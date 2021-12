Elárulta a 2021-es X-Faktor győztese, mire költi a nyereményt: szegénysorról ért a csúcsra Alee

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lement a 2021-es X-Faktor döntője, a végső győztes Alee lett, aki nehéz körülmények közül ért fel a csúcsra, úgyhogy lesz helye a havi 1 milliós főnyereménynek. Alee a családján is segítene, valamint ingatlant is venne. Mint kiderült, a korábbi győztesek kötül nem mindenkit forgatta okosan a nyereményt: Danics Dóra például hamar elverte a pénzét. De vannak jó példák is, Kocsis Tibor félretett és a hiteleit rendezte, Vastag Csaba pedig a karrierjét építette a milliókból.

Szombaton lement a 2021-es X-Faktor döntője, a fináléba Alee, Ferenczi Kamilla és Paulina jutott. Végül a nézők szavazatai alapján a ByeAlex mentorálta rapper, Alee lett a végső győztes. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 16 éves énekes nagyon nehéz körülmények közül ért a csúcsra: határmenti Kevermesről érkező Alee nagyon szerény körülmények között él családjával. Egy korábbi riportban megmutatta, hogyan is élnek a kis, omladozó házukban. Innen jöttem, nem szégyellem - monta a későbbi győztes, aki elmondta, nagy erőt ad neki szerettei támogatása, de a fiatal tehetség még általános iskolai tanárnőjét is bemutatta a nézőknek, akitől szintén rengeteg szeretetet és elismerést kapott. A friss győztes az RTL-nek beszélt arról, mennyit jelent neki családja segítsége, akik még a nehéz körülmények ellenére is egyengették karrierjét. Arra a kérdésre, hogy mi volt a legszebb karácsonyi ajándék, amit valaha kapott, azt felelte: összességében az, amikor elkezdtem zenélni, és kaptam egy szintetizátort mamámtól. Tudom, hogy nem volt rá pénze, de félretett, spórolt és inkább kevesebbet evett, csak hogy én tudjam azt csinálni, amit szeretek. Ezt nagyon tudtam értékelni, és nagyon örültem. A döntőben Alee elmondta azt is, hogy a főnyereményből a családján is szeretne segíteni, és venne egy ingatlant is. Hozzátette: a zenélésből szeretne élni, koncertjeivel járni az országot. Nem mindenki bánt jól a pénzzel Lesz helye tehát a pénznek, az X-Faktor idei főnyereménye havi 1 millió forint egy éven keresztül, és akkor még a koncertek után járó gázsiról nem is beszéltünk. Alee-nak viszont észnél kell lennie, okosan kezelni a hirtelen jött nyereményt: ugyanis Fókusz riportjából kiderült, hogy a korábbi győztesek bizony nem mindig bántak okosan a tehetségkutatóban nyert pénzzel. Danics Dóra például hamar elverte a nyereményét: Sajnos én nem voltam elég okos annak idején és nagyon sokat eltapsoltam ebből a pénzből, viszonylag rövid idő alatt – mondta az énekesnő, aki kevés pénzt szánt a karrierjére, inkább elvitte belőle nyaralni a barátait, fesztiválokra, koncertekre jártak és egy hatalmas albérletet vett ki. Mint kiderült, Kocsis Tibor okosabb volt, ő gyűjtögette a pénzt és a lakásának hitelét fizette belőle. Vastag Csaba a karrierjébe fektette a milliókat, az első lemezére, klipekre és koncertekre költötte - magára egy forintot se költött elmondása szerint. Ruszó Tibi házat vett a pénzéből. Rico és Claudia, akik azóta már nem dolgoznak együtt, a nyeremény egy részét a kerekesszékes énekes gyógyulására költötték. A Seychelle-szigeteki utazásukról egy kedves barátjuk részére lemondtak. Oláh Gergő elárulta, mivel szegény körülmények közül érkezett, leginkább magának és a családjának kedveskedett különböző ajándékokkal: az első útja egy nagy bevásárlóközpontba vezetett. Felível a karrier Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, az X-Faktorban befutott énekeseknek sikerült megragadnia, és természetesen pénzre váltania az RTL-nek köszönhető népszerűséget. A keresett hazai zenei előadóknak rengeteg fellépésük van. Opitz Barbi például az X-Faktor hatodik szériáját nyerte meg, azóta Szenes Iván-díjjal is kitüntették, és szintén elmondhatja magáról, hogy ő az egyik legfelkapottabb hazi előadó, akinek naptárja tele van fellépésekkel. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy Magyarországon átlagosan 200 ezer forintot hoz egy fellépés, márpedig ha tele a naptár, akkor ez akár több tízmilliós összeg is lehet egy évben. És akkor még bármikor befuthat egy olyan műsor, mint az Álalcos énekes, ami után szintén jár a gázsi - a showban többek között Opitz Barbi is feltűnt már.

