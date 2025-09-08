2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a szúnyogok emberi vért szívnak
Egészség

Újra támadnak a vérszívók, nincs mese, irtani kell: belefullad a szúnyogokba Magyarország?

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 18:35

Idén a szúnyoghelyzet rendhagyóan alakult az országban: a nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a Duna vízszintemelkedése, a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.

A következő napokban a kifejlett rovarok ellen földi permetezéssel lépnek fel a szakemberek, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A kezeléseket platós gépjárműre szerelt berendezéssel, az úgynevezett ULV eljárással végzik: a permetszert apró cseppekre porlasztva, hektáronként mindössze 0,5 liter mennyiségben juttatják ki. Ennek köszönhetően csak a rovarokra hat, az emberre és a háziállatokra nem jelent veszélyt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A héten négy vármegye 45 településén végzik a szúnyoggyérítést, főként a Duna déli szakaszán, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein.

Kapcsolódó cikkeink:

A lakókörnyezetünkben kialakult állóvizek ideális tenyészhelyet jelentenek a szúnyogok számára, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint a házak körül mi magunk is csökkenthetjük az ártalmat a vízmegállások felszámolásával.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #nyári szünet #nyár #szúnyogirtás #szúnyoggyérítés #vármegye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:56
18:35
18:17
18:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
2
3 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
3
2 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
4
3 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
5
1 hónapja
Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:17
Óriási bajban van a Tesla: nyolcéves mélypontra zuhantak az eladások
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 18:03
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Lássuk, mit tudsz a hazai halfajokról!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 18:28
Megszólalt a szaktárca: odavágna a gazdáknak a készülő megállapodás