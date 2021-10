A legtöbb családnak nem sokáig lesz a számláján az szja-visszatérítés: erre készülnek 2022-ben

2022 februárjáig a 2021-es személyi jövedelemadót visszafizetik a gyermeket nevelő családoknak: egy átlagosan kereső egygyermekes család, ahol mindkét szülő alkalmazotti munkaviszonyban dolgozik, összesen 1,6 millió forintos visszatérítést kaphat. Sokan fejben már jó előre elköltötték ezt az összeget, most ahhoz adunk segítséget, hogy valóban megfontolt döntést hozhasson mindenki. Szakértők válaszolnak, hogyan érdemes befektetni, érdemes-e előtörleszteni a hitelünket, de cikkünkből kiderül az is, mire kell feltétlenül figyelni használtautó, vagy high-tech cuccok vásárlása esetén.

Orbán Viktor korábbi bejelentése szerint a 2021-es személyi jövedelemadót visszafizetik a gyermeket nevelő családoknak 2022 februárjáig. A NAV közlése szerint a visszafizetés felső határa a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz 15 százaléka.

Az szja és az ekho szerint adózó szülőknek külön-külön, legfeljebb 809 ezer forintot térít vissza az állam azoknak, akik egy gyermeket nevelnek. A kettő-, vagy háromgyerekesek viszont amennyiben élnek az családi adókedvezmény lehetőségével, és átlag közelében van a fizetésük, ők kevesebbet kapnak majd, vagy semmit.

Családi adókedvezmény A családi adókedvezmény az adózó összevont adóalapját csökkenti, összege az eltartottak számától függ. Egy eltartott után a maximális családi kedvezmény összege havonta 10 ezer forint, két eltartott után 40 ezer forint, három eltartott esetén maximum 33 ezer forintot jelent eltartottanként.

A NAV 2022. február 15-ig automatikusan kiutalja a visszatérítést annak a szülőnek, akinek a munkabéréből év közben a munkáltató levonja az szja-t, illetve az ekhót. A visszatérítés az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.

Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre és a 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok a munkáltatótól/kifizetőtől és a kiutaláshoz szükséges belföldi bankszámlaszám vagy postai cím a családi pótlék folyósítási adatokból a NAV rendelkezésére áll. A NAV számukra 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatérítést.

Jól jön a pénz

Egy átlagosan kereső egygyermekes család, ahol mindkét szülő alkalmazotti munkaviszonyban dolgozik, összesen 1,6 millió forintos visszatérítést kaphat. Ez már akkora összeg, amit érdemes megfontoltan kezelni. Persze csábító lehet ennyi pénzt elkölteni valami régóta vágyott tárgyra, utazásra, pláne mi, magyarok hajlamosak vagyunk könnyelműen, korántsem körültekintően bánni a pénzzel.

Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) felméréséből kiderül, hogy az általuk meghatározott kritériumok alapján a 26 vizsgált ország lakosainak zöme a pénzköltéshez ért, azonban a tudatos pénzügyi döntésekhez nem. A felmérésben Magyarország is részt vett, hazánk pedig az OECD - átlagot súrolja. A 26 vizsgált országból mi a középmezőnyt értük el.

Korábban megkérdeztük olvasóinkat, mik a terveik, ki mire fogja költeni ezt a pénzt. Az első grafikonon az összes válaszadó voksai látszódnak, míg a második fülön azoknak a válaszait jelöltük, akik kapnak 2022-ben szja-visszatérítést és tudják is, mire költik majd a viszzakapott adójukat.

Mit, hova? Segítünk!

Hogy hozzájáruljunk a magyarok amúgy nem túl fejlett pénzügyi tudatosságához, utánajártunk, melyek a legfontosabb tudnivalók a fenti opciókkal kapcsolatban, szakértőin válaszoltak, hogy költhetjük el a legokosabban ezt a pénzt.

Befektetés

A válaszadók 18 százaléka nyilatkozott úgy, hogy befekteti majd ezt a pénzt. Amennyiben a család úgy gondolja, hogy pár éven belül felhasználja ezt az összeget valamire, vagy egyszerűen nem bírják a kockázatot, akkor nincs más mint az állampapír: az inflációkövető, Prémium Magyar Állampapír lesz a megoldás, hiszen a MÁP+ esetében az infláció megzabálja a hozamot. Ezzel szemben a PMÁP infláció + 1,25% kamatprémiumot fizet, ez ha a jelenleg érvényes MNB 2021-es infláció várakozással számolunk, akkor 4,7+1,25% lesz, ami 5,95% (persze az is benne van a pakliban, hogy ennél is magasabb lesz az idei infláció). De a babakötvény még ennél is jobb, az infláció + 3%-ot fizet, ami alsó hangon lesz 4,7+3= 7,7% - de ez a gyermeknek veszik alapvetően a családok, és csak 18 éves korában lehet kivenni a pénzt.

Ha hosszabb távban (15+ év) gondolkodik a család, és nem ugrik a vérnyomás 160-ra, ha 30%-ot veszít a befektetés az értékéből, akkor jöhet számításba a tőzsde. A tőzsdei részvény az reál eszköz, ha részvényt veszel, egy cégben szerzel tulajdonjogot, kapsz egy szeletkét az eszközeiből. A fizikai eszközök infláció álló befektetések, így a részvény is, ami nem utolsó szempont a mostani környezetben.Az MSCI Világ index követő ETF-fel egy csapásra a fejlett világ vagy 1700 részvényéből vásárolhat a befektető egy kis szeletkét, de ha meg ennél is bátrabb az apuka, anyuka, akkor itt vannak az egyedi részvények, Bitcoin, Ether és társaik - mondta el a Pénzcentrumnak a a Portfolio Trader befektetési igazgatója, Bence Balázs.

ETF Az ETF az Exchange Traded Fund rövidítése, azaz Tőzsdén Kereskedett (befektetési) Alap. A hagyományos befektetési alaphoz képest, amelyik naponta egyszer közöl árat, az ETF-ek ára a többi részvényhez hasonlóan percről-percre változik, attól függően, hogy a benne található értékpapírok vagy nyersanyagok ára hogyan változik a piacon. Ugyanúgy vesszük meg, mint egy részvényt, annyi a különbség, hogy nem egy részvényt veszünk ezáltal, hanem mondjuk a teljes S&P 500 indexet alkotó összes részvényt vesszük meg egyszerre. Így az ETF pillanatnyi ára is a S&P 500 index változását fogja követni. Ezt a legtöbb esetben úgynevezett árjegyző garantálja, aki biztosítja, hogy a pillanatnyi kereslet-kínálattól függetlenül mindig jegyez vételi és eladási árat az adott ETF-re. Az ő haszna az eladás és a vételi ár közötti spread, vagyis eltérés. Az ETF elterjedését a költségelőnye, a rugalmassága, adózási előnye és likviditása adja,

Hiteltörlesztés, előtörlesztés

14 százaléka olvasóinknak azt jelölte be, hogy előtörleszti a hitelét. Egy hitel előtörlesztése olyan, mintha a most meglévő egyetlen nagyobb összegű megtakarításunkat sok kicsi, havonta keletkező megtakarításra alakítanánk át. Ha például egy 20 milliós fennálló tőketartozású, 20 éves hátralévő futamidejű, 4%-os kamatozású lakáshitel előtörlesztésére 1,6 millió forint áll a rendelkezésünkre, akkor az eddigi 121 200 forintról 111 500 forintra csökkenthetjük a törlesztőrészletünket, vagyis havi 9700 forintot sikerül megspórolnunk. Ha nincs előtörlesztési díj, akkor ugyanolyan arányban csökken a törlesztőrészletünk, mint amekkora arányban a tőketartozásunk csökken.

Törvény szerint a jelzáloghiteleknél legfeljebb 1,5 (jelzáloglevéllel finanszírozott hiteleknél 2, minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél 1), más hiteleknél 1 százalékos előtörlesztési díj felszámítható (vagyis valamivel kisebb a megtakarítás az említettnél), de nagyjából azzal kalkulálhatunk, hogy az előtörlesztett összegnek megfelelő arányban spórolunk a havi törlesztőrészletből. 20 év alatt így nemcsak 1,6 millió forintnyi tőketörlesztést hozunk előre, hanem a rá jutó, jelen esetben 700 ezer forintos kamattörlesztést is megspóroljuk - magyarázta a Pénzcentrumnak Palkó István. A Portfolio vezető elemzője hozzátette:

20 év leforgása alatt ez nem tűnik soknak (pláne, hogy az infláció miatt jóval kevesebbet fog érni, mint mostani 700 ezer forint), ha viszont találunk egy rendszeres megtakarítást a megspórolt törlesztőrészletek befektetésére, és azzal a lakáshitelünk kamatához hasonló, évi 4%-os hozamot érünk el, akkor már a pénzünknél vagyunk: nagyjából úgy járunk, mintha eleve befektetésre tettük volna félre a kezdeti 1,6 milliónkat: 20 év múlva mintegy 3,5 millió forintunk lesz. Mindezek alapján a következtetésünk az, hogy pénzügyileg akkor éri meg az előtörlesztést választanunk, ha a lakáshitel kamatánál érdemben magasabb várható hozamú, havi rendszeres befektetést sikerül találunk

Hitelhez önerőként használnád fel?

Minössze 1,8 százalék nyilatkozott úgy, hogy önerőként fogja felhasználni egy hitelhez. Nem véletlenül ilyen kevesen, hiszen jelenleg a lakóingatlanok forgalmi értékének legfeljebb a 80 százalékát teheti ki a rá felvett hitelösszeg nagysága. Ez egy lakásvásárlásnál azt is jelenti, hogy a vételárnak legalább a 20 százalékát saját megtakarításból – más szóval önerőből – kell biztosítania a vevőnek.

Lakásvásárlás esetén a jelenlegi ingatlanárak mellett 1,6 millió forint szinte szó szerint semmire sem elég. Ha valakinek ennyi az önereje, az elméletileg maximum 8 millió Ft-ért vehetne lakást, ahol viszont 8 millióért vannak lakások, ott a bank nem feltétlenül hitelezne

– mondta el Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Ugyanakkor a jegybank nemrég felvetette, hogy a fiatal, első lakást vásárlók számára csökkenteni lehetne a vásárláshoz szükséges minimális önerő nagyságát. Ezzel kevesebb megtakarítás is elegendő lehetne a fiatalok számára első otthonuk megvételéhez. Az ingatlan.com adatbázisában jelenleg 345 ingatlant találunk 8 millió forintos ár alatt, jellemzően az ország kevésbé frekventált vidékein, rendkívül kis alapterületűek és nagy részük szinte lakhatatlan állapotban van jelenleg.

Autót vásárolnál belőle?

Válaszadóink 6 százaléka autót vásárolna ebből a pénzből. Megvizsgáltuk a JóAutók.hu kínálatában a 800 ezer és 1,6 millió forint közötti ársávban hirdetett személyautókat. A legkisebb, legolcsóbb modellek között is csak minimum 100 ezer kilométert futott autókat találunk ebben a kategóriában, melyek életkora minimum 6-7 év. A használtautó-piacon leggyakrabban gazdát cserélő 5 modell esetében a kínálat a következő 800 ezer és 1,6 millió forint között:

Opel Astra: legalább 9 éves, átlagosan pedig 14 éves és 200 ezret futott.

Suzuki Swift: legalább 9 éves, átlagosan pedig 14 éves, 173 ezret futott.

Ford: Focus: legalább 8 éves, átlagosan pedig 14 éves és 200 ezret futott

VW Golf: legalább 12 éves, átlagosan pedig 16 éves és 210 ezret futott

VW Passat: legalább 13 éves, átlagosan pedig 16 éves és 270 ezret futott

Használt autó vásárlása során érdemes szem előtt tartani a jármű ellenőrizhető előéletét: különösen az autó szervizmúltja és futásteljesítménye, ezen adatok hitelessége fontos szempont – mondta el a Pénzcentrumnak Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. A szervizkönyvben szereplő bejegyzések márkaszervizek esetén könnyen ellenőrizhetők akár külföldről behozott használt autók esetében is. A futásteljesítményt - különösen az itthon futott autók esetében – magunk is ellenőrizhetjük az Ügyfélkapun keresztül ingyenesen elérhető Jármű Szolgáltatási Platform keretében. Itt hosszú évekre visszamenően megtalálhatjuk például a műszaki vizsgák során rögzített kilométeróra-állásokat is.

Az autósok széles körében él az a mítosz, hogy érdemesebb közvetlenül magánszemélytől venni az autót, mert így kedvezőbb vételár érhető el. A valóságban amikor a magánszemély hirdetést helyez el, a meghirdetett árat a többi hirdető árához igazítja. A kereskedők ugyanakkor szavatosságot vállalnak az eladott járműre, a tapasztalatok szerint jobban felkészítik azt az eladásra, állapotlapon tüntetik fel az autó aktuális állapotát, ami a szerződés mellékleteként a reklamációt is könnyebé teszi.

Nem mellékes persze, hogy milyen kereskedővel üzletelünk, az autókereskedések között is előfordulhatnak kevésbé megbízhatók. A JóAutók.hu oldalán csak előzetesen minősített kereskedők hirdetései találhatók, ez a vásárlók számára egy megbízható előszűrő lehet ilyen esetekre. Az autót lehetőség szerint célszerű általunk kiválasztott szakértővel is átnézetni – ennek költségét megegyezés szerint állhatja az eladó vagy a vevő is. Számos esetben találkozhatunk olyan hirdetésekkel a piacon, amelyek a vevő igényének megfelelő autó külföldről történő behozatalát ígérik. Fontos, hogy ilyen ajánlatok esetében sose fizessünk előleget.

Lakásfelújítás

20 százaléka a válaszadóknak lakását újítaná fel ebből a pénzből. Számukra jó hír, hogy 2021. január 1-je óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakásukat. A támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe úgy, hogy 2022. december 31-éig nyújtható be a kérelem, az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be.

Az otthonfelújítási támogatás összege maximum 3 millió forint, a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összköltség esetében maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe. Egy 3,2 milliós lakásfelújítás tehát kijöhet a maximális adóvisszatérítésből, ám mivel már csak a kiegyenlített számlákkal lehet pályázni, ezt a pénz „meg kell előlegezni”.

Háztartási nagygépek

Viszonylag kevesen, mindössze alig 4 százalék nyilatkozott úgy, hogy valami háztartási gépet, tech cuccot vásárol majd. Az elmúlt egy évben az eMAG-nál a háztartási nagygépek közül a hűtőszekrények, a mosógépek és a mikrohullámú sütők, illetve mosogatógépek fogytak a legnagyobb darabszámban, míg a szárítógépek a ötödik legnépszerűbb termékkategóriának számítanak ebben a szegmensben. Ha a háztartási nagygépek eladásai által generált forgalom alapján rangsoroljuk a háztartási nagygépes termékkategóriákat, akkor a hűtőszekrények, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, beépíthető sütők követik egymást a top 5-ben.

Egy tipikus magyar vásárló 2021-ben az eMAG-nál 120-125 ezer forint közötti bruttó áron vásárolt hűtőgépet, bár ha a side-by-side kialakítású modelleket nem számítjuk, akkor a hagyományos felső- vagy alsófagyasztós modellek átlagos eladási ára 80-85 ezer forint közötti. Egy tipikus vásárló bruttó 85-90 ezer forintot költött mosógépre, mosogatógépet 90 ezer forint körüli áron vásárolt, szárítógépet pedig 115-120 ezer forint körüli összegért rendelt.

Tippek:

a fent említett összes típusú háztartási gép esetén érdemes minél kedvezőbb energiabesorolású modellt vásárolni, hiszen ezeket a berendezéseket sok évre vásároljuk, amely alatt a sok kis megtakarítás összességében már jól érzékelhető összegű spórolást eredményezhet

aki szeretné a lehető legjobban megóvni a ruháit, annak a nagy slágernek számító szárítógépek közül érdemes hőszivattyús modellt vásárolnia.

mindegyik háztartási nagygépre érdemes lehet kiterjesztett garanciát vásárolni, mivel ezzel megelőzhetjük, hogy évekkel később egy esetleges meghibásodás miatt kelljen nem várt költségbe vernünk magunkat.

IT termékek

A legnagyobb darabszámban az mobiltelefonok, laptopok, monitorok, tabletek fogytak idén a webáruházban. E termékkategóriák közül a mobiltelefonok, laptopok, a tabletek és a monitorok generálták a legnagyobb forgalmat 2021-ben ebben a sorrendben. Tabletet és mobiltelefont egy tipikus vásárló 72-75 ezer forint körüli bruttó áron rendelt, laptopot 190-200 ezer forint körüli áron, míg monitorra 60-65 ezer forintot költöttek.

Tippek:

Érdemes észben tartani, hogy környezetvédelmi okokból ma már nem minden okostelefon dobozában találhatunk konnektorba dugható töltőadaptert, sokszor csak egy adatkábelt mellékelnek. A legtöbb esetben ez nem okoz gondot, hiszen a vásárlók döntő többségek eleve van otthon egy másik készülékhez vásárolt adaptere. Ha mégis új adaptert kellene venni, érdemes olyan típust választani, amelyen egyaránt van USB-A és USB-C csatlakozó, illetve támogatja az új készülékünkkel kompatibilis gyorstöltési technológiát is.

Notebook vásárlásánál érdemes előretelepített operációs rendszerrel szállított gépet választani, mert általában ilyen konstrukcióban jóval kedvezőbb áron juthatunk legális Windowshoz, mintha külön vennénk meg ezt. (A Mac számítógépekhez eleve jár a Mac OS.)

Bár a Windows 11 már megjelent, egyes noteszgépek még Windows 10-zel érkeznek. Az Extreme Digital oldalán lévő terméklistából könnyen kikereshetünk olyan modelleket, amelyeket a vásárlás után frissíteni tudunk az új szoftverre.

Szórakoztatóelektronika

A szórakoztatóelektronikai kategóriában a tévékészülékek fogytak a legjobban, és ezek eladásai generálták a legnagyobb forgalmat is, egy tipikus vásárló bruttó 115-120 ezer forint körüli összeget szánt tévére. Említésre méltó még a fej/fülhallgatók népszerűsége (12-15 ezer forint körüli átlagár), illetve a hordozható Bluetooth-hangszóróké, (20 ezer forint körüli átlagár), illetve a játékkonzoloké, amelyekre 155-160 ezer forintot költött idén egy átlagos vásárló.

Tippek:

Ha naponta sok órát megy a tévé otthon, érdemes lehet költeni energiatakarékosabb modellre, például azonos gyártótól egy újabb típusra.

Azért érdemes okostévére költeni, mert ezekről kényelmesebben el tudjuk érni a különböző streaming szolgáltatásokat, mint a külön csatlakoztatható eszközökről.

Jó, ha a tévé támogatja a Bluetooth-t, hiszen így anélkül tudunk hangfalakat, hangrendszert, soundbart csatlakoztatni hozzá, hogy drótokat kellene végigvezetni a nappalin. Plusz az esti tévézéskor a meglévő Bluetooth-fülhallgatón is kényelmesen, vezeték nélkül élvezhetjük a műsort.

A Playstation és az Xbox legújabb generációból az egész világon korlátozott a kínálat, érdemes feliratkozni a vágyott modell előjegyzésére, mert ez nem jár vásárlási kötelezettséggel, de ha új készlet érkezik, értesítést kap róla az ügyfél.

Utaznál?

Szintén kevesen utazzák majd el ezt a pézt a tervek szerint, pedig 1,6 millió forintból egy háromtagú család már egy egész komoly utazásra is elindulhat. Aki például a Kanári-szigeteket látogatná meg júniusban, és egy óceánra néző superior szobában aludna, az teljes ellátással 3 főnek 859 761 forintot fizet, ha most lefoglalja a Neckermannál. De akár Zanzibárra is eljuthatunk fejenként 376 ezer forintból jövő áprilisban vagy májusban a Vistán keresztül, és 4 csillagos hotelben szállhatunk meg. Aki pedig Dubaiban költené el ezt a pénz, az OTP Travelnál fejenként 529 ezer forintért befizethet élete nyaralására.