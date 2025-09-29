A Pénzcentrum 2025. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Óriási szőlőpara van Magyarországon: irgalmatlan a pusztítás - mi lesz így a leghíresebb borokkal?
Súlyos válságba került a magyar szőlőtermesztés az aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt. A betegség már 15 borvidéken jelen van, és több ezer hektárnyi területet érinthet, teljes birtokokat téve tönkre - írja a 444.hu.
"Most mindenhonnan ez folyik, csak számunkra már későn" – mondja Kiss Tamás, a Bussay-pince szőlésze-borásza-résztulajdonosa Csörnyeföldön, a birtokhoz tartozó szőlősorok között. Pontosabban: a szőlősorok romjai között. A szakember az aranyszínű sárgaság fitoplazmáról, más néven flavescence dorée szőlőbetegségről beszél, amely idén különösen látványosan terjedt el Magyarországon.
A szakmai körökben régóta ismert probléma csak mostanában kezd szélesebb nyilvánosságot kapni, annak ellenére, hogy rendkívüli mértékű károkat okoz. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a 22 hazai borvidék közül már 15-ben kimutatták a kórokozó jelenlétét, és a fertőzött területek nagysága több ezer hektárra tehető az összesen 56 ezer hektáros magyar borvidéki területből.
A betegség olyan emblematikus bortermelő vidékeket is elért, mint a Szentgyörgyhegy vagy a Somló. A Zalában gazdálkodó Bussay Dorottya–Kiss Tamás házaspár birtoka az elsők között esett áldozatul a járványnak. Náluk a folyamat évekkel ezelőtt kezdődött: először a tramini ültetvényeik pusztultak el, majd a pinot noir, végül szinte minden szőlőfajtájuk, kivéve a viszonylag ellenállóbb merlot-t és részben az olaszrizlinget.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatai szerint a fitoplazma magyarországi jelenlétét először 2013-ban igazolták a Csörnyeföldhöz közeli Lentihegyen. Bár szakmai körökben már 2016-ban komoly problémaként kezelték a jelenséget, átfogó intézkedések és széles körű figyelemfelhívás nem történt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bussay Dorottya nemrég levélben figyelmeztette a Pannon Bormíves Céh tagjait a veszélyekre: "2025-ben a települes nagy része elesett, nekünk a jövő évtől nincs egy tőke szőlőnk sem, mindent ki kell vágnunk. A fertőzöttség mértéke bőven 50% feletti. [...] Figyeljetek, keressetek megoldásokat, kutassatok, monitorozzatok, mert ha elér egy kritikus tömeget a fertőzés, nem megállítható a dolog. Ahol 1 van, és nem veszik észre, ott jövőre 50, a harmadik évben 500 beteg tőke lesz."
A probléma országos ismertségéhez vélhetően hozzájárult, hogy a kevésbé ismert zalai területek után már olyan neves borvidékeken is megjelent a betegség, mint a Szentgyörgyhegy vagy a Somló. Ennek köszönhetően 2025-ben a szakmán kívüli közvélemény is kezdi felismerni a helyzet súlyosságát - írják.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.