulási szerződést, mellyel megkezdődött hazánk uniós csatlakozási folyamata. Napjainkban pedig már több mint 17 éve EU-tagok vagyunk, így pedig, hogy egy magyar focis hasonlattal éljünk: a fejlődés megkérdőjelezhetetlen.

Na de térjünk rá a Pénzcentrum legjobb, legérdekesebb anyagaira, az elmúlt hét napból.

Zsebre megy

Megvan, mikor utalják jövőre a családi pótlékot. A tervek szerint minden hónapban legkésőbb negyedikéig el fogják utalni a havi családi pótlékot. Sőt, augusztusban kétszer is fog jönni – a beiskolázás augusztus végi költségeire gondolva –, persze szeptemberben így nem érkezik majd pénz. A pontos dátumokért kattints ide!

Így verd meg az inflációt. Már 20 milliótól lehetsz privátbanki ügyfél, legalábbis a Diófa Alapkezelőnél, mely intézmény értékesítési igazgatósági tanácsadójával készítettünk interjút a héten. Ha téged is megijesztett az infláció szintje, akkor ide kattintva érdemes tájékozódni azokról a befektetésekről, melyek hozama meghaladhatja a pénzromlás mértékét.

Nálunk már magasabb az élelmiszer-infláció. Pedig az élelmiszerek hivatalosan is 6 százalékkal drágultak egy év alatt, viszont a Pénzcentrum több mint másfél éve vizsgálja, hogy három különböző társadalmi réteget képviselő fiktív vásárlóv– Hunor, a pályakezdő fiatal, Judit, a családanya és a nyugdíjas Marika néni – számára mekkora kiadást jelent egy-egy nagyobb bevásárlás. Novemberben Hunor járt a legrosszabbul, hisz ő éves összehasonlításban 8,59 százalékkal fizet többet az élelmiszerboltban. Részletek itt.

5+10 tipp, hogy ép ésszel és bukszával gyere ki az ünnepi alagútból. Ez ugyanis egyáltalán nem egyszerű mutatvány. Sok minden sarkall ugyanis arra minket ebben az időszakban, hogy túlhajtsuk magunkat és túlköltekezzünk, de ha néhány szempontot figyelembe veszünk, akkor sokkal élvezetesebbek lesznek az ünnepek. Cikkünkben sok jótanácsot gyűjtöttünk össze.

Mégis emelkedik a fenyőfa ára. Bár néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy idén talán a karácsonyfáért nem kell majd többet fizetni, mint tavaly, sajnos mostanra kiderült, hogy más a helyzet. A hazai fenyőknél 10 százalékos, a külföldi nordmannoknál pedig akár 20 százalékos drágulásra is számíthat az, aki még nem vett fát idén. A sajnálatos részletek itt találhatóak.

Raktárosként bruttó 457 ezret, targoncásként 537 ezret kereshetsz. A járvány alatt élelmiszer-házhozszállítással berobbant Kifli.hu-nál. A bérek ilyen szintű emelkedése egyfelől jól mutatja a hazai munkaerőhiány intenzitását, másrészt pedig fűti az inflációt. Mutatjuk a konkrét hirdetéseket ebben a cikkben.

Durván elszállt az ünnepi fogások ára: Óriási mértékben drágultak meg egyes, a jól bevett karácsonyi menühöz nélkülözhetetlen alapanyagok az évek során. A Pénzcentrum számításai szerint, egy az öt legalapvetőbbnek számító karácsonyi alapanyagból álló kosár megvásárálrása mindössze 3 év alatt közel 20 százalékkal emelkedett. De mi a helyzet a ponty, a töltött káposztába való hús, vagy a bejglibe való mák és dió árával? Az összes drágult vajon az elmúlt pár évben? Azért hogy ezt kiderítsük, hivatalos statisztikákból számoltuk ki, mennyibe kerültek az egyes alapanyagok 2018-ban, 2020-ban és 2021-ben. További részletek itt!

Üdvözlöm

A héten páros interjút készítettünk Keith Riddle-lel, az építőiparban aktív VELUX cég értékesítésért és marketingért felelős alelnökével, valamint a vállalat kelet-közép-európai alelnökével, Mészáros Krisztiánnal.

Bár az egész interjút érdemes elolvasni, az építkezésen, felújításon gondolkodóknak álljon itt egy felemás hírt hozó rész a beszélgetésből:

Pénzcentrum: Önök szerint várható-e, hogy jövő év elején újra kiugróan növekedjenek az építőipari árak? Azt már most pedzegetik, hogy a globális energiaár-növekedés miatt ez elkerülhetetlen lesz az építőiparban is.

Keith Riddle: [...] A következő év elején, azaz 2022 első hónapjaiban azonban nekünk is érzékelhetőbben árat kell emelnünk, ennek a mértéke országonként változó lesz, 7-10 százalékkal számolunk. Nem gondolom viszont, hogy ezen felül újabb áremelésre kényszerülnénk 2022-ben.

Az árak ugyanis el fognak érni egy olyan szintet, ami fölé már nem kúsznak, legalábbis a várakozások most ezt mutatják. Azt nem mondom, hogy ha meglesz ez az árszint, akkor onnan meredek zuhanás lesz, de azt sem, hogy újabb meredek emelkedés következne. Ilyetén az árszínvonal beállására számítunk az emelést követően. Az energiaárak viszont biztosan ütőkártyának fognak számítani 2022-ben, és nem csak a mi üzletmenetünkben, az itt tapasztalható drágulással a piac minden szereplőjének meg kell majd küzdenie, és ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen energiára mindenkinek szüksége van.

A teljes beszélgetés ide kattintva olvasható.

Még több jó cikk

Karácsony előtt ne feledkezz meg a házipatika feltöltéséről. A patikák jó része ugyanis karácsonykor zárva tart, az ünnep alatt pedig még kellemetlenebb fej- vagy fogfájástól, gyomorsavtól vagy epegörcsöktől szenvedni. A héten összegyűjtöttük, hogy melyek azok a gyógyszerek, amelyekből még karácsonyig érdemes feltölteni az otthoni készleteket. Katt ide a részletekért.

Kinyitottak a hazai sípályák. Az elmúlt időszak havazásai miatt ugyanis több helyen már egybefüggő hóréteg alakult ki, ráadásul hóágyúzásra is alkalmas idő van. Ebből az alkalomból beszéltünk az eplényi pálya egyik vezetőjével, valamint megtudtuk: cikkünk írásakor (december 11-én) Mátraszentistvánon még csak italt lehetett venni a sípálya éttermében, ételt nem. Részletek itt.

Egyre többen rúdtáncolnak, de nem nekik fizetnek. Budapesten és vidéken is sorra nyílnak a stúdiók, ahol rúdtáncot lehet tanulni. Edzőket, teremtulajdonosokat kérdeztünk arról, hogy mennyire is kell a zsebbe nyúlni, ha valaki kipróbálná magát ebben a sportban. A csoportos órák néhány ezer forinttól indulnak, a magánórák ára inkább a 8-10 ezer forintos sávban mozog. A felszerelés sem olcsó mulatság, pláne, ha otthon is gyakorolni szeretnénk. Ha úgy érzed, a jövőd a rúdtánc, akkor itt érdemes elindulni.

Rossz hírünk van, ha csak kisbetűkből áll a jelszód. Ezeket ugyanis (8 karakterig) azonnal fel lehet törni, de a 10 karakteresekhez is csupán 1 óra kell. A skála másik oldalán a legalább egy nagybetűt, egy számot és egy szimbólumot tartalmazó, 12 karakteres jelszavak állnak. Itt 34 ezer évre van szükség a biztos sikerhez. A lényeg tehát, hogy minél bonyolultabb kódokat adjunk meg, részletek itt.

Pénzügyi marketingveteránnal készítettünk interjút a héten. Szabó Andrea 1999 óta dolgozik a pénzügyi szektorban marketingvezetőként, jelenleg az Erste Bank marketing és PR igazgatója, de hasonló pozíciót töltött be a Citibanknál, a Budapest Banknál és a Sberbanknál is. A vezető a banki kommunikációs közeg változásáról, a járvány ügyfelekre és dolgozókra gyakorolt hatásáról, valamint arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy szerinte szépen öregedett-e a Budapest Bank emlékezetes, Emese című reklámplatformja. Ha felkeltettük az érdeklődésed, kattints ide!

Nem volt jó éve az autókereskedőknek. Erről Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Pénzcentrumnak. A szakember elmondta: a visszaesés 2019-hez, tehát az utolsó járványmentes évhez képest 40 százalék, idénre ráadásul jobb évet vártak, de csalódniuk kellett. Részletek itt.

Mérgező munkahelyi kór terjed Magyarországon. A nagyobb cégek életében az év vége előtti időszak a legsűrűbb. Lezárandó nagy projektek, elszámolások, túlórák várnak a munkavállalókra. Azonban ebből sok magyar dolgozónak ez nem csak év végén jut ki, hanem egész évben. A túlhajszolás, kifacsarás kultúrája ugyanis egyre nagyobb teret hódít már nálunk is. A cikk itt olvasható.

Elárulta a 2021-es X-Faktor győztese, mire költi a nyereményt. Lement a 2021-es X-Faktor döntője, a végső győztes Alee lett, aki nehéz körülmények közül ért fel a csúcsra, úgyhogy lesz helye a havi 1 milliós főnyereménynek. Alee a családján is segítene, valamint ingatlant is venne. Mint kiderült, a korábbi győztesek kötül nem mindenkit forgatta okosan a nyereményt: Danics Dóra például hamar elverte a pénzét. De vannak jó példák is, Kocsis Tibor félretett és a hiteleit rendezte, Vastag Csaba pedig a karrierjét építette a milliókból. Részletek itt.

Máshol olvastuk

Még egy magyar rocklegendáról derült ki, hogy nincs pénze. Ő Schuster Lóránt, a P. Mobil énekese. A sztori sok zenészéhez hasonló: a járvány miatt hónapokig nem lehetett színpadra állni, a tartalékai pedig elfogytak. Bár szerencsére az egészsége jól szolgál, azonban térdprotézis műtétre lenne szüksége, ami viszont "belekerül 1,5-2 millió forintba", úgyhogy ezt végig kell gondolni, mondta Schuster Lóránt a Blikknek.

Komoly bejelentést tett az EMA az egyik vakcináról. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emlékeztető oltás beadását javasolja a Janssen gyógyszeripari vállalat egydózisú, koronavírus elleni vakcinájából - közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség szerdán. Részletek itt.

