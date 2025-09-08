A Pénzcentrum 2025. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Újra támadnak a vérszívók, nincs mese, irtani kell: belefullad a szúnyogokba Magyarország?
Idén a szúnyoghelyzet rendhagyóan alakult az országban: a nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a Duna vízszintemelkedése, a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A következő napokban a kifejlett rovarok ellen földi permetezéssel lépnek fel a szakemberek, jellemzően az esti és éjszakai órákban. A kezeléseket platós gépjárműre szerelt berendezéssel, az úgynevezett ULV eljárással végzik: a permetszert apró cseppekre porlasztva, hektáronként mindössze 0,5 liter mennyiségben juttatják ki. Ennek köszönhetően csak a rovarokra hat, az emberre és a háziállatokra nem jelent veszélyt.
A héten négy vármegye 45 településén végzik a szúnyoggyérítést, főként a Duna déli szakaszán, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein.
A lakókörnyezetünkben kialakult állóvizek ideális tenyészhelyet jelentenek a szúnyogok számára, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint a házak körül mi magunk is csökkenthetjük az ártalmat a vízmegállások felszámolásával.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz.
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László szerint idős korban bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni.
Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.
Több nemzetközi tanulmány is megerősíti ezeket az eredményeket.
A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak.
Az Egészségügyi Világszervezet korábban figyelmeztetett, hogy az antibiotikum-rezisztencia "sürgős közegészségügyi fenyegetést jelent.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.