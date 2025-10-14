Kidetrült, egy hétköznapi konyhai alapanyag segíthet a daganatos betegeken: minden magyar konyhában ott lapul

Egy úttörő kutatás szerint az olívaolajban és diófélékben található egészséges zsírsav képes "felturbózni" a rákos sejtek elleni küzdelemre specializálódott immunsejteket, míg egy másik természetes zsírsav gyengítheti ezeket a sejteket.

A Hongkongi Egyetem (HKUMed) kutatói felfedezték, hogy az olívaolajban található olajsav (OA) jelentősen erősíti a γδ-T sejteket, amelyek a szervezet gyors reagálású védelmi vonalát képezik a fertőzésekkel és a daganatok növekedésével szemben.

A kutatók emberi γδ-T sejteket izoláltak és tenyésztettek, majd egy részüket olajsavnak, másik részüket pedig pálmaolajban, húsban és tejtermékekben gyakori palmitinsavnak (PA) tették ki. Ezt követően vizsgálták a sejtek túlélését, anyagcseréjét és tumorsejt-ölő képességét - jelentette a Newsatlas.

Az olajsavval kezelt sejtek nemcsak életképesek maradtak, hanem anyagcseréjük teljes erővel működött, mitokondriumaik stabilak maradtak, és a tumorsejtek elpusztítására szolgáló mechanizmusaik sértetlenek maradtak. Ezzel szemben a palmitinsavnak kitett sejtek anyagcsere-összeomlást szenvedtek és gyulladásos önpusztítás következett be náluk.

Kutatásunk azt sugallja, hogy az olajsavban gazdag élelmiszerek, mint az olívaolaj és az avokádó, fokozhatják a γδ-T sejtek immunfelügyeletét, ami hatékonyabb rákkezelésekhez vezethet

- nyilatkozta Tu Wenwei professzor, a kutatás vezetője.

A professzor szerint a rákbetegeknek érdemes lehet elkerülni a palmitinsavat, és megfontolni az olajsav-kiegészítést étrendjükben a γδ-T sejteken alapuló rákterápiák klinikai eredményeinek javítása érdekében.

Bár ezeket az eredményeket egérkísérletekben és sejtkultúrákban mutatták ki, a kutatók óvatosságra intenek, és hangsúlyozzák, hogy az eredményeket még emberi modellben is igazolni kell. A tanulmány azonban utat nyit olyan új gyógyszerek fejlesztéséhez, amelyek célzottan befolyásolhatják ezeket a folyamatokat a γδ-T sejt terápiák hatékonyságának növelése érdekében.