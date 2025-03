A magyarok egyik legfontosabb gyógyszeréről derült ki, hogy addiktív, súlyosan veszélyes

Milliók lehetnek öntudatlanul függők a savas reflux elleni gyógyszerektől, és csak akkor szembesülnek ezzel, amikor megpróbálják abbahagyni a szedésüket, és a tünetek drámaian súlyosbodnak - figyelmeztet egy vezető háziorvos - tudósított a Daily Mail.

A protonpumpa-gátlók (PPI-k) a világ legszélesebb körben használt gyógyszerei közé tartoznak, csak Angliában 73 millió NHS-receptet váltottak ki 2022-23-ban. Ezek a vény nélkül is kapható készítmények csökkentik a gyomorsav mennyiségét, ezáltal enyhítik a gyomorégés kellemetlen tüneteit, beleértve a fájdalmat és a nyelési nehézségeket.

Dr. Ahmed Abd Elbary brit háziorvos szerint amikor a betegek abbahagyják az olyan tablettákat, mint az omeprazol és a lansoprazol, a reflux 'még rosszabbá válik'. Egy 394 000 megtekintést elérő Instagram-videóban elmagyarázta, hogy ez azért van, mert a gyógyszer elhagyásakor a gyomor 'több sav termelésével' reagál, amit orvosi nyelven rebound savas túltermelésnek neveznek.

Az orvos szerint ezeket a gyógyszereket túl gyakran írják fel, és az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy visszacsapó tüneteket okozhatnak. A visszacsapó hatás gyakran rosszabb, mint az eredeti tünetek voltak a PPI-kezelés megkezdése előtt, és ez megnehezíti a gyógyszer elhagyását.

A szakértő hangsúlyozza, hogy erről minden betegnek tudnia kellene a kezelés megkezdése előtt. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy senki ne hagyja abba hirtelen a gyógyszerek szedését, mivel lehet, hogy hosszú távú kezelésre van szükség. Ha valaki aggódik a mellékhatások vagy a megvonási tünetek miatt, mindenképpen beszéljen orvosával.

A hosszú távú PPI-használat egyéb kockázatokat is rejt: akár 20 százalékkal növelheti a csontritkulás kialakulásának esélyét, mivel a gyógyszerek gátolják a kalcium felszívódását. Emellett más tápanyaghiányokhoz is vezethet, például B12-vitamin-hiányhoz, és ritkább esetekben akár gyomorrák kialakulásához is.

Dr. Elbary más gyógyszerekkel kapcsolatban is figyelmeztetett a súlyos megvonási tünetekre. A venlafaxin nevű antidepresszáns, amely a szerotonin és noradrenalin visszavétel-gátlók (SNRI-k) csoportjába tartozik, az egyik legnehezebben elhagyható szer. A benzodiazepinek, mint a lorazepám vagy diazepám esetében pedig a legveszélyesebb megvonási tünetek jelentkezhetnek, és függőség is gyorsan kialakulhat.