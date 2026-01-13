Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Megadta magát a BKV, több fontos villamosvonal is leállt Budapesten
A havazás jelentősen megnehezíti a budapesti közlekedést, több villamosjárat helyett pótlóbuszok közlekednek, és az utak csúszóssá váltak.
Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől. A szakemberek azt javasolják, hogy kizárólag megfelelően letakarított és téli körülményekre felkészített járművekkel induljanak útnak az autósok, valamint számítsanak a szokásosnál hosszabb menetidőre.
A téli időjárás a fővárosi tömegközlekedésben is fennakadásokat okoz. A 69-es villamos Újpalota, Erdőkerülő utca és Rákospalota, MÁV-telep közötti szakaszán szünetel a forgalom, ezen a vonalon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Hasonló a helyzet a 17-es, 19-es és 41-es villamosok esetében is, ahol a Katinyi mártírok parkja és a Bécsi út/Vörösvári út közötti szakaszon pótlóbuszokkal biztosítják a közlekedést.
Az 50-es villamos vonalán Pestszentlőrinc, Béke tér és a Szarvas csárda tér között szintén pótlóbuszok közlekednek a villamosok helyett.
A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz útvonalán is változás történt: az Astoria megállóban mindkét járat az éjszakai autóbuszok megállóhelyén áll meg.
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni
A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.
A Duna Szap-Mohács közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni.
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.