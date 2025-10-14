A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei megállítottak egy román kisbuszt, amely egy hatalmas utánfutót húzott maga után.
Kidetrült, egy hétköznapi konyhai alapanyag segíthet a daganatos betegeken: minden magyar konyhában ott lapul
Egy úttörő kutatás szerint az olívaolajban és diófélékben található egészséges zsírsav képes "felturbózni" a rákos sejtek elleni küzdelemre specializálódott immunsejteket, míg egy másik természetes zsírsav gyengítheti ezeket a sejteket.
A Hongkongi Egyetem (HKUMed) kutatói felfedezték, hogy az olívaolajban található olajsav (OA) jelentősen erősíti a γδ-T sejteket, amelyek a szervezet gyors reagálású védelmi vonalát képezik a fertőzésekkel és a daganatok növekedésével szemben.
A kutatók emberi γδ-T sejteket izoláltak és tenyésztettek, majd egy részüket olajsavnak, másik részüket pedig pálmaolajban, húsban és tejtermékekben gyakori palmitinsavnak (PA) tették ki. Ezt követően vizsgálták a sejtek túlélését, anyagcseréjét és tumorsejt-ölő képességét - jelentette a Newsatlas.
Az olajsavval kezelt sejtek nemcsak életképesek maradtak, hanem anyagcseréjük teljes erővel működött, mitokondriumaik stabilak maradtak, és a tumorsejtek elpusztítására szolgáló mechanizmusaik sértetlenek maradtak. Ezzel szemben a palmitinsavnak kitett sejtek anyagcsere-összeomlást szenvedtek és gyulladásos önpusztítás következett be náluk.
Kutatásunk azt sugallja, hogy az olajsavban gazdag élelmiszerek, mint az olívaolaj és az avokádó, fokozhatják a γδ-T sejtek immunfelügyeletét, ami hatékonyabb rákkezelésekhez vezethet
- nyilatkozta Tu Wenwei professzor, a kutatás vezetője.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A professzor szerint a rákbetegeknek érdemes lehet elkerülni a palmitinsavat, és megfontolni az olajsav-kiegészítést étrendjükben a γδ-T sejteken alapuló rákterápiák klinikai eredményeinek javítása érdekében.
Bár ezeket az eredményeket egérkísérletekben és sejtkultúrákban mutatták ki, a kutatók óvatosságra intenek, és hangsúlyozzák, hogy az eredményeket még emberi modellben is igazolni kell. A tanulmány azonban utat nyit olyan új gyógyszerek fejlesztéséhez, amelyek célzottan befolyásolhatják ezeket a folyamatokat a γδ-T sejt terápiák hatékonyságának növelése érdekében.
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot
A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek.
40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek -
Drágább, de környezetkímélőbb – mi áll a növényi élelmiszerek ára mögött? Hazai és globális trendek a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában!
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.