Újra támadnak a vérszívók, nincs mese, irtani kell: belefullad a szúnyogokba Magyarország?

Idén a szúnyoghelyzet rendhagyóan alakult az országban: a nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a Duna vízszintemelkedése, a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.

A következő napokban a kifejlett rovarok ellen földi permetezéssel lépnek fel a szakemberek, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A kezeléseket platós gépjárműre szerelt berendezéssel, az úgynevezett ULV eljárással végzik: a permetszert apró cseppekre porlasztva, hektáronként mindössze 0,5 liter mennyiségben juttatják ki. Ennek köszönhetően csak a rovarokra hat, az emberre és a háziállatokra nem jelent veszélyt.

A héten négy vármegye 45 településén végzik a szúnyoggyérítést, főként a Duna déli szakaszán, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein.

A lakókörnyezetünkben kialakult állóvizek ideális tenyészhelyet jelentenek a szúnyogok számára, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint a házak körül mi magunk is csökkenthetjük az ártalmat a vízmegállások felszámolásával.