Hatalmas változás lépett életbe a magyar kórházakban: rengeteg gyermeket és szülőt érint

A kormány új szabályozásokat vezetett be a kórházban hagyott csecsemők örökbefogadási eljárásának felgyorsítása érdekében. Az új szabályok célja, hogy minél előbb szerető családhoz kerülhessenek azok a gyerekek, akiket szüleik elhagyják a kórházban. A változások már meg is hozták az első eredményeket: több gyermek örökbefogadása megtörtént, és a folyamatok is felgyorsultak - közölte az MTI-vel még szerdán Rétvári Bence.

A kormány által bevezetett új jogszabályoknak köszönhetően már az első gyorsított örökbefogadások is lezárultak azoknál a csecsemőknél, akiket kórházban hagytak. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán közölte, hogy a törvénymódosításokat követően több gyermek örökbefogadásának eljárása felgyorsult, és új szabályok léptek életbe a kórházakban hagyott babák örökbefogadási folyamatainak egyszerűsítése érdekében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tavaly nyári törvénymódosítás célja a kórházban hagyott csecsemők örökbefogadásának gyorsítása volt. Az új szabályozás értelmében, ha a gyermek hat héten belül nem kerül haza sem az édesanyjától, sem más hozzátartozóktól, akkor örökbefogadhatóvá válik. Az eljárás már elindulhat, és a gyerekek hamarabb juthatnak szerető családokhoz. Az elmúlt hónapokban a kórházak újszülött osztályain több tucat csecsemőt hagytak el szüleik, akik nem tudtak vagy nem kívántak gondoskodni róluk. Rétvári Bence rámutatott: ezen gyermekek számára az a legfontosabb, hogy minél előbb gondoskodó örökbefogadó családokhoz kerüljenek, mivel a kórházak nem tudnak hosszú távon megfelelő környezetet biztosítani számukra. A 2024. szeptember 30-ig nyújtott adatok szerint 31 gyermek vált örökbefogadhatóvá a módosított jogszabályok alapján, és október 24-ig már 7 gyermek örökbefogadása megtörtént. Ezek közül 4 csecsemőt Csongrád-Csanád megyében fogadtak örökbe, a többi pedig Pest, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megyében. Tíz gyermek örökbefogadása jelenleg is folyamatban van, és már a potenciális örökbefogadó szülőknél élnek. Rétvári Bence elmondta: több mint ezer olyan szülő van, akik örökbefogadási alkalmassági határozattal rendelkeznek, de 3 évesnél fiatalabb gyermeket szeretnének örökbefogadni Az új eljárásrend szerint a kórházaknak kötelességük gyorsan értesíteni a kormányhivatalokat, amint az édesanya vagy más hozzátartozó hat héten belül nem jelentkezik a gyermekért. Ezen kívül az örökbefogadó szülők számára lehetővé tették a gyermekek látogatását, és az örökbefogadási folyamatok lebonyolításában is támogatják őket. A Belügyminisztérium hangsúlyozza, hogy az új szabályozás nemcsak a gyermekek örökbefogadhatóságát gyorsítja fel, hanem biztosítja számukra a megfelelő egészségügyi és gondozási ellátást is, így a csecsemők testi, lelki és szociális fejlődése is előtérbe kerül. A cél, hogy minden gyermek egy szerető és gondoskodó családhoz kerüljön, amint az lehetséges.

