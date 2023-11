Mi a GOT érték a laboreredményben? Mit jelent az, ha a GOT érték magas?

Különböző egészségügyi panaszok esetén alkalmanként szükségünk lehet laborvizsgálatra: a laborok számos paraméter alapján elemzik ki vérszérumunkat, melyek között kiemelt fontosságúak a májfunkciókról árulkodó paraméterek. Ilyen laborparaméter a GOT érték is – járjunk utána, mi a GOT érték jelentése, avagy mi az a GOT labor érték!

Cikkünkben a GOT érték nevű laborparaméterrel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatjuk olvasóinkat: tudd meg, mi a GOT érték jelentése, miről árulkodik a GOT labor érték! Mit jelent a magas GOT érték, illetve a GOT GPT magas érték, milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetnünk, ha a GOT érték magas. Nézzük, mi a GOT érték jelentése, mit jelent a magas GOT érték!

Mi a GOT érték jelentése?

A GOT érték a laboreredményben egy, a rutinvizsgálatokkor is elemzett alapvető egészségügyi mutató. A GOT érték jelentése: glutamát-oxálacetát-transzamináz, avagy aszpartát-aminotranszferáz (AST), egy olyan májenzim, ami a máj mellett a szívben, a vesékben, az agyban és a vázizmokban is előfordul. A GOT labor érték normál esetben alacsony, azonban, ha valamilyen szervi károsodás következik be, 6-10 órán belül megemelkedik a GOT szintje, és még kb. 4 napig mérhető marad a vérszérumban. Fontos kiemelni, hogy a GOT érték önmagában nem értelmezhető, mindig a többi májparaméterrel együttesen kell figyelembe venni!

Mennyi a normál GOT érték?

A GOT érték esetében akkor van probléma, ha magas GOT érték mutatható ki a vérképből – ha a GOT érték magas, az rendszerint valamilyen egészségügyi problémát jelez. A GOT érték normál tartománya nőknél 18-31 U/L, férfiaknál 18-33 U/L, ha a GOT érték magasabb ennél, akkor érdemes egy komolyabb kivizsgálásnak is alávetnünk magunkat, legfőképp a májunkat.

Mit jelent a magas GOT érték?

Ha a fentiekben megadott GOT érték normál tartománynál magasabb GOT érték mérhető (és ha a többi májparaméter is valamilyen változást mutat), valószínűsíthető a máj vírusos megbetegedése, krónikus májkárosodás (pl. rendszeres és nagymennyiségű alkoholfogyasztás miatt), de okozhatja a GOT érték emelkedését toxikus környezeti anyagok belégzése, epeúti elzáródás (pl. epekő miatt), daganatok és bizonyos gyógyszerek (pl. hormonális fogamzásgátlók) is. Szintén magas GOT értékhez vezethet az akut szívinfarktus, és különböző, a vázizomrendszert érintő traumák, megbetegedések.

Mit jelent az, ha a GOT érték alacsony?

Alacsony GOT érték is előfordulhat, ami várandósságra utal nőknél.

Mit tegyünk, ha a GOT érték magas?

Abban az esetben, ha a GOT érték magas, pláne akkor, ha ez más emelkedett laborparaméterekkel jár együtt (pl. GOT GPT magas érték), mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat, első sorban a májunkat – ehhez rutin eljárás egy hasi ultrahang vagy egy CT, de mindenképpen szakorvosi (pl. gasztroenterológus) tanácsra tegyük azt!