Ennyit az agyonreklámozott vegán életmódról: ezeréves tévhit dőlt meg, ezzel kevesen számoltak

Az elmúlt években óriási népszerűségnek örvendenek az egyes, alapvetően hússal készült opciók vegetáriánus, vagy vegán változatai. Rengeteg gyorsétterem is felült erre a hullámra, és előrukkolt a saját húsmentes opciójukkal. Ilyen a BurgerKing, vagy a KFC is Magyarországon, ahol már kérheted akár a húsmentes csirkét, vagy a kedvenc hamburgeredet egy húspótló opcióval. Természetesen, ahogy az lenni szokott, ebben az esetben is elterjedt, hogy ezek a változatok sokkal egészségesebbek, mint a hússal készült változatok, azonban most egy új tanulmány azt mutatta ki, hogy ez nem feltétlenül igaz. Sőt, sok ilyen esetben jobban járunk az eredeti verzióval, ha csak azért tettük le a voksunkat emellett, mert egészségesebben akarunk étkezni.

Az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb divatnak örvend a vegetáriánus és a vegán életmód. Sokan választják ezt azért, mert egészségesebb, környezetbarátabb, vagy csak elvi okok, allergia miatt. Azonban rengetegen vannak olyanok is, akiket a zöld világ megtévesztett, és az egészséggel azonosítják a húsmentes életet, és ennek jegyében választják inkább a húspótló opciókat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban egy friss, 5 ország 50 gyorsétteremláncának 1868 ételének elemzésével készült kutatás kimutatta, hogy korántsem biztos, hogy ez a tétel igaz, ha a gyorséttermek, mint a BurgerKing vagy a KFC húsmentes opcióit nézzük. A tanulmány szerint ugyanis ezek a vegán ételek kevesebb fehérjét és nátriumot, azonban több cukrot és szénhidrátot tartalmaznak, mint hagyományos változataik, szúrta ki a DailyMail. A kutatócsoport az egyes ételek kalóriatartalmát, az allergének jelenlétét, valamint a tápanyagok, rostok és a só mennyiségét vizsgálták minden étkezésben. Az eredmények alapján pedig a növényi alapú ételek kevesebb fehérjét és nátriumot tartalmaznak, ráadásul sokkal több bennük a szénhidrát és a cukor, mint a húsalapú ételekben. Ráadásul a tévhittel ellentétben a növényi ételek összességében kevesebb kalóriát sem tartalmaznak. Eredményeink feltáták, hogy a növényi alapú gyorsételek nagyobb valószínűséggel tartalmaznak több szénhidrátot és cukrot, mint a húsalapú megfelelőik. Meglepő módon a tanulmányunk azt mutatja, hogy ezekben az ételekben nincs kevesebb kalória sem, így a fogyókúrázók sem járnak vele jobban – mondta el Mikołaj Kaninski, a lengyelországi Poznani Orvostudományi Egyetem vezető szerzője. A kutatás rámutat a tájékozott élelmiszerfogyasztás fontosságára, különösen a gyorsételek kapcsán, ha például olyan betegségben szenvedünk, mint a 2-es típusú diabétesz. Egyszóval felfedi azt az illúziót, hogy a népszerű gyorséttermek növényi alapú alternatívái automatikusan egészségesebb választást jelentenek – tette hozzá Mikołaj. Az eredmények mindezek mellett azt is kimutatták, hogy a húst tartalmazó ételekben nagyobb valószínűséggel tartalmaznak olyan allergéneket, mint a tejtermékek, tojás, hal, kagyló és a mustár. Azonban a vegán opció sem életbiztosítás: itt olyan allergének fordulhatnak elő, mint a szója, szezámmag, olajos magvak és diófélék. Persze ez nem jelenti azt, hogy egészségtelen lenne a húsmentes életmód, csupán azt, hogy ha az egészségünk, vagy diéta miatt választanánk, akkor nem feltétlenül járunk vele jobban alapvetően, hacsak nem magunknak főzzük meg mindig az ételt. Erre figyeljünk, ha egészségesebben akarunk étkezni Először is jobban járunk, ha elkerüljük a gyorséttermek vegetáriánus és húsos ételeit is egyöntetűen, de ezen felül is vannak olyan tanácsok, amiket jobb, ha betartunk folyamatosan. Akkor is, ha fogyni szeretnénk és akkor is, hogy ha csak az egészségünk megőrzése véget akarunk változtatni a szokásainkon. Fontos, hogy legalább 5 féle különböző zöldség és gyümölcs kerüljön a tányérunkra minden nap. Ezeket lehetőleg frissen fogyasszuk, de a konzerv, szárított és fagyasztott változataik is remekek, ha nem jutunk hozzájuk frissen így télvíz idején. Sokan kezdik el kerülni a szénhidrátokat, mintha bűnös élvezetnek számítanának. Azonban ez koránt sem igaz, sőt fontos részei az étkezésünknek. Lehet ennek az alapja burgonya, rizs, tészta vagy bármi más, a lényeg, hogy ha van rá lehetőségünk inkább a teljes kiőrlésűt válasszuk a tésztafélék esetében. Emellett figyeljünk oda a rozsbevitelre is, ami napi 30 grammnak kéne lennie (pontos adatokat természetesen egy dietetikus tud mondani, ez egy átlag, amiből ki tudunk indulni). Ez nagyjából 5 adag gyümölcsnek és zöldségnek, 2 teljes kiőrlésű keksznek, 2 szelet teljes kiőrlésű kenyérnek és 2 héjában sült krumplinak felel meg. Próbáljunk meg alacsonyabb zsírtartalmú tejtermékeket választani, amiknek kevesebb a cukortartalma is. Ebben az esetben például jobban járunk, ha a reggeli kávénkat cukormentes növényi tejjel isszuk, de azt fontos tudni, hogy ezekben nincs kevesebb kalória, mint a normális társaikban. Fontos továbbá, hogy sok hüvelyeset, babot, halat, tojást, húst együnk, egyszóval figyeljünk oda a fehérjebevitelünkre is, amikhez válasszunk telítetlen olajokat és kenhető termékeket. Az avokádó például kifejezetten jónak számít ilyen szempontból, vagy a különböző magvak is. A folyadékbevitel pedig szintén kifejezetten fontos. Igyunk meg legalább 6-8 pohár vizet egy nap, és ne cukros üdítőket, illetve kávét a víz helyett. Rossz hír továbbá, hogy a sör se számít jónak ilyen szempontból, hiszen a kávéval egyetemben az alkohol is vízhajtó hatású. Ugyanígy a nátriumbevitel is lényeges. a felnőtteknek egy nap maximum 6 gramm sót és 20-30 gramm telített zsírt kell fogyasztaniuk átlagosan.

