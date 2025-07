Pokoli időszak vár most 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül

Augusztus első hetében országos szinten is elindulhat a parlagfű pollenszezon - tette közzé a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához.

Az NNGYK Aerobiológiai Hálózatának pollenmonitorozási adatai alapján a parlagfű pollenkoncentrációja egyre több helyen éri el a tüneteket okozó közepes szintet, augusztus elején pedig már országosan is elindulhat a parlagfű pollenszezon. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzését, erősségének mérséklését megfelelően beállított gyógyszeres kezeléssel lehet elérni.

Az allergiások számára nagy segítséget nyújt a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése, melynek nyomon követésével könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre és azok kezelésére, illetve tervezhetik utazásaikat is. A környező országokra kiterjedő információk elérhetők a Nemzetközi Parlagfű Pollen Riasztási Rendszeren keresztül.

PPRR+, Parlagfű Pollen Riasztási előrejelzés, Forrás: NNGYK

A parlagfű terjedése ellen a leghatékonyabb védekezés a virágzás előtti, bimbós vagy virágos állapotban végzett kaszálás, mellyel jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból fontos, hanem a földhasználók számára jogszabályban előírt kötelezettség is. A lakosságtól azt kérjük, hogy az általuk észlelt parlagfüves területeket jelezzék a NÉBIH vagy a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület (PME) online felületein.

Magyarok milliói élhetnek allergiával

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Általánosságban igaz, hogy sokan csak későn kapnak észbe, mikor már nagyon kínozza őket az allergia, és akkor rohannak a patikába gyógyszerért. Az ilyen "rohamok", még időszakos termékhiányt is okozhatnak az allergia elleni szerek esetében! Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről és még a főszezon előtt elkezdeni szedni a megfelelő szert.

Nagy probléma lehet az orrsprayfüggőség

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rá lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve!