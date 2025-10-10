Megvan a hosszú élet titka? Nem hiszed el, hol találták meg a tudósok a megoldást

Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra és betegségekkel szembeni ellenállóképességükre.

A Science folyóiratban megjelent kutatás feltárta, hogy ezek a különös, föld alatt élő rágcsálók olyan genetikai mechanizmussal rendelkeznek, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy akár 40 évig is élhetnek, ami a leghosszabb élettartam a rágcsálók között.

A csupasz vakondpatkányok ellenállnak a ráknak, az idegrendszeri degenerációnak és az ízületi gyulladásnak is, ami miatt a tudósok régóta vizsgálják szervezetük működését - írta a BBC.

A sanghaji Tonji Egyetem kutatói által vezetett tanulmány a DNS-javítási folyamatokra összpontosított. Amikor a DNS-szálak megsérülnek, a sejtek egy mechanizmust indítanak el, amely egy sértetlen DNS-szálat használ sablonként a törés javításához.

A kutatás középpontjában egy c-GAS nevű fehérje állt, amely részt vesz ebben a károsodásérzékelő és javító rendszerben. Az embereknél ez a fehérje akadályozza a DNS-szálak összekapcsolódását, ami elősegítheti a rák kialakulását és rövidítheti az élettartamot.

A csupasz vakondpatkányoknál azonban a kutatók azt találták, hogy ugyanez a fehérje éppen az ellenkezőjét teszi: segíti a DNS-szálak javítását és megőrzi a sejtek genetikai kódjának épségét.

Gabriel Balmus, a Cambridge-i Egyetem DNS-javítást és öregedést kutató professzora szerint ez az izgalmas felfedezés csak a "jéghegy csúcsa" annak megértésében, miért élnek ezek az állatok rendkívül hosszú ideig.

"A cGAS-t biológiai Lego-darabként képzelhetjük el – az alapvető forma ugyanaz az embereknél és a csupasz vakondpatkányoknál, de a vakondpatkány változatában néhány csatlakozó másképp áll, lehetővé téve egy teljesen eltérő szerkezet és funkció létrehozását" – magyarázta Balmus.

A professzor szerint a csupasz vakondpatkányok az evolúció során átprogramozták ugyanazt az útvonalat, és "előnyükre fordították azt". Ez alapvető kérdéseket vet fel arról, hogyan programozta át az evolúció ugyanazt a fehérjét ellentétes működésre.

A tudósok legfőképpen azt szeretnék megtudni, mit tanulhatnak ezektől a rágcsálóktól az emberi egészség javítása és az életminőség időskorban történő megőrzése érdekében. "Ha visszafejthetjük a csupasz vakondpatkány biológiáját, talán új terápiákat fejleszthetünk az öregedő társadalom számára" – vélekedett Balmus professzor.