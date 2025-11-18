Iszonyatosan fontos határidőre figyelmeztet a NAV: súlyos pénzt bukhat, aki elfelejti

A háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem veszik el, ha valaki elmulasztotta az októberi nyilatkozatot. A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet. Az októberre járó kedvezményt pedig jövőre, az éves bevallásban lehet visszaigényelni.

A kedvezmény október elseje óta él és év közben is érvényesíthető. Az érintettek választhatnak, hogy a munkáltatójuknál adják le a papíralapú adóelőleg-nyilatkozatot, vagy a NAV online felületét használják. Az ONYA eddig körülbelül 60 ezer édesanyának nyújtott gyors megoldást. A rendszer automatikusan betölti a szükséges adatokat, így néhány kattintással el lehet küldeni a nyilatkozatot.

Az ONYA használatához DÁP vagy Ügyfélkapu+ azonosítás kell. Nincs szükség nyomtatásra vagy aláírásra, a NAV továbbítja az adatokat a munkáltatónak. A honlapon külön aloldal segíti az eligazodást, innen letölthető a papíralapú nyomtatvány, illetve egy kattintással elérhető az online felület is. Részletes tájékoztató és kérdés-válasz útmutató is rendelkezésre áll.