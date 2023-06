Érik az újabb egészségügyi krízis Magyarországon: menekülnek a dolgozók ebből a rendszerből

Július 1-jétől az önkormányzati fenntartású védőnői szolgálatok állami, kórházi fennhatóság alá kerülnek. Az átállás azonban nem zökkenőmentes, nagy a bizonytalanság akörül, hogy az új munkáltató megadja-e majd a különféle pótlékokat, mennyivel változik a dolgozók fizetése. A védőnőkre ugyanúgy vonatkoznak az ígért egészségügyi szakdolgozói béremelés, sokan azonban még mindig nem látták az új szerződésüket, nem tudják, mire számítsanak az év második felében. A bizonytalanség többeket pályaelhagyásra kényszeríthet, pedig ezt az egészségügyi szakmát is sújtja a munkaerőhiány.

Több védőnő is a pályaelhagyáson gondolkozik a 11. kerületben, ha az állam átveszi a védőnői ellátást, van, aki már be is adta a felmondását – mondta el egy kerületi védőnő az RTL Híradónak. A július 1-jétől életbe lépő szerződésüket még nem is látták, azt sem tudják, mennyit fognak keresni. A kerülettől plusz juttatásokat kapnak, a polgármester szerint az állam ezeket nem fogja megadni.

A legtöbb kolléganőm nevében elmondhatom, hogy a legnagyobb problémánk a jövőnket érintő bizonytalanság

– fogalmazott Juhász Bianka a műsorban, aki 8 éve védőnő a 11. kerületben. Azt is elmondta, hogy hiába kell az új szerződés szerint dolgozniuk egy szűk hónap múlva, még nem is látták azt, nem tudják, mennyi lesz a fizetésük. Azt gondolják, hogy az új szerződés hátrányosan is érintheti a védőnőket, emiatt több kolléganője a pályaelhagyást fontolgatja.

A Híradó a Belügyminisztériumtól azt a választ kapta az üggyel kapcsolatban, hogy a védőnők meghatározó része együttműködő és érti a változtatás előnyeit. Szerintük a védőnők az eltérő adottságokkal rendelkező önkormányzatoktól szakmai irányítás alá kerülnek, így ők is számíthatnak az egészségügyi szakdolgozók 18 százalékos béremelésére: