Varga Mihály: korlátozások jöhetnek, gazdasági kieséssel is számolni kell a 4. hullám miatt

A magas energiaárak nyomán támadó infláció sem segít, pedig a magyar gazdaság gyors visszarendeződése örvendetes - mondta a miniszter.

Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtök reggel a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) éves konferenciáján tartott nyitóelőadást - számolt be a Portfolio.

Elmondta, a koronavírus negyedik hulláma és a magas energiaárak nyomán támadó infláció itthon is negatív gazdasági következményekkel járhat. A Pénzügyminisztérium (PM) ezért 6,8 százalékra csökkentette a korábbi 7-7,5 százalékos gazdasági előrejelzését.

Korlátozások is jöhetnek, illetve gazdasági kieséssel is számolni kell a koronavírus újabb fellángolása miatt

- mondta Varga Mihály, aki a pozitívumok között kiemelte, hogy a magyar gazdaságban kimagasló az autóipar és a turizmus részaránya, de már egyre inkább megtaláljuk az ellenszerét annak, hogy e két ágazat sérülése miatt nagyot essünk vissza

A magyar gazdaság nyáron elérte a válság előtti teljesítményt, mindössze 10-11 ilyen ország van Európában, a munkanélküliség pedig már csak 3,6 százalékos.

A pénzügyminiszter beszélt a biztosítási szektorról is, elmondta, hogy a biztosítási piac díjbevétele 2020-ban is növekedni tudott, és a szerződések száma is azt mutatja, hogy visszatérőben van a növekedési lendület.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA