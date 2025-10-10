A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
Megvan a hosszú élet titka? Nem hiszed el, hol találták meg a tudósok a megoldást
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra és betegségekkel szembeni ellenállóképességükre.
A Science folyóiratban megjelent kutatás feltárta, hogy ezek a különös, föld alatt élő rágcsálók olyan genetikai mechanizmussal rendelkeznek, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy akár 40 évig is élhetnek, ami a leghosszabb élettartam a rágcsálók között.
A csupasz vakondpatkányok ellenállnak a ráknak, az idegrendszeri degenerációnak és az ízületi gyulladásnak is, ami miatt a tudósok régóta vizsgálják szervezetük működését - írta a BBC.
A sanghaji Tonji Egyetem kutatói által vezetett tanulmány a DNS-javítási folyamatokra összpontosított. Amikor a DNS-szálak megsérülnek, a sejtek egy mechanizmust indítanak el, amely egy sértetlen DNS-szálat használ sablonként a törés javításához.
A kutatás középpontjában egy c-GAS nevű fehérje állt, amely részt vesz ebben a károsodásérzékelő és javító rendszerben. Az embereknél ez a fehérje akadályozza a DNS-szálak összekapcsolódását, ami elősegítheti a rák kialakulását és rövidítheti az élettartamot.
A csupasz vakondpatkányoknál azonban a kutatók azt találták, hogy ugyanez a fehérje éppen az ellenkezőjét teszi: segíti a DNS-szálak javítását és megőrzi a sejtek genetikai kódjának épségét.
Gabriel Balmus, a Cambridge-i Egyetem DNS-javítást és öregedést kutató professzora szerint ez az izgalmas felfedezés csak a "jéghegy csúcsa" annak megértésében, miért élnek ezek az állatok rendkívül hosszú ideig.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
"A cGAS-t biológiai Lego-darabként képzelhetjük el – az alapvető forma ugyanaz az embereknél és a csupasz vakondpatkányoknál, de a vakondpatkány változatában néhány csatlakozó másképp áll, lehetővé téve egy teljesen eltérő szerkezet és funkció létrehozását" – magyarázta Balmus.
A professzor szerint a csupasz vakondpatkányok az evolúció során átprogramozták ugyanazt az útvonalat, és "előnyükre fordították azt". Ez alapvető kérdéseket vet fel arról, hogyan programozta át az evolúció ugyanazt a fehérjét ellentétes működésre.
A tudósok legfőképpen azt szeretnék megtudni, mit tanulhatnak ezektől a rágcsálóktól az emberi egészség javítása és az életminőség időskorban történő megőrzése érdekében. "Ha visszafejthetjük a csupasz vakondpatkány biológiáját, talán új terápiákat fejleszthetünk az öregedő társadalom számára" – vélekedett Balmus professzor.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.
A magyar egészségügy helyzete – beszámoló a Portfolio Private Health Forum 2025 konferenciáról.
A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása.
Egyre több idős magyar szenved a rettegett népbegségtől: megelőzhető lenne a kínlódás, ezt kell tenni ellene
Az időskori étvágycsökkenés nem válogatósság, hanem az öregedés természetes velejárója.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, hogy támogassuk immunrendszerünket a járványszezonban.
Sokan érzik úgy, hogy mindent megpróbáltak már a fogyásért vagy az egészségesebb életmódért, mégsem érnek el tartós eredményt.
Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség.
Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában – és már Magyarországon is stabil populációjuk van.
Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, nem véletlenül.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát