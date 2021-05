Csányi Sándor: nem kell rohanni az euró bevezetésével, inkább így kellene csinálni

Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója szerint, mivel most nem egy gazdasági válságot élünk, a banknál úgy számolna, ha nagy lesz az átoltottság, viszonylag gyors növekedés indul majd meg – mondta el az Inforádiónak adott interjújában.

A magyar bankvezér beszélt arról is, hogy ő személy szerint nem home office párti, de lehet, hogy 1-2 napot lesznek majd akik otthon maradhatnak a jövőben is, de csak addig, amíg ez nem megy a munka rovására. Csányi Sándor beszélt arról is, hogy ha elegendő mértékű lesz az átoltottság a világban, akkor megindulhat a növekedés, bár ő nem felpattanásra, sokkal inkább egy viszonylag meredek, folyamatos emelkedésre számít.

A bankvezért kérdezték az euró bevezetéséről is, amiről azt mondta kell, hogy legyen majd valamikor, hiszen az EU-hoz való csatlakozásunkkal ezt vállaltuk. Ám Csányi Sándor úgy vélekedett, hogy nem kell a bevezetéssel rohanni. Mint mondja, „úgy lenne jó bejutni az eurózónába, hogy a magyar gazdaság erős, fejlettségében eléri az eurózóna tagjainak a szintjét, nincsenek olyan feszültségek, mint amelyek most például Görögországban vagy Olaszországban jelentkeznek. Mert a közösség azt jelenti, hogy nemcsak az előnyből, hanem kockázatból is részesedünk. Meg kell várni, hogy az eurózóna is jobb formában legyen, meg mi is jobb formában legyünk, és úgy kellene belépni.”