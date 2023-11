Mi a GPT érték jelentése a laboreredményben? Mit jelent, ha a GPT érték magas?

Egészségügyi állapotunk folyamatos szemmel tartása végett nem árt évente egyszer mindenkinek elmenni egy-egy rutin laborvizsgálatra, illetve egészségügyi probléma, betegség gyanúja esetén is célszerű kérnünk egy vérszérumvizsgálatot. A rutin vérképekben is ellenőrzött GPT érték az egyik legfontosabb laborparaméterünk: járjunk utána, mi a GPT érték jelentése és mire utalhat az, ha a GPT érték magas!

Cikkünkben a GPT érték nevű laborparaméter jelentősége kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: tudd meg, mi a GPT érték jelentése és mit jelent a magas GPT érték a vérképben, mit tegyünk, ha több májparaméterünk sincs a normál tartományban (pl. GOT GPT magas érték jelentkezik)? Mikortól számít a GPT érték kórosan magasnak (pl. mit tegyünk, ha a GPT érték 120 felett van), milyen vizsgálatokat érdemes elvégeznünk akkor, ha a GPT érték magas szintje okozhat problémát?

Mi a GPT-érték jelentése?

A GPT érték (glutamát-piruvát-transzamináz), avagy ALT/ALAT érték (alanin-aminotranszferáz) egy olyan enzimet jelöl a vérképben, ami a májban termelődik – éppen ezért hívjuk májparaméternek, hiszen a vérszérumban mért mennyisége általában a májat ért károsodás kimutatását szolgálja. A GPT a máj mellett a vesékben, a szívben és az izmokban is termelődik; normál esetben a GPT érték alacsony, azonban, amennyiben valamilyen károsodás éri a májat, magas GPT érték válik mérhetővé a vérszérumból.

Mennyi a GPT érték normál esetben?

A GPT érték normál tartománya nőknél 7-30 U/L, a GPT érték férfiaknál 10-55 U/L, a GPT érték gyermekeknél pedig 10-35 U/L (általánosságban <40 U/L a normál GPT érték). Ha a GPT érték alacsony szinten van, az azt jelenti, hogy az enzim szintjében nem következett be kóros emelkedés, ellenben, ha a GPT érték magas, az valamilyen egészségügyi problémát, gyakran májbetegséget jelöl.

Mire utal a magas GPT érték?

Ha a GPT érték magas a vérképben, akkor nagyon gyakran valamilyen, a májat érő akut gyulladásos betegség áll fenn (pl. fertőzés következtében), de lehet a magas GPT érték oka krónikus gyulladás, májzsugor, májkárosító gyógyszerek (pl. hormonális fogamzásgátlók) és egyéb, a májat érő toxikus hatások (ide soroljuk az alkoholfogyasztás túlzásbavitelét is). A máj betegsége mellett a GPT érték hátterében állhatnak daganatos megbetegedések, hasnyálmirigygyulladás, izomrendszeri megbetegedések vagy azok túlterhelődése, illetve a szívinfarktus is együtt járhat a magas GPT érték kimutatásával.

Mit tegyünk, ha a GPT érték magas a vérképben?

Az enyhén emelkedett GPT érték, ha a többi májparaméter rendben van (nem áll fenn együttesen pl. Gamma-GT, GOT GPT magas érték), nem feltétlenül jelöl problémát, azonban, ha a GPT érték kórosan magas (pl. a GPT érték 120 felett van) és más paraméterek is emelkedettek, mindenképp kérjük ki háziorvosunk tanácsát és jelentkezzünk egy belgyógyásznál, gasztroenterológus szakorvosnál konzultációra. A tartósan magas GPT érték súlyosabb szervi problémát is jelölhet, így szükségünk lehet további vizsgálatokra, pl. hasi ultrahangra, CT-re is.