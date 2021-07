Borús kilátások: már a csehek, a lengyelek is jobban élnek, mint mi

Magyarországon, Romániában és Bulgáriában az uniós átlaghoz képest olcsó a megélhetés, de e mellé rossz fizetések is társulnak, ami oda vezet, hogy a magyarok jelentős része nem vagy csak nehezen jön ki a pénzéből.

2020-as adatok alapján Dániában átlagosan 32 ponttal magasabb az árszint a 27 tagország átlagához képest, vagyis ott ennyivel drágább az élet. A skála másik végén Bulgária található – a 64 pontos eredmény azt jelenti, hogy ott 36 ponttal olcsóbb a megélhetés az uniós átlaghoz viszonyítva. Magyarország 70 pontot ért el, így megélhetési költségek szempontjából az egyik legolcsóbb tagállamnak számít - számol be a 24.hu.

Egyetlen olyan kategória van, ahol Magyarország a legolcsóbbnak számít, ez pedig a rekreáció, kultúra és a sport, de a szeszes ital, dohány és kábítószer kategóriában is csak Bulgária előz meg minket.

Olcsóság tekintetében tehát kevés vetélytársa akad Magyarországnak, de ha a bruttó órabért is hozzávesszük mindehhez, akkor kiderül,

vannak olyan országok, ahol jobban kijövünk a pénzünkből.

Luxemburg a bruttó órabér alapján a második helyezést érte el, a fogyasztói árszintben viszont csak az ötödik, ami azt jelenti, hogy a jó fizetéshez nem járulnak olyan magas megélhetési költségek, mint például Dániában. Hasonló a helyzet Németországban, Olaszországban, Szlovéniában, sőt Csehországban és Lengyelországban is.

Vannak olyan országok is, amelyek az órabér és az árszint szerint pontosan ugyanazon a helyen állnak: Dánia mellett Észtország, Magyarország, Románia és Bulgária is ilyen. Az utóbbi háromnál ugyan az uniós átlaghoz képest olcsó a megélhetés, de e mellé rossz fizetések is társulnak, ami oda vezet, hogy a magyarok jelentős része nem vagy csak nehezen jön ki a pénzéből.