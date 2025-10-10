2025. október 10. péntek Gedeon
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A folyosón sétáló tudósok
Egészség

Megvan a hosszú élet titka? Nem hiszed el, hol találták meg a tudósok a megoldást

Pénzcentrum
2025. október 10. 14:14

Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra és betegségekkel szembeni ellenállóképességükre.  

A Science folyóiratban megjelent kutatás feltárta, hogy ezek a különös, föld alatt élő rágcsálók olyan genetikai mechanizmussal rendelkeznek, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy akár 40 évig is élhetnek, ami a leghosszabb élettartam a rágcsálók között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csupasz vakondpatkányok ellenállnak a ráknak, az idegrendszeri degenerációnak és az ízületi gyulladásnak is, ami miatt a tudósok régóta vizsgálják szervezetük működését - írta a BBC.

A sanghaji Tonji Egyetem kutatói által vezetett tanulmány a DNS-javítási folyamatokra összpontosított. Amikor a DNS-szálak megsérülnek, a sejtek egy mechanizmust indítanak el, amely egy sértetlen DNS-szálat használ sablonként a törés javításához.

A kutatás középpontjában egy c-GAS nevű fehérje állt, amely részt vesz ebben a károsodásérzékelő és javító rendszerben. Az embereknél ez a fehérje akadályozza a DNS-szálak összekapcsolódását, ami elősegítheti a rák kialakulását és rövidítheti az élettartamot.

A csupasz vakondpatkányoknál azonban a kutatók azt találták, hogy ugyanez a fehérje éppen az ellenkezőjét teszi: segíti a DNS-szálak javítását és megőrzi a sejtek genetikai kódjának épségét.

Gabriel Balmus, a Cambridge-i Egyetem DNS-javítást és öregedést kutató professzora szerint ez az izgalmas felfedezés csak a "jéghegy csúcsa" annak megértésében, miért élnek ezek az állatok rendkívül hosszú ideig.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"A cGAS-t biológiai Lego-darabként képzelhetjük el – az alapvető forma ugyanaz az embereknél és a csupasz vakondpatkányoknál, de a vakondpatkány változatában néhány csatlakozó másképp áll, lehetővé téve egy teljesen eltérő szerkezet és funkció létrehozását" – magyarázta Balmus.

A professzor szerint a csupasz vakondpatkányok az evolúció során átprogramozták ugyanazt az útvonalat, és "előnyükre fordították azt". Ez alapvető kérdéseket vet fel arról, hogyan programozta át az evolúció ugyanazt a fehérjét ellentétes működésre.

A tudósok legfőképpen azt szeretnék megtudni, mit tanulhatnak ezektől a rágcsálóktól az emberi egészség javítása és az életminőség időskorban történő megőrzése érdekében. "Ha visszafejthetjük a csupasz vakondpatkány biológiáját, talán új terápiákat fejleszthetünk az öregedő társadalom számára" – vélekedett Balmus professzor.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kutatás #betegség #életkor #rák #tudomány #öregedés #tudósok #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:02
14:20
14:16
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 10.
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
2025. október 10.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
2025. október 10.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
2
2 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
3
4 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
1 hete
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
5
1 hete
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:57
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:28
Nesze neked Otthon Start: berobbant a lakásdrágulás, ezt már nem lehet letagadni
Agrárszektor  |  2025. október 10. 14:26
Veszélyes rovart hoztak be Magyarországra: durva, hogy került ide