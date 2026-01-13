Rengeteg ember csúszik el a jeges utakon, a kórházakban már a műtéteket is elhalasztják emiatt

Az Országos Kórházi Főigazgatóság megerősítette, hogy a traumatológiai osztályokon jelentősen megnőtt a baleseti esetek száma, ami miatt egyes kórházakban halasztható műtéteket kellett átütemezni.

Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában. A HVG információi szerint egyes kórházakban előre tervezett műtéteket is el kellett emiatt halasztani.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a lap megkeresésére közölte, hogy a traumatológiai profilú osztályokon valóban sok a baleset, elesés és törés. Országos viszonylatban a traumás esetek aránya megközelítőleg 20-30 százalékot tesz ki.

"Egyes intézményekben előfordulhat ennél magasabb esetszám, a súlyos, életmentő baleseti műtétek természetesen előnyt élveznek, ugyanakkor az elektív műtéti program zavartalanul zajlik, a kórházak szükség esetén néhány halasztható beavatkozást átütemeznek" – közölte az OKFŐ.

A főigazgatóság nem adott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy pontosan mely intézményekben és milyen műtéteket halasztottak el eddig, illetve várhatóan mikor tudják elvégezni ezeket a beavatkozásokat.