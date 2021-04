A pajzsmirigy alulműködés jelei: mitől alakul ki a pajzsmirigy alulműködés, pajzsmirigy alulműködés diéta

A pajzsmirigy alulműködés problémája szinte bármely életkorban kialakulhat: lehetnek egyszerű, hétköznapi okai, azonban utalhat akár súlyos betegségre is. Mik lehetnek a pajzsmirigy alulműködés jelei és mikor érdemes orvoshoz fordulnunk?

Cikkünkben a pajzsmirigy alulműködés tünetei mellett bemutatjuk, hogy mik lehetnek a pajzsmirigy alulműködés kialakulásának testi és lelki okai, illetve milyen életkorban hogyan mutatkoznak meg a pajzsmirigy alulműködés jelei. Mi van, ha terhesség alatt derül ki a pajzsmirigy alulműködés, a pajzsmirigy alulműködés hogyan befolyásolja a baba fejlődését? A pajzsmirigy alulműködés mitől alakul ki? Pajzsmirigy alulműködés teszt hol kapható, elvégezhető házilag? Milyen pajzsmirigy alulműködés diéta ajánlott és meddig alkalmazzuk azt?

A pajzsmirigy szerepe

A pajzsmirigy egy lebenyekből álló, belső elválasztású mirigy, ami a legcső és a gége előtt helyezkedik el, kétoldalt. A pajzsmirigy a szervezetünk legnagyobb hormontermelő szerve, működését az agyalapi mirigy által termelt hormon, a TSH irányítja. A pajzsmirigy hámja tiroxint és trijód-trionint termel (ezek a test egészére ható hormonok), amelyek fokozzák a mitokondriumok működését, így nő a szervezet oxigénfogyasztása és energiatermelése. Ezek a hormonok nélkülözhetetlenek a szervezet egészséges működéséhez, különösen az idegrendszeréhez – hiányuk fiatalkorban testi és szellemi visszamaradottságot, kretenizmust eredményezhet.

A szervezet jódtartalmának 25-30%-a a pajzsmirigyben található, a jódhiány csökkenti a hormontermelést és kialakulhatnak olyan elváltozások, mint a golyva. A jódhiány a pajzsmirigy alulműködés egyik leggyakoribb oka, de köthető hormonális változásokhoz is, éppen ezért a pajzsmirigy alulműködés leginkább a nőket érintő betegség. A pajzsmirigy problémák megléte mondhatni népbetegség, ugyanis a lakosság 15-20%-nál jelentkezik valamilyen formában. A nőknek, mivel nagyobb hormonális változásokon mennek keresztül, mint a férfiak, kifejezetten érdemes odafigyelniük a pajzsmirigy alulműködés tüneteire serdülőkorban, terhesség idején és a klimax után.

A pajzsmirigy alulműködés jelei

A pajzsmirigy alulműködés jelei leginkább az anyagcsere általános lelassulásával foglalhatóak össze. Ha egyszerre észlelünk magunkon testi és lelki fáradtságot, rossz közérzetet, alacsony pulzust, ami a nemi funkciók csökkenésével, hízással kapcsolódik össze, okkal gyanakodhatunk arra, hogy pajzsmirigy alulműködés áll a problémák hátterében. Nézzük, a pajzsmirigy alulműködés kapcsán konkrétabban mire kell odafigyelnünk!

A pajzsmirigy alulműködés tünetei

Fáradékonyság, álladó fáradtságérzet, gyengeségérzet;

rossz közérzet;

idegesség, ingerlékenység;

álmatlanság;

hangulatingadozások;

bőrszárazság;

hajhullás;

székrekedés;

alacsony vérnyomás, lelassult szívműködés;

hideg végtagok;

testsúlynövekedés - a testmozgástól és a táplálkozási szokásoktól függetlenül;

nemi funkciók romlása (szexuális vágy csökkenése, menstruációs zavarok, vetélés, férfiaknál merevedési zavar).

Mivel ezek a tünetek önmagukban is gyakoriak, többségük hétköznapinak mondható, önmagukban, például egy kellemetlen székrekedés esetén, vagy alvási problémák tapasztalása során nem biztos, hogy a pajzsmirigy alulműködés áll az események hátterében – éppen ezért nehéz is a pajzsmirigy alulműködés diagnózisának felállítása. Akkor kell erre a betegségre gyanakodnunk, ha több tünetet egyszerre tapasztalunk magunkon, a tünetegyüttes pedig ténylegesen érződik a hétköznapi tevékenységeink hátráltatásában, az általános rossz közérzetben. Ha gyanakszunk, hogy betegség állhat a kellemetlen problémák hátterében, jelezzük háziorvosunknál, aki beutalhat egy pajzsmirigy-vizsgálatra, laborvizsgálatra.

Milyen más betegség utalhat a pajzsmirigy alulműködés problémájára?

Sok esetben más betegségek diagnosztizálása esetén is pajzsmirigy alulműködés állhat a tünetek háttérben, a problémák egyes esetekben összefügghetnek. Ha a következő betegségek valamelyikével diagnosztizáltak bennünket, érdemes lehet megvizsgáltatnunk a pajzsmirigyünket is:

A pajzsmirigy alulműködés okai: mitől alakul ki a pajzsmirigy alulműködés?

A pajzsmirigy alulműködés számos okra visszavezethető betegség élethelyzetünk és életkorunk alapján, ritkább esetekben pedig genetikai ok, születési rendellenesség is állhat a háttérben – éppen ezért a csecsemők pajzsmirigy-vizsgálata alapvető orvosi eljárás.

Jódhiány

A pajzsmirigynek a megfelelő működéshez jódra van szüksége – elégtelen jódbevitel esetén pajzsmirigyzavar és pajzsmirigy-megnagyobbodás alakulhat ki. A megnagyobbodás akkor jön létre, ha a szerv a megfelelő jódmennyiség hiányában próbálja fokozni a hormontermelését – erre, ha még nem látható szabad szemmel, a nyelési zavar, a rekedtség és a nyakfeszülés utalhat. Ha nem súlyos a pajzsmirigy alulműködés, a jód pótlásával (pl. jódozott só) orvosolható a probléma.

Hashimoto pajzsmirigy alulműködés

A pajzsmirigy alulműködés oka ez esetben a krónikus limfocitás pajzsmirigygyulladás, ami a pajzsmirigy hormontermelő sejtjeit pusztító autoimmun betegség. Észlelhető a pajzsmirigy alulműködés és a túlműködés tüneteinek felismerésével is, azonban ebben az esetben nem szabad jódpótlásra alapozni a kezelést, sőt, az kifejezetten káros is lehet. A betegség elváltozásokkal járhat, oka nem szüntethető meg, de hormontartalmú gyógyszerekkel kezelhető.

Post-partum thyroiditis: szülés utáni pajzsmirigygyulladás

A pajzsmirigy alulműködéssel járó betegség a szülést követő 3-12 hónap során alakulhat ki, gyakran jár együtt hajhullással, elhízással és pszichés zavarokkal. Mivel a legtöbb ilyen tünet a szülés után normálisnak mondható, a nők ritkán fordulnak vele orvoshoz, pedig gyógyszerrel kezelhető. A nők 5-20%-nál előfordulhat, kialakulását a fokozott jódbevitel is segítheti.

Congenitalis hypothyreosist: újszülöttkori pajzsmirigy alulműködés

A pajzsmirigy alulműködés újszülött korban ma már egyszerűen és gyorsan kiszűrhető probléma, ezért kötelező rutinvizsgálat is, amelynek köszönhetően a pajzsmirigy alulműködés tünetmentessé tehető, a baba fejlődése is a kortársaihoz hasonló lesz. A pajzsmirigy alulműködés tünetei ebben a korban nem jellegzetesek, közéjük tartozik:

a nagy nyelv;

a nagy köldöksérv;

a nyitott kiskutacs;

a száraz bőr;

a széles orrnyereg;

az elhúzódó icterus;

a csökkent bélmozgás és a ritka székletürítés;

a lusta szopási készség.

A pajzsmirigy alulműködés kezelése rendkívül fontos, ugyanis a betegség a testi és a szellemi fejlődés lelassulását eredményezheti!

A pajzsmirigy alulműködés diagnosztizálása

A pajzsmirigy alulműködés problémáját laborvizsgálattal mutatják ki, amely során az agyalapi mirigy által termelt TSH szintjét és a pajzsmirigy hormonjainak szintjét (fT3, fT4) mérik. Az alulműködésre a magas TSH és az alacsony fT3/fT4 szint utal. A TSH értékét számos életkori és egyéni tényező is befolyásolja, így a laborvizsgálat eredménye nem zárja ki egyértelműen, hogy nem pajzsmirigy alulműködés, hanem más betegségek okozzák a tüneteket. A laborvizsgálat mellett a pajzsmirigyet ultrahanggal is ellenőrzik, hogy találhatóak-e a szerven fizikai elváltozások, pl. göbök, vagy nem nagyobbodott-e meg a pajzsmirigy.

Anyai pajzsmirigy alulműködés

Az anyai pajzsmirigy alulműködés esetén alacsony a teherbeesés valószínűsége, emellett nő a vetélés esélye, a magzat idegrendszeri károsodásának esélye és az alacsony súllyal való szülés esélye. Pajzsmirigy alulműködés esetén az anyának javasolt elhalasztania terhességét és szülését addig, míg a pajzsmirigy problémáit nem sikerül megfelelő gyógyszeres kezeléssel stabilizálni. Ha a megfelelő gyógyszerek beállításra kerültek, a terhességnek semmilyen akadálya nincs, azonban a terhesség alatt is végig kezelni kell a betegséget és ellenőrizni a hormonok szintjét, nehogy baja essen a magzatnak.

Ha terhesség alatt derült ki a pajzsmirigy alulműködés

Pajzsmirigy alulműködés esetén alacsony a teherbeesés esélye, azonban, ha mégis megtörténik, mindenképpen kezelni kell a problémát hormonpótló gyógyszerekkel. A terhesség során a kismamagondozó orvos számos vizsgálatot ír elő, amelyek mind a baba, mind a kismama egészséges fejlődését szolgálják. Egyik vizsgálatot se hagyjuk ki, a laborvizsgálatok mellett pedig a pajzsmirigyre is fordítsunk figyelmet.

A pajzsmirigy alulműködés hogyan befolyásolja baba fejlődését?

Ha a pajzsmirigy alulműködés tünetei együttesen fellépnek a terhesség alatt, haladéktalanul forduljunk orvoshoz, ugyanis a pajzsmirigy alulműködés a magzat egészségét is veszélyeztetheti! Megfelelő gyógyszeres kezelés mellett a terhesség során a nem megfelelő pajzsmirigy-működésű anyák sem kerülnek hátrányos helyzetbe.

Időskori pajzsmirigy alulműködés

Habár a pajzsmirigy alulműködés bármely életkorban jelentkezhet, különösen a női hormonális változások időszakában, 60 év fölött kifejezetten gyakori betegség. Az időskori pajzsmirigy alulműködés együtt járhat elhízással, magas koleszterinszinttel, szívelégtelenséggel és előidézheti az időskori demencia romlását, illetve rövidítheti az élettartamot is. Idősebb korban az orvosok javasolják, hogy a betegek vizsgáltassák ki magukat Hashimoto betegség gyanújára is, hiszen minden pajzsmirigy-elváltozásnak más kezelési útja van.

A pajzsmirigy alulműködés kezelése

A pajzsmirigy alulműködés diagnózisának felállítása után az endokrinológus szakorvos feladata, hogy feltérképezze, mi a pajzsmirigy alulműködés oka, miért jött létre a betegség. Ha egyszerű jódhiány a baj, a pajzsmirigy alulműködés kezelése fokozott jódbevitellel történik – azonban, ha más okai vannak a pajzsmirigy alulműködés kialakulásának, a jód még káros is lehet. Hogy a pajzsmirigy alulműködés tünetei ne okozhassanak kellemetlenséget, illetve ne legyenek szövődményei, az orvosok hormonpótló kezeléseket alkalmaznak.

Kóros elváltozások esetén, ritkán előfordulhat, hogy sebészileg eltávolítják a pajzsmirigyet – ebben az esetben a beteg szintén gyógyszeres úton viszi be a létszükségletű hormonokat. A pajzsmirigy alulműködés kezelése mellett minden esetben javasolt az életmódterápia és a pajzsmirigy alulműködés diéta, amely nagyban növeli a beteg életminőségét.

A pajzsmirigy alulműködés lelki okai

Sokan azt hiszik, a pajzsmirigy alulműködés lelki okokra visszavezethető jelenség, ugyanis gyakran jár együtt fáradékonysággal, hangulatingadozással, depresszióval, általános testi és lelki erőtlenséggel – ezek azonban a pajzsmirigy alulműködés tünetei, nem pedig az okozói. Ha a felsorolt pajzsmirigy alulműködés tünetek közt észlelhető szellemi és lelki problémák mellett olyan fizikai tünetek is jelentkeznek, mint a hajhullás vagy a bőrszárazság, ne csak lelki eredetű betegségre, hanem fizikai problémára is gyanakodjunk.

Pajzsmirigy alulműködés diéta

A pajzsmirigy-megbetegedés típusától függően a kezelés szerves részét képzi a diéta. A pajzsmirigy által termelt hormonok szabályozzák a szervezet anyagcsere-folyamatait, az energiatermelést és a hőszabályozást is, illetve fokozzák a zsírok és a fehérjék lebontását és a vércukorszintet, ezzel befolyásolva az idegrendszer működését.

A diéta fontos eleme, hogy emeljük a napi jódbevitel szintjét kb. 100 µg-ra, ezzel elkerülve a pajzsmirigy alulműködés alapjául szolgáló jódhiányt. A jódot bevihetjük ásványianyag-tablettákkal, jódozott sóval, jódozott vízzel és megfelelő táplálkozással. A jód segít a testsúly és a koleszterinszint normalizálásában és a székrekedés megszüntetésében is.

A pajzsmirigy alulműködés diéta során ügyelnünk kell arra, hogy a jódmennyiség mellett az étrend legyen energiaszegény, normális koleszterinszint-tartalmú és telített zsírsavakban szegény. A legtöbb jódot a tengeri halak és herkentyűk tartalmazzák, a legkevesebbet pedig a gyümölcsök – viszont ezek fogyasztását is előírja a pajzsmirigy alulműködés diéta, hiszen a rostbevitel növelése elengedhetetlen a megfelelő anyagcsere számára.

Egyes zöldségféléket kerülnünk kell a pajzsmirigy alulműködés diéta alatt: ezek a fejes- és kelkáposztafélék, a retkek és a repce, ugyanis olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek gátolják a jód hasznosulását. Magas jódtartalmú zöldségek egyébként a karfiol, a bab, a spenót és a paradicsom, amelyeket érdemes bőséggel fogyasztani.

Pajzsmirigy teszt hol kapható?

Pajzsmirigyünk egészségi állapotát otthon is ellenőrizhetjük, pajzsmirigy gyorsteszt segítségével, amelyet beszerezhetünk gyógyszertárakban, drogériákban, vagy megvásárolhatunk az interneten keresztül is. A pajzsmirigy alulműködés teszt a vérben található TSH szintet méri: ha az otthoni teszt rendellenességet mutat, mindenképpen kérjük ki egy endokrinológus szakorvos véleményét és vegyünk részt laborvizsgálaton, ultrahangos ellenőrzésen is!