Miért fontos a szelén? Így hat szervezetünkre a szerves szelén tabletta, mutatjuk, mennyit szedj belőle!

Az egyik legfontosabb antioxidáns hatású mikroelem a szervezetünkben a szelén, amit a legtöbb vitaminhoz, ásványi anyaghoz hasonlóan táplálkozás útján viszünk be a szervezetünkbe. Járjunk utána, mi a szelén szerepe szervezetünk egészséges működésében, hogyan kerül kifejtésre a szelén hatása, mi a teendő szelénhiány vagy szelén túladagolás esetén!

Cikkünkben a szelén nevű esszenciális nyomelem témakörét járjuk körül: tudd meg, mi az a szelén, milyen szerepet játszik a szelén szerveink egészséges működésének fenntartásában, miért fontos a szelén normál szinten tartása? Mikor alakul ki a szervezetben szelénhiány, illetve szelén túladagolás, mennyi szelén kell naponta, hogy kielégítsük egészségügyi szükségleteinket? Amellett, hogy eláruljuk, milyen szelén tabletta szedése ajánlott, azt is megtudhatod, milyen ételben van szelén, hogyan vigyük be a megfelelő szelénmennyiséget a szervezetünkbe!

Miért fontos a szelén?

A szelén egy, a szervezetünk egészséges működése szempontjából nélkülözhetetlen esszenciális nyomelem, amit alapvetően a táplálkozásunkkal elegendő bevinni a szervezetünkbe, azonban az európai földeken termelt élelmiszerek szeléntartalma jelentősen lecsökkent az elmúlt évtizedekben, így gyakori problémát jelent, hogy sokan nem jutunk pusztán a táplálkozásunkkal elég szelénhez. A szelén hatása szempontjából elengedhetetlen a máj, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy hatékony működéséhez, a férfiak számára pedig a megfelelő hereműködés, spermaképzés kapcsán is kiemelt fontosságú (jelentős mennyiségű szelén távozik szervezetükből a spermiummal).

A szelén a belső szerveink megfelelő működésének serkentése mellett hozzájárul az immunrendszerünk védekezőképességének a javításához, illetve a haj, a bőr és a köröm épségének a fenntartásához is (sokszor haj- és körömvédő táplálékkiegészítők tartalmazzák), mindemellett a szelén hatása kapcsán fontos kiemelnünk, hogy jelentős a szerepe az oxidatív stressz elleni harcban is (a szabadgyökök támadják sejtjeinket és öregítik a szervezetünket – gyakorlatilag mi magunk „oxidálódunk”), a szelén mint antioxidáns, hozzájárul sejtjeink membránjának állagmegóvásához.

Milyen élelmiszerekben van szelén?

Gyakori kérdés, hogy – mivel sokan nem kedvelik a különféle táplálékkiegészítők fogyasztását - milyen ételben van szelén, milyen hétköznapi konyhai alapanyagokat vásároljunk, ha növelni szeretnénk a szelénbevitelünket. Nos, a szelén nagyobb mennyiségben megtalálható a halakban (pl. tonhal, pisztráng, tengeri herkentyűk, lazac, szardínia), a belsőségekben (különösen a májban, de a vesében is), illetve a teljes kiőrlésű gabonafélék, a magas fehérjetartalmú hüvelyesek (babfélék), a húsok (pl. marhahús, csirke és pulyka), a tej és a tejtermékek, illetve a tojás is mind tartalmazzák (általánosságban elmondható a szelén kapcsán, hogy a magas fehérjetartalmú élelmiszerekben keresendő).

A szelénben gazdag gyümölcsök közé soroljuk a szőlőt, a grapefruitot, a citromot, a narancsot (citrusféléket általánosságban), de az olyan déli gyümölcsök, mint a banán, a mangó, vagy a kiwi is gazdagok szelénben, ahogy a diófélék, a sárgadinnye és a szeder is. A zöldségek között magas a szelén tartalma a babfélék mellett a spenótnak, a brokkolinak és a káposztának, a spárgának és a különböző gombáknak is.

A szelénhiány jelei

A szelénhiány olyan érzékelhető fizikai tüneteket okoz, mint az állandó álmosság és fáradtságérzet, a motivációhiány, illetve a nemzőképesség visszaesése. Sokaknál csak igen későn diagnosztizálják, hogy a szelénhiány vezet ezekhez a tünetekhez, a laborvizsgálati eredményekben rendszerint a májfunkciós értékek (GOT, GPT, GGT) megemelkedése utalhat rá, amennyiben az eltérést nem a túlzott alkoholfogyasztás, más mérgező anyag vagy zsírmáj okozza.

A szelén hatása szempontjából a napi szükségletet kis mennyiségben meghaladó, de a mérgező értéket el nem érő bevitele bizonyítottan csökkenti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát, ellenben a szeléntúladagolás növeli azt! A szelénhiány következményeképp kialakulhatnak különféle hematológiai megbetegedések, pajzsmirigy-alulműködés, vagy az oxidatív anyagcsere zavarainak következményeiképp létrejövő neurológiai problémák. A szelénhiány következtében csökken az immunrendszer védekezőképessége, fogékonyabbak lehetünk különféle fertőző betegségekre, például a Coxsachie vírusokra is.

A szelénhiány megnyilvánulhat a bőrön található anyajegyek, májfoltok szaporodásában, terméketlenségben, a gyermekek esetében fejlődési elmaradáshoz is vezethet, de különféle máj- és hasnyálmirigy működési zavarok, izomfájdalmak, izombetegségek is visszavezethetőek az alacsony szelénszint, avagy a szelénhiány jelenségére. A szelén hatását erősíti az E-vitamin, azonban gátolja a kén, az arzén és az ezüst.

A szeléntúladagolás jelei

A szelén hatása kapcsán mindenképpen érdemes megemlítenünk a szelén túladagolás eshetőségét, ugyanis egy olyan nyomelemről van szó, ami nem csak akkor okozhat egészségügyi problémát, amikor kevés van belőle, hanem akkor is, ha például túlzásba vittük a szeléntartalmú táplálékkiegészítők, szelén tabletta szedését. A szelén toxicitás határa napi 0,20 mg, ha azt tartósan túllépjük, szelénmérgezés alakulhat ki, ami hajhullással, különféle bőrelváltozások kialakulásával, idegrendszeri zavarokkal, fogkárosodással és kellemetlen, fokhagymára emlékeztető lehelettel járhat.

Mennyi szelén kell naponta?

A szelén napi szükséglete kapcsán a kutatók a mai napig nincsenek egységes véleményen, azonban általánosságban elmondhatjuk a napi szelén bevitelről, hogy az elfogadott érték felnőtt nőknek 60 μg (várandósság, szoptatás idején célszerű ennél többet bevinni), felnőtt férfiaknak 75 μg, 18 éves korig 50 μg, illetve minél fiatalabb egy gyermek, annál kevesebbre van szüksége). A szelén tabletta szedése kapcsán fontos kiemelnünk, hogy egy olyan táplálékkiegészítőről van szó, amit egyáltalán nem szabad felelőtlenül, „zsákszámra” szednünk - ha szelénkúrába kezdünk, mindenképpen kérjük ki erről a háziorvosunk, fennálló betegség esetén a kezelőorvosunk véleményét!

Milyen szelén tabletta szedése ajánlott?

Táplálékkiegészítő gyanánt a szerves szelén tabletta egy bárki által, vény nélkül beszerezhető készítmény, amit a gyógyszertárakban, drogériákban, webshopokban is megvásárolhatunk. Egy átlagos szeléntabletta (napi 1x1) 100 µg szelént tartalmaz (többet, mint amire alapvetően szükségünk van), azonban mielőtt alkalmazzuk, győződjünk meg róla, hogy egyéb táplálékkiegészítőink (tipikusan multivitaminok, haj-, bőr-, és körömvitaminok) nem tartalmaznak-e már eleve szelént! Amennyiben szelénhiány vagy szelén túladagolás gyanúja áll fönn nálunk, mindenképpen kérjünk orvosi segítséget és ne felejtsünk el évente legalább egyszer kérni egy általános laborvizsgálatot, ami sokat elárul meglévő egészségügyi állapotunkról!