Terhességébe halt bele egy 81 éves nő: az orvosok is ledöbbentek, így fordulhatott elő az eset

Elhunyt a műtétjét követő napon az a 81 éves nő, akiből az orvosok egy több mint fél évszázadon át hordozott meszes magzatot távolítottak el, egy "kőbabát".

Brazíliában egy 81 éves nő életét vesztette, miután eltávolítottak belőle egy "kőbabát", amelyet közel 56 évig hordozott magában. A lithopedionnak nevezett meszes magzatot az orvosok hasi fájdalmak miatti vizsgálat során fedezték fel. A nőt eredetileg egy fertőzés miatt szállították a kórházba, az orvosszakértők először rákos megbetegedést gyanítottak, de később arra a következtetésre jutottak, hogy Almeida több mint öt évtizede hordozza magában a halott magzatot.

A hölgy egy őslakos törzs tagja volt, Brazília és Paraguay határánál fekvő településen élt, hét gyermeket és negyven unokát hagyott maga után. A műtétet 2023 március 14-én végezték el, de sajnos már másnap elhunyt az intenzív osztályon. Egyik lánya, Rosely Almeida szerint anyjuk nem szerette az orvosi vizsgálatokat és félt az orvosi eszközöktől is. Egyik fia, Vanderlei Avalo Almeida megemlítette, hogy anyjuk régóta nem akart orvoshoz menni, mert azt sejtette, daganatos megbetegedése van. A család sokkot kapott a hír hallatán, és mély szomorúságot éreznek a nagymama elvesztése miatt. A szakértők további vizsgálatokat rendeltek el a meszes magzaton, annak megértése érdekében - írja a Daily Mail.

Egy másik esetben, ami még tavaly márciusban derült ki, egy nő súlyos alultápláltság miatt halt meg az Egyesült Államokban, miután kilenc évig elzárta a beleit a kőzúzalék. Az 50 éves kongói menekült nő gyomorgörcsökkel és emésztési zavarokkal kereste fel a kórházat.

Algériából is érkezett beszámoló egy idős nőről, akinek méhében találtak "kőbabát". A 73 éves nő állítólag 35 évig hordta a 2 kgt súlyú magzatot anélkül, hogy bajt okozott volna

A lithopedion ritka jelenség, lényegében az történik, hogy a magzat a terhesség során elhal, de túl nagy ahhoz, hogy felszívódjon, így elmeszesedik, hogy megvédje az anya szervezetét az elhalt szövetektől. A Journal of the Royal Society of Medicine szaklap szerint eddig mindössze 290 esetről számolt be az orvosi szakirodalom, z első ismert eset i.e. 1100-ra datálódik.