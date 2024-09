Ezekkel a gyógynövényes krémekkel kezelik fájdalmaikat a magyarok: nekik van igazuk?

A magyar lakosság 75 százalékának van valamilyen egészségi problémája, a hát -és ízületi fájdalmak a leggyakoribbak. Az érintettek közül azonban többen választják a természetes megoldásokat, különösen a gyógynövényes krémeket és géleket, melyek iránti kereslet folyamatosan növekszik - derül ki a Dr.Kelen reprezentatív felméréséből. A természetes alapú termékek előnyben részesítése egyre inkább az egészségtudatos életmód része, amelyet a vegyszermentesség és a mellékhatások elkerülése motivál.

Az elmúlt években megfigyelhető trend, hogy a vásárlók mind nagyobb számban fordulnak a természetes, holisztikus megoldások felé. A felmérés szerint sokan keresnek olyan módszereket és termékeket, amelyek kevésbé terhelik meg a szervezetet, ugyanakkor hatékonyan segítenek megőrizni vagy visszanyerni az egészséget. Az egészségtudatos életmód egyre fontosabb, az emberek fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy mit visznek be a szervezetükbe, illetve milyen anyagokkal érintkeznek. Ez az irányváltás pedig számos előnnyel jár, amelyek nemcsak az egyének, de a társadalom egészének javát is szolgálják.

Természetes megoldások a krónikus fájdalmak kezelésére

A magyarok egészségi problémáit és a természetes megoldások iránti igényeit mérte fel az egészségkozmetikumokat forgalmazó magyar vállalkozás, a Dr.Kelen: a reprezentatív kutatás [1] alapján a magyar felnőttek 75 százaléka küzd valamilyen betegséggel, egészségügyi problémával, főként hát- és ízületi fájdalmakkal, amelyek nemcsak az idősebbeket, hanem egyre inkább a fiatalabbakat is érintik. A nők 81 százaléka, a férfiak 68 százaléka tapasztal ilyen panaszokat, a nők körében különösen gyakoriak a hátfájás, izom- és keringési problémák. Bár az idősebbek érintettsége továbbra is jelentős, a fiatalabbak 60 százaléka is küzd már valamilyen egészségi problémával.

Kiderült, a krónikus fájdalommal küzdő magyar lakosság inkább a természetes alternatívákat részesíti előnyben: az érintettek több mint fele gyógynövényes krémeket, géleket használ. A kutatás szerint a lakosság 63 százaléka úgy gondolja, hogy egy természetes, növényi hatóanyagú termék lehet ugyanolyan hatékony, mint egy szintetikus. Az egészség-kozmetikumoktól a vásárlók többsége elvárja, hogy természetes összetevőkből álljon és ne tartalmazzon tartósítószert és színezőanyagot.

A növekvő trend azt mutatja, hogy a természetes alapú termékek egyre inkább az egészségtudatos életmód szerves részévé válnak, az egészségre gyakorolt pozitív hatásuk pedig hozzájárul a betegségek megelőzéséhez is.

A természetes gyógymódok nagy előnye, hogy kevesebb mesterséges anyagot tartalmaznak, így csökkentik a kémiai függőség és a mellékhatások kockázatát. Ezek a módszerek sok esetben holisztikus megközelítést alkalmaznak, azaz nem csupán egy-egy tünet kezelésére fókuszálnak, hanem a teljes szervezet egészségét támogatják. Emellett a felhasználásuk sok esetben elérhető alternatívát jelent a szintetikus gyógyszerekkel szemben és kevesebb erőforrást igényel az előállításuk, tehát pozitív hatással van az egyének egészségére, a társadalomra és a környezetre egyaránt.

A gyógynövények szerepe az egészségmegőrzésben

A vásárlók újra felfedezik a gyógynövények erejét és azt, hogy a természetes összetevők olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek mellékhatások nélkül támogatják a szervezet regenerálódását. ,,A gyógynövények gyakran kevésbé terhelik meg a testet, mint a szintetikus vegyületek, miközben hatékonyan enyhítenek különféle problémákat, például gyulladást, fájdalmat vagy bőrproblémákat. Fontos az is, hogy a gyógynövények széles spektrumon hatnak, a konkrét panasz enyhítése mellett például erősíthetik az immunrendszert, antioxidáns és stresszcsökkentő hatásaik hozzájárulnak az általános jólléthez és a megelőző egészségmegőrzéshez” – emelte ki Dr. Kelen Ákos, a Dr.Kelen márka termékfejlesztő szakgyógyszerésze.

A gyógynövényeket sokrétű felhasználhatóságuk teszi vonzóvá a modern, egészségtudatos fogyasztók számára, akik nemcsak a meglévő egészségügyi problémák kezelésére, hanem hosszú távú jóllétük megőrzésére is keresik a legjobb, természetes alternatívákat. A kutatás alapján elmondható, hogy a magyar lakosság körében nő az egészségtudatosság és a természetes megoldások iránti igény továbbra is erősödik.

Az emberek növekvő tudatossága és az egészséges életmód iránti igénye folyamatosan bővíti a természetes alapú termékek piacát. A gyártók felelőssége nemcsak abban áll, hogy hatékony és biztonságos termékeket állítsanak elő, hanem abban is, hogy aktívan hozzájáruljanak a lakosság egészségtudatosságának fejlesztéséhez. Fontos szerepünk van abban, hogy tájékoztassuk a vásárlókat a természetes alapanyagok előnyeiről, a tudatos termékválasztás fontosságáról, valamint arról, hogyan előzhetik meg és kezelhetik hatékonyan egészségügyi problémáikat

– tette hozzá a szakértő.