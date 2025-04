Magyarok tömegei lélegezhetnek fel a hét második felében: kis időre enyhül a szenvedésük

A napokban országszerte magas a pollenterhelés, a hét második felében azonban a csapadékos idő hatására várhatóan lecsökken a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja - írja az NNGYK napi pollenjelentésében. A pollenszezon legerősebb időszakába érkezett – egyszerre közel 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban.

A platán és a tölgy pollenkoncentrációja országosan a közepes - magas tartományban van, az eperfaféléké országosan közepes, Budapesten eléri a nagyon magas szintet. A nyír, a kőris, a bükk, az ostorfa, a komlógyertyán, valamint már a dió virágporának mennyisége jellemzően az alacsony - közepes tartományban alakul, míg a ciprus- és tiszafaféléké, illetve a fűzé jellemzően alacsony, esetenként még elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a juhar, a gyertyán, a sásfélék, valamint már pázsitfűfélék és a fenyőfélék pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony - közepes tartományban alakulhat.

A pollenszezon ezen időszakában egyre többféle allergén virágpora van jelen egyszerre a levegőben, már megjelentek az átmeneti időszak allergénjeinek pollenszemei is, a pázsitfű pollenkoncentrációja várhatóan egyre több helyen elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. A pázsitfűre érzékeny allergiásoknál fokozódó tünetekre lehet számítani, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek - írta az NNGYK.

Megjelent a levegőben a „nyárfaszösz”, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják ezeket.

"Több embert érintenek a tavaszi pollenek mint télen a beltéri allergének vagy ősszel a penészgomba allergia. Tavasszal a tavaszi fák, pl nyírfa, majd tavasz végén -nyár elején a fűpollen, és végül nyár végén a parlagfű és fekete üröm okoznak tüneteket a legtöbb allergiásnak, így az ilyen allergiákban szenvedőknek lesz nehezebb ez az időszak" - mondta el a Pénzcentrumnak Moric Krisztina allergológus főorvos a témáról korábban.

Kétféle megoldás lehetséges a tüneti terápia során: az antihisztamin tabletták, szteroidos orrspray-k, szemcseppek alkalmazhatók. A másik az immunterápia, ami a mai korszerű megoldásnak számít, egyrészt mert nem kell az elvégzése után tovább gyógyszert szedni, de legfőképpen, mert véd a szövődményektől is, például az allergiás asztmától

- mondta el a szakember.

Millióan is élhetnek allergiával

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Bár a parlagfűszezon még messze van, rengetegen tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket a korán virágzó bokrok, fák, növények miatt március elejétől.

Általánosságban igaz, hogy sokan csak későn kapnak észbe, mikor már nagyon kínozza őket az allergia, és akkor rohannak a patikába gyógyszerért. Az ilyen "rohamok", még időszakos termékhiányt is okozhatnak az allergia elleni szerek esetében! Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről.

Nagy probléma lehet az orrsprayfüggőség

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve!