Tízből kilenc magyar fogyókúrázó simán bukja a diétát: ez lehet a kudarc valódi oka

Egy friss amerikai kutatás szerint az elmúlt öt évben tíz felnőttből kilenc próbált lefogyni valamilyen módon. A megkérdezettek több mint fele jelenleg is szeretne karcsúsodni, ugyanakkor a válaszadók csak alig több mint negyede volt biztos abban, hogy meg is tudja ezt tenni. Török Eszter dietetikus szerint a leggyakoribb hátráltató tényező továbbra is az elszántság, a motiváció hiánya. Pedig akár három hónap alatt is kialakítható egy új, egészségesebb szokás, és ebben nagy segítségünkre lehet az okosóránk is -- derült ki a Huawei felméréséből.

