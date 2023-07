Melegrekord dőlt meg Budapesten: ezt egyáltalán nem szabad félvállról venni

Megdőlt a hajnali melegrekord a fővárosban hétfőn: Lágymányoson csupán 24,5 Celsius-fokig tudott lehűlni a levegő hajnalra - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján kedden. Azt írták: az elmúlt napokban ismét anticiklonális hatások uralták a Kárpát-medence időjárását, fokozódott a nappali felmelegedés, visszatért a kánikula, emellett a dél felől érkező meleg, szubtrópusi eredetű levegőnek köszönhetően egyre fülledtebbé vált a levegő.

Hozzátették: vasárnap a fővárosban 30 és 37 fok között tetőzött a hőség napközben, amely éjszaka is csak lassan engedett a szorításából. A lágymányosi mérőállomáson hétfőre virradóra meg is dőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet napi rekordja, itt csupán 24,5 fokig tudott lehűlni a levegő hajnalra - írták. Megjegyezték: az erre a napra vonatkozó rekordot - 23,6 fokot - szintén Lágymányoson mérték még 2010-ben.

Még nincs vége a hőségnek

Kedden délután az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint napos, gomolyfelhős idő várható estig döntően csapadék nélkül. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, illetve késő délutántól a Dunántúlon délies irányba fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Fátyol- és gomolyfelhők egyaránt lesznek az égen, utóbbiak nagyobb számban hajnaltól.

Este, késő este a Nyugat-Dunántúlon lehet néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar, majd hajnaltól északnyugat, észak felől egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A reggeli órákban heves zivatarra is van esély! Szélerősödés, sőt viharos széllökések csak zivatarok körül lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 23 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb főként az Északi-középhegység völgyeiben lehet.

Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk. Várhatóan két hullámban kell nagyobb számban, összességében többfelé is záporokra, zivatarokra számítani: reggel és kora délelőtt, majd hosszabb szünetet követően a délután közepétől kezdődően. Mindkét hullámban van esély heves zivatarra is! A nyugatias szél megélénkül, de zivatarok körül viharos vagy erősen viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 35 fok között valószínű.