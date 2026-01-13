Kedd reggel Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Rengeteg ember csúszik el a jeges utakon, a kórházakban már a műtéteket is elhalasztják emiatt
Az Országos Kórházi Főigazgatóság megerősítette, hogy a traumatológiai osztályokon jelentősen megnőtt a baleseti esetek száma, ami miatt egyes kórházakban halasztható műtéteket kellett átütemezni.
Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában. A HVG információi szerint egyes kórházakban előre tervezett műtéteket is el kellett emiatt halasztani.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a lap megkeresésére közölte, hogy a traumatológiai profilú osztályokon valóban sok a baleset, elesés és törés. Országos viszonylatban a traumás esetek aránya megközelítőleg 20-30 százalékot tesz ki.
"Egyes intézményekben előfordulhat ennél magasabb esetszám, a súlyos, életmentő baleseti műtétek természetesen előnyt élveznek, ugyanakkor az elektív műtéti program zavartalanul zajlik, a kórházak szükség esetén néhány halasztható beavatkozást átütemeznek" – közölte az OKFŐ.
A főigazgatóság nem adott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy pontosan mely intézményekben és milyen műtéteket halasztottak el eddig, illetve várhatóan mikor tudják elvégezni ezeket a beavatkozásokat.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Ausztria 2026-tól teljesen eltörölte a menstruációs termékek áfáját, így a tamponok és betétek 0%-os adókulccsal kerülnek a boltokba.
Gyilkosság a Morrison's 2-ben: elképesztő, mit posztolt a tettes, ezt a bíróságon is figyelembe vehetik
Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.
Magyarok tömegei szedik így a vitaminokat, étrend-kiegészítőket: ezt a dolgot nagyon benézik, súlyos árat fizetnek
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk.
Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható.
A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.
A fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni.
Még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.
Társadalombiztosítási járulék és egészségügyi szolgáltatási járulék 2026: mennyi a TB járulék összege, hogyan történik a TB befizetés, milyen NAV tb járulék számlaszámra utaljunk?
Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni
A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.
Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát halált okozó testi sértésként vizsgálja a rendőrség.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.
Az NNGYK legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait.
Hányást, hasmenést okozhatnak a baktériummal fertőzött termékek, a cég azonnal együttműködött a hatósággal.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
2026-tól így pontosan havi 16 100 forintra nőtt az összeg, mely éves szinten 193 ezer forint visszaigényelhető adót is jelenthet.
Tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.