2026. január 13. kedd Veronika
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal nő próbál felállni, miután elesett a csúszós, jeges járdán a szabadban
Egészség

Rengeteg ember csúszik el a jeges utakon, a kórházakban már a műtéteket is elhalasztják emiatt

Pénzcentrum
2026. január 13. 15:02

Az Országos Kórházi Főigazgatóság megerősítette, hogy a traumatológiai osztályokon jelentősen megnőtt a baleseti esetek száma, ami miatt egyes kórházakban halasztható műtéteket kellett átütemezni.

Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában. A HVG információi szerint egyes kórházakban előre tervezett műtéteket is el kellett emiatt halasztani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a lap megkeresésére közölte, hogy a traumatológiai profilú osztályokon valóban sok a baleset, elesés és törés. Országos viszonylatban a traumás esetek aránya megközelítőleg 20-30 százalékot tesz ki.

Megadta magát a BKV, több fontos villamosvonal is leállt Budapesten
EZ IS ÉRDEKELHET
Megadta magát a BKV, több fontos villamosvonal is leállt Budapesten
Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől.

"Egyes intézményekben előfordulhat ennél magasabb esetszám, a súlyos, életmentő baleseti műtétek természetesen előnyt élveznek, ugyanakkor az elektív műtéti program zavartalanul zajlik, a kórházak szükség esetén néhány halasztható beavatkozást átütemeznek" – közölte az OKFŐ.

A főigazgatóság nem adott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy pontosan mely intézményekben és milyen műtéteket halasztottak el eddig, illetve várhatóan mikor tudják elvégezni ezeket a beavatkozásokat.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #baleset #egészségügy #műtét #sérülés #betegellátás #kórházak #balesetek #egészségügyi ellátórendszer #kórházi ellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:29
15:28
15:14
15:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2
2 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
3
1 hónapja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
4
4 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
5
4 hete
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 16:01
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 15:28
Hiánycikk az útszóró só a legdurvább ónos esőben: tényleg jó alternatíva lehet helyette a macskaalom is?
Agrárszektor  |  2026. január 13. 15:28
Keményen megdrágult az uborka a lengyeleknél: ennyibe kerül egy kiló