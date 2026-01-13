2026. január 13. kedd Veronika
Budapest, 2023. december 10.CAF-villamos a hóesésben az 56A járat vonalán a 2. kerületi Zuhatag soron 2023. december 10-én.MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Megadta magát a BKV, több fontos villamosvonal is leállt Budapesten

Pénzcentrum
2026. január 13. 10:15

A havazás jelentősen megnehezíti a budapesti közlekedést, több villamosjárat helyett pótlóbuszok közlekednek, és az utak csúszóssá váltak.

Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől. A szakemberek azt javasolják, hogy kizárólag megfelelően letakarított és téli körülményekre felkészített járművekkel induljanak útnak az autósok, valamint számítsanak a szokásosnál hosszabb menetidőre.

A téli időjárás a fővárosi tömegközlekedésben is fennakadásokat okoz. A 69-es villamos Újpalota, Erdőkerülő utca és Rákospalota, MÁV-telep közötti szakaszán szünetel a forgalom, ezen a vonalon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Hasonló a helyzet a 17-es, 19-es és 41-es villamosok esetében is, ahol a Katinyi mártírok parkja és a Bécsi út/Vörösvári út közötti szakaszon pótlóbuszokkal biztosítják a közlekedést.

Az 50-es villamos vonalán Pestszentlőrinc, Béke tér és a Szarvas csárda tér között szintén pótlóbuszok közlekednek a villamosok helyett.

A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz útvonalán is változás történt: az Astoria megállóban mindkét járat az éjszakai autóbuszok megállóhelyén áll meg.
