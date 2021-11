Fontos hírek érkeztek a 2021-es adóbevallásokról: ezt mindenkinek tudni kell

November 12-től lettek volna elérhetőek az adóhatóság által készített áfa bevallás tervezetek. November 8-án azonban megjelent egy kormányrendelet, ami a vészhelyzetre való tekintettel újfent eltolta a határidőt. Nem ez az első halasztás, eredetileg nyáron készült volna az első NAV áfa bevallás, amit akkor novemberre tettek át. Az új bevezetési dátum egyelőre nem ismert.

A tervezett bevezetés előtt néhány nappal a Kormány 613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról kimondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az Áfa tv. 184. § (2)–(10) bekezdése és 346. §-a nem alkalmazandó. Ezzel pedig az e-áfa bevezetését gyakorlatilag határozatlan időre eltolta - tájékoztat Antretter Erzsébet, a Niveus Consulting Group adótanácsadási üzletágának igazgatója.

Ugyanez a kormányrendelet hatályon kívül helyezte a 429/2021. (VII. 16.) Korm. rendeletet is. Ez utóbbi szerint a termékimporthoz kapcsolódó áfa 2022. februári időszaktól lett volna elérhető az áfabevallás-tervezetekben. Néhány speciális ügylethez kapcsolódóan pedig csak a 2022. júliusi időszaktól kerültek volna adatok az adóhatóság által készített bevallásokba. Mindezek szintén arra engednek következtetni, hogy nem mostanában lehet számítani a bevallás tervezetekre - véli a Niveus Consulting Group szakembere.

Az e-áfa bevezetése az adóhatóság legutóbbi tervei szerint egyébként sem érintett volna mindenkit, első körben csak a havi bevallókat. Az adóhatóság ugyanis számított arra, hogy a hatalmas mennyiségű adat feldolgozása és megfelelő megjelenítése a bevallás tervezetekben még nehézségeket okozhat a kezdetekben, ezért érdemesnek tartotta a rendszert finom-hangolni, mielőtt az adózók teljes körének elérhetővé teszik a bevallás tervezeteket

– tájékoztat a szakértő.

A későbbiekben az érintettek az első tervezeteket az Online Számla felület Alkalmazások menüpontja alatt fogják megtalálni, hasonlóan az Online Számlázó programhoz. A tervezeteket ténylegesen jóvá kell majd hagyni, azok nem válnak automatikusan elfogadottá. A tervezet elfogadásával az adóalany a befogadott számlákra vonatkozó összesítőjelentés-tételi kötelezettségét is teljesíti majd, egyúttal az adólevonási jog érvényesítéséről is nyilatkozik, vagyis a nem megfelelő tervezet elfogadása jogosulatlan áfa visszaigényléshez is vezethet.

Bár az e-áfa rendszer bevezetésére az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében kerülne sor, korántsem biztos, hogy az adózók ezt már az első tervezetek megjelenésétől érezni fogják. Mivel az áttérés az e-áfára nem kötelező és az e-áfa bevallások benyújtásához az adózók aktív közreműködésére lesz szükség, továbbá a rendszer fejlesztése is több ütemben fog megvalósulni, az adózóknak maguknak kell majd mérlegelniük, hogy érdemes-e, illetve mikor érd