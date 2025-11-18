Iszonyatosan fontos határidőre figyelmeztet a NAV: súlyos pénzt bukhat, aki elfelejti

Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.
A háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem veszik el, ha valaki elmulasztotta az októberi nyilatkozatot. A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet. Az októberre járó kedvezményt pedig jövőre, az éves bevallásban lehet visszaigényelni.
A kedvezmény október elseje óta él és év közben is érvényesíthető. Az érintettek választhatnak, hogy a munkáltatójuknál adják le a papíralapú adóelőleg-nyilatkozatot, vagy a NAV online felületét használják. Az ONYA eddig körülbelül 60 ezer édesanyának nyújtott gyors megoldást. A rendszer automatikusan betölti a szükséges adatokat, így néhány kattintással el lehet küldeni a nyilatkozatot.
Az ONYA használatához DÁP vagy Ügyfélkapu+ azonosítás kell. Nincs szükség nyomtatásra vagy aláírásra, a NAV továbbítja az adatokat a munkáltatónak. A honlapon külön aloldal segíti az eligazodást, innen letölthető a papíralapú nyomtatvány, illetve egy kattintással elérhető az online felület is. Részletes tájékoztató és kérdés-válasz útmutató is rendelkezésre áll.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
Az M7-esen állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.
Újabb szigorítás készül Brüsszelben, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot.
A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.
A KSH szegénységi statisztikáinak felülvizsgálata jelentősen átrajzolta a magyarországi szegénységről alkotott képet.
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.
Az Egyesült Államok négy mentességet adott ki az orosz olajvállalatoknak ellátásbiztonsági okokból, Magyarország viszont kimaradt a körből.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.