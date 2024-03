Kitálalt a Tesco: meglepő dolog derült ki a hipermarketlánc közkedvelt szuperélelmiszereiről

Új szakaszba lépett a növényi alapú élelmiszerek forgalmazása: jelentősen nőtt a húsmentes termékek iránt érdeklődők száma. A vásárlási szokások egyértelmű változását a fogyasztók tudatosabb étkezési szokásai, valamint az otthoni főzés felé való elmozdulás magyarázza - közölte a Tesco.

A növényi alapú ételek iránti érdeklődés újra fellendült, miután a kezdeti lelkesedést követően enyhébb visszaesés volt tapasztalható. A brit Tesco jelentése szerint az elmúlt hónapokban jelentős élénkülést figyeltek meg a különféle húsmentes termékek keresletében. Kiemelkedően magas, 100%-os növekedést mutatnak a halalternatívák, míg a tofu és tempeh (a tofuhoz hasonlóan a tempeh is egy szójából, fermentálással készült élelmiszer, amelnyek magas a fehérje-, élelmi rost, vitamin tartalma), valamint a növényi alapú steakek és csirkemell jellegű termékek értékesítése is körülbelül 20%-kal bővült. A húsmentes hamburgerek iránti kereslet is 10%-kal emelkedett az elmúlt időszakban.

A cég közlése szerint a Tesco sikertörténetei közé tartozik a húsmentes steak is, amelyet az év elején dobtak piacra a szigetországban. A termék annyira népszerűvé vált, hogy Valentin-nap előtt 100 000 darabot adtak el belőle. Cate May, a brit Tesco növényi alapú élelmiszereinek beszerzője szerint ez a trend azt mutatja, hogy az emberek egyre inkább saját kezűleg készítik el ételeiket, ráadásul csökkenteni szeretnék húsfogyasztásukat is.

Egy friss felmérés eredményei szerint az emberek közel fele több zöldséget fogyaszt, mint öt évvel ezelőtt: a résztvevők 47%-a tudatosan több zöldséget helyez tányérjára, hogy óvja egészségét, hogy spóroljon, és hogy csökkentse ökológiai lábnyomát. A válaszadók közel háromnegyede állítja, hogy manapság több zöldséget fogyaszt, mint régebben. Az eredmények azt sugallják, hogy egyre többen fordulnak a növényi alapú táplálkozás felé, nem csak egészségügyi okokból vagy a gazdaságosságuk miatt, hanem a környezeti hatások csökkentése végett is.

Mi újság Magyarországon?

Az utolsó friss adatok arról, hogy a lakosság hány százaléka fogyaszt elfogyasztható mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt naponta, nem túl biztatók. Magyarországon 2019-ben a lakosság 8,2 százaléka evett 5 adagot egy nap, ami az egészséges mennyiség lenne - az uniós átlag 12,4%. A magyar lakosság 55,5 százaléka 1-4 adag közötti mennyiséget eszik, míg 36,3 százalék nem fogyaszt ennyit sem naponta.

Pedig napi 5 adag, vagy más megfogalmazásban a tányér felét elfoglaló gyümölcs, zöldség adag (napi 400 gramm) segíthet a daganatos betegségek, szív- és érrendszeri betegségek, stroke, de még a demencia megelőzésében is. Persze érdemes az életmódváltást kis lépésekkel, konkrét tervekkel, nem túl nagy kihívásokkal kezdeni. Arról, hogy miért annyira fontos minél több zöldséget-gyümölcsöt enni, és túl lehet-e egyáltalán adagolni ezeket, ebben a cikkünkben írtunk: