Titokban mérgezzük magunkat? Fejlődési rendellenességet okozhat a hazai szúnyogirtás vegyszere

Egyre több település utasítja vissza a kémiai szúnyoggyérítést, miközben új kutatások szerint a Magyarországon is használt deltametrin súlyos egészségügyi kockázatokat jelenthet, különösen a fejlődő idegrendszerű gyermekek és magzatok számára.

A viszonylag alacsony szúnyogártalom ellenére több hazai térségben már hetek óta zajlik a kémiai szúnyoggyérítés. A közelmúltban tapasztalt esőzések következtében várhatóan megnő a rovarok száma, különösen a városi területeken, ami újabb kémiai beavatkozásokat eredményezhet - közölte a Telex.

Kemenesi Gábor virológus a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy a Pesticide Action Network Europe friss felhívása szerint a Magyarországon is alkalmazott deltametrin agykárosodást okozhat a magzatokban és a fejlődő gyermekekben, még az engedélyezett, hivatalosan biztonságosnak tekintett dózisok mellett is.

"Sorra mondják le a kémiai gyérítést a települések, például Gárdony, Törökbálint, Pomáz, a XI. kerület, a Dunakanyar is a V4 Fesztivál előtt – mondta a kutató. – Ők mind vagy tárgyalnak a lemondásról, vagy már vissza is utasították a kémiai gyérítést." Ilyen esetekben a településeknek gyakran saját forrásból kell finanszírozniuk az alternatív megoldásokat, ahogy Pécs is teszi a biológiai módszerrel történő kezelések esetében.

"Most leesett egy viszonylag jelentős esőmennyiség, ami a házak körül található edényeket, gyűjtőket meg fogja tölteni. Számítani lehet rá, hogy lesz ennek az esőnek szúnyoghozadéka" – figyelmeztetett a szakértő.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által koordinált gyérítés akkor is folytatódik, ha a szúnyogpopuláció nem jelentős, amit a jelenlegi kampány is bizonyít. A gyérítés elrendelésének pontos kritériumai nem nyilvánosak. A deltametrin-alapú permetezés ellentétes az európai irányelvekkel, és gyakran nincs összhangban a biológiai monitoring eredményeivel sem.

A PAN Europe új elemzése különösen aggasztó eredményeket mutat: "A kutatók összeszedtek több mint harminc, egymástól független tanulmányt, és mindegyik megjelöli a fejlődési neurotoxicitást a deltametrinnél, még a megengedett dózisnál kevesebb esetében is – mondta Kemenesi Gábor. – Ez azt jelenti, hogy potenciálisan a fejlődő magzatokban, a kisgyerekekben, minden olyan élőlényben, akinek fejlődő idegrendszere van, súlyosan káros tud lenni."

A problémák nem korlátozódnak a környezeti károkra, mint a beporzók pusztulása vagy a vízi élővilág károsodása, hanem potenciálisan az emberi egészséget is veszélyeztetik. A PAN Europe ezért keresetet nyújtott be az Európai Unióhoz. A kutatások többsége rágcsálókon történt, de mivel ezek is melegvérű emlősök, az eredmények valószínűleg relevánsak az emberi szervezetre is.

A virológus azt javasolja, hogy aki aggódik, kövesse az OKF ajánlásait: ne tartózkodjon a szabadban gyérítés alatt, kerülje a ködöt, és a használati tárgyakat, különösen a gyerekjátékokat vigye zárt térbe. "A katasztrófavédelem ilyenkor tesz ajánlásokat, amik jók is, csak ugye nem fejtik ki, hogy mi van a hátterében" – tette hozzá.

További problémát jelent a rezisztencia kialakulása: "Úgy tűnik, hogy a nyugat-nílusi lázat terjesztő nagyvárosi szúnyogok 30-50 százaléka rezisztens a szerre." Ez magyarázhatja azt a jelenséget, hogy a gyérítés után néha még több szúnyog észlelhető. Közben Európában és Magyarországon is növekszik olyan betegségek előfordulása, mint a bőrférgesség vagy a szívférgesség, valamint a tigrisszúnyog és más inváziós fajok által terjesztett trópusi betegségek, mint a chikungunya-láz, a Dengue-láz és a zika.

A szakértő rámutatott, hogy jelenleg az ártereken alig vannak szúnyogok, a problémát főként a házak körüli tenyészőhelyekről kikelő, többségében inváziós fajok jelentik. Ezek repülési aktivitása nem esik egybe a szúnyoggyérítés időszakával, így a jelenlegi módszer hatékonysága erősen megkérdőjelezhető.