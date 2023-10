Ezt rontja most el rengeteg magyar a patikákban: a gyógyulásban nem segít, de még árt is ez a szer

Fokozatosan csökken a parlagfű pollenkoncentrációja – lecsengő szakaszában van a parlagfű pollenszezon, írta pénteki pollenjelentésében az NNGYK. A parlagfű pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Az enyhe, száraz időjárás hatására még jelentkezhetnek allergiás tünetek a parlagfűre érzékenyeknél, de a jövő hét elején várhatóan még tovább csökken a parlagfű pollenkoncentrációja.

A többi lágyszárú allergén, mint az üröm, a csalánfélék, a pázsitfűfélék, a libatopfélék, az útifű, a kender, valamint a lórom, az ernyősvirágzatúak, a rézgyom és a szerbtövis virágpora országosan legfeljebb alacsony koncentrációban van jelen a levegőben. Helyenként találkozhatunk a ciprus- és tiszafafélék, a hárs, illetve a fenyőfélék virágporszemeivel, legfeljebb alacsony koncentrációban.

A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan nagyon magas, az Epicoccumé a magas-nagyon magas tartományban alakulhat.

Nemsokára beindul a beltéri allergia "szezonja"

Ahogy az időjárás valódi őszbe fordul, egyre több időt tltünk majd beltérben, jellemzően kevesebbet is szellőztetünk, mint a nyáron. Ez, illetve a fűtési szezon elindulása azt eredményezi, hogy erősödhetnek a beltéri allergiák tünetei. A beltéri allaergiákért leginkább a háziállatok, a poratka és a penész felelősek. Mit tehetünk, hogy elviselhetőbb legyen a beltéri allergia az őszi-téli szezonban?

Még a fűtési szezon előtt(!) porszívózzuk ki alaposan a lakás minden zugát, és portalanítsuk a könyvespolcokat, szekrények tetejét - minden létező helyet. Ez sokat segíthet, hogy átvészeljük a következő hónapokat.

Takarítsunk rendszeresen, közben pedig viseljünk maszkot.

Mossuk ki a függönyöket, ágytakarókat, portalanítsuk a szőnyegeket!

Szerezzünk be légtisztítő berendezést HEPA szűrővel.

Penész nem csak a sarkokban, ülőgarnitúra vagy ágy mögött bújhat meg, megjelenhet a mosógépben, konyhaszekrényben - vagy amögött! -, szekrényekben is, tehát kevésbé látható helyen. Alaposan vizsgáljuk meg ezeket a helyeket, és ha penészt találunk, irtsuk ki! A penészirtást szintén maszkban ajánlott végezni.

Ha túlságosan páradús a levegő, használjunk páramentesítőt.

Szellőztessünk ősszel, télen is eleget, hogy a levegő friss legyen.

Ahhoz pedig, hogy ne jelentsen akkora kiadást az allergia, a Pénzcentrum azt javasolja, mindenképpen keressünk fel háziorvost, vagy szakorvost. Egyrészt a célzott terápia mindig jobban beválik, mint az öngyógyszerezés, másrészt a vényre kapható szerekkel rengeteg pénzt meg lehet takarítani.

A vény nélkül kapható szerekkel szemben pedig a vényre kapható szerek sokkal korszerűbbek. Sokkal jobban tudnak segíteni és kisebb, illetve kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkeznek. Például az antihisztaminokról közismert, hogy álmosítanak, csökkentik a reflexidőt - akár még a vezetésben, a mindennapi életben is befolyásoló tényezők lehetnek. A modernebb antihisztaminok, amelyek receptre kaphatóak, már ezzel a mellékhatásprofillal nem bírnak

- mondta el Dr. Moric Krisztina a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész főorvosa és allergológusa korábban a Pénzcentrumnak. Érdemes lehet továbbá a vényre, illetve vény nélkül vásárolt gyógyszereinket egyaránt egészségpénztári megtakarításból fnanszírozni, mellyel adóvisszatérítésre lehetünk jogosultak.

Nagy probléma lehet az orrsprayfüggőség

Egy friss kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden 2. tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A friss kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve: