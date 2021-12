Megszólaltak az elemzők: jövőre is a szakadékban maradhat a forint

Hogyan alakulhat a rekord gyenge forint árfolyama és vajon tartósan magas lesz-e az infláció, milyen főbb részvénypiaci, geopolitikai kockázatokkal kell számolniuk a hazai befektetőknek a bizonytalanná vált gazdasági környezetben? Napjaink hazai és világgazdaságának legfajsúlyosabb témái ezek. A Sovereign Private Banking (SPB) csütörtök délelőtti háttérbeszélgetésén pedig mindhárom témát megvitatták a befektetési tanácsadó szakértői.

Az elmúlt 101 év tőzsdei megfigyelése, hogy a tőzsdék növekedése decemberben beindul. Ez az úgynevezett Mikulás rally időszak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jó eséllyel ez most is meg fog történni. Persze erre nincs garancia. - kezdte elemzését Kosovics László, az SPB senior elemzője.

Számos kockázati tényező is képbe jött ugyanis idén. Az amerikai központi bank például elindította a taperinget. Azaz elkezdte a kibocsátás csökkentését.

Talán szerencsés is persze, hogy a jegybankok eltávolodnak a piactól. Alapvetően minél inkább megvalósul ez a jegybankok részéről, azt sugallva, hogy a piacnak el kell látnia magát, az annál inkább önbeteljesítő jóslatként hathat a piacra is - tette hozzá Kalapos Csaba, az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatója.

Tizenévek óta nem látott inflációról beszélhetünk. Nem csak hazánkban, hanem egész európában, sőt az USA-ban is bőven 6 százalék felett van.

Komoly erők vonultak fel az orosz-ukrán határon. Ennyi katona van egymással szemben, Isten őrizz, hogy valami bekövetkezzen, de ha más régiókat nézünk, mondjuk Kínát, ott is hatalmas most a további kockázat. Biden legutóbbi nyilatkozata alapján viszont úgy tűnik Taiwant az amerikaik kvázi elengedték, úgyhogy itt is remélhető, hogy csitulni fog a konfliktus - mondta el a globális kockázati tényezőkről Kosovics László

Az energiaszektor az utóbbi időben leghangsúlyosabb szektor volt, amit az SPB követett. Korábban főleg kötvényekkel, most már inkább részvényekkel foglalkoznak. Jellemző ebben a szektorban, hogy jelentős osztalékokkal lehet számolni.

A bankszektor a másik, ahol most komoly mozgások vannak. A biztosítóknál komolyak a kockázatok. Két területtel érdemes foglalkozni. A kereskedelmi bankok profitálhatnak leginkább a jelenlegi folyamatokból, főleg az amerikai bankokkal lehet érdemes foglalkozni.

Az egészségügyi szektor viszont messze alulteljesített 2021-ben. Itt is leginkább a magas bázisnak köszönhető ez az alulteljesítés. 2020-ban ugye elképesztő növekedés volt, főleg a vakcinagyártók részvényeiben. Ezt idén már nem sikerült reprodukálni és nagyjából az idei számok várhatóak 2022-ben is - vázolta fel Kalapos Csaba

A technológiai szektor ellenben továbbra is biztos pont. Ezek a pénzügyi erejükből, a méretükből adódóan a "safe haven" befektetések piacának számítanak most már egyértelműen.

Az olaj mellett a szén került az elmúlt időszakban a fókuszba. Hiába a zöld gondolkodás terjedése, most ez kicsit háttérbe szorult. A kínaiak rengeteg szenet használnak és nekik hála óriási kereslet szabadult most rá a piacra, ezért a szén ára is szárnyal.

Még egy globális kockázati kérdés lehet, hogyha az omikron variáns ténylegesen berobban, jöhet-e még egy olyan pénzügyi összeomlás, mint 2020 márciusában. Erre azért meglehetősen limitáltak az esélyek. Az látszik, hogy a piac ideges, és ha megjelenik egy ilyen hír, akkor néhány napra, akár egy napra megtorpan a piac. - mondta erről Kalapos Csaba.

Nem várható a forint drasztikus erősödése

Azt gondolom, ha az előző beszélgetésünkön elhangzottakat visszaidézzük, sok dolog megvalósult szóról-szóra. Elindult ugye egy alapkamatemelési ciklus és az utóbbi néhány hónapban, az MNB újra elindította az egynapos betéti eszköz.

Ezzel az MNB kikövezte az utat, hogy legyen egy másik eszköze az alapkamat mellett.

Magunk részéről nem számítunk rá, hogy újabb mélypontra jusson a forint. Ugye a kamatemelések hatására már volt is egy emelkedés a legutóbbi után. 360-365 forint között állhat be egy egyensúlyi ár az év végére. Ha megint olyan lenne, hogy néhány nap alatt következne be egy újabb több százalékos csökkenés, akkor várhatóan történik rá jegybanki intervenció - vélik a szakértők

A hazai vállalatokra térve Kosovics László elárulta, az OTP esetében most érdemes lehet minden kisebb visszaesésnél vásárolni, hiszen a régióban a magyar olajcég az egyik legjobb befektetési lehetőség. A MOL-al kapcsolatban már szkeptikusabbak vagyunk. Nem jó üzenet a piacnak, hogy egy vállalatnak olyan lépésekkel kell szembesülnie, ami most a MOL-nál történik. A másik gond velük, hogy nem eléggé dinamikusak, ezért simán vannak rá alternatív lehetőségek.