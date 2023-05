Több százezer magyar életét keseríti meg ez a betegség: kevesen tudják, hogyan kellene kezelni

A pikkelysömör, bár sokan nem tudják, valójában nem bőrbetegség, hanem egy autoimmun betegség, amely bőrtünetekkel jár. Mivel nem egy egyszerű bőrbetegségről van szó, bőrünk szépségénél sajnos többet is veszíthetünk, ha egyáltalán nem kezeltetjük vagy nem kezeltetjük megfelelően. A gyulladásos folyamatok, melyek ilyenkor végbemennek a szervezetünkben, megnövelik a kockázatát annak, hogy más, úgynevezett társbetegségek is kialakuljanak

A pikkelysömör, bár sokan nem tudják, valójában nem bőrbetegség, hanem egy autoimmun betegség, amely bőrtünetekkel jár. A szervezet ilyenkor az autoimmun betegségekre jellemző túlzott immunválaszt produkál; ez a pikkelysömörös betegnél abban nyilvánul meg, hogy bőrsejtjeik a normálisnál gyorsabban termelődnek, így pikkelyszerű megvastagodások alakulnak ki bőrük felszínén. Mivel nem egy egyszerű bőrbetegségről van szó, bőrünk szépségénél sajnos többet is veszíthetünk, ha egyáltalán nem kezeltetjük vagy nem kezeltetjük megfelelően a pikkelysömört.

Annál is inkább, mert a gyulladásos folyamatok, melyek ilyenkor végbemennek a szervezetünkben, megnövelik a kockázatát annak, hogy más, úgynevezett társbetegségek is kialakuljanak a pikkelysömör szövődményeként. A túlműködő immunrendszer egyszerűen megtámadhatja más szerveinket is, így nagyobb a veszélye, hogy más betegségek is fellépnek.

A pikkelysömör leggyakoribb szövődményei

A társbetegségek igen sokfélék lehetnek, de leggyakrabban az alábbi betegségek kialakulása jellemző:

Ízületi gyulladás - A psoriasis arthritis, azaz ízületi gyulladás, a pikkelysömör egyik leggyakoribb társbetegsége. Minden harmadik pikkelysömörös beteg tapasztal ízületi problémákat bőrtünetei mellett. Ha merevséget, duzzadást és fájdalmat érzünk ízületeinkben és környékükön, előfordulhat, hogy ízületi gyulladás is kialakult nálunk.

Szív- és érrendszeri betegségek - A pikkelysömörrel küzdő betegeknél 50%-kal nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata; amiért valószínűsíthetően szintén a gyulladásos folyamatok okolhatók.

Kóros vérzsírszint - A koleszterin és egyéb vérzsírok tartósan magas szintje is sok pikkelysömörös betegre jellemző. A magas vérzsírszint már önmagában is betegségnek számít, de sajnos ennél nagyobb problémát is jelenthet, sokszor a szív- és érrendszeri problémák előszobája is egyben.

Cukorbetegség - A cukorbetegség és a pikkelysömör egymás rizikótényezői. Ez azt jelenti, hogy ha valaki pikkelysömörös, nagy a valószínűsége, hogy egyszer cukorbetegeség is kialakul nála, és fordítva is; a diabéteszesek könnyen pikkelysömörös tüneteket is tapasztalhatnak magukon. Az orvosok még nem teljesen látják át az összefüggéseket, de valószínűsíthető, hogy a szervezetben lévő gyulladásos folyamatok elősegítik az inzulinrezisztencia kialakulását, így a cukorbetegségét is.

Metabolikus szindróma - Metabolikus szindróma alatt azt értjük, amikor a szervezetben párhuzamosan többféle anyagcserezavar lép fel: zsíranyagcsere és szénhidrát-anyagcsere zavara, magas vérnyomás, és hasi elhízás. Ez a szindróma a szív- és érrendszeri egészségünkre is negatív hatással van.

Szorongás és depresszió - A pikkelysömör gyakran megnövekedett lelki terhet is jelent a betegek számára, emiatt és a megváltozott biokémiai folyamatok miatt is gyakori a psoriasis-os betegeknél a szorongás, illetve depresszió kialakulása.

Gyulladásos bélbetegségek - A gyulladásos folyamatok beleinket is megtámadhatják, és többféle betegséget okozhatnak. A Crohn betegség kialakulásának esélye például több mint 2,5-szerese egy psoriasis-os betegnél, egy nem pikkelysömörös egyénhez képest.

A legjobb módszer a rendszeres kontroll

Rendkívül fontos, hogy a pikkelysömört időben felismerjük és a társbetegségekkel együtt kontroll alatt tartsuk. Ha már egyszer pikkelysömörrel diagnosztizáltak valakit, elengedhetetlen, hogy rendszeres kontrollvizsgálatokon vegyen részt, melyek kiszűrik a lehetséges társbetegségeket, hiszen jónéhánynak a tünetei nem is észlelhetőek a betegség kialakulásának kezdetén.

Sok gyakori társbetegség, például a cukorbetegség, magas vérnyomás és kóros vérzsírszint a jellegéből adódóan már pusztán az egészséges életmódra való áttéréssel is jól kezelhető, főleg a kezdeti stádiumban.

A diéta nagyon fontos része lehet a kezelésnek: kalóriában szegény, alacsony glikémiás indexű, sok feldolgozatlan ételt tartalmazó, változatos étrend javasolt.

Mivel a pikkelysömör gyakran szorongással vagy depesszióval is társul, fontos, hogy a betegek az érzelmi stressz kezelésében is támogatást kapjanak: rendszeresen végezzenek például jógagyakorlatokat, meditációt vagy relaxációt. De már önmagában azzal is csökkenthető a pikkelysömör társbetegségek kialakulásának esélye, hogy magát a betegséget időben és megfelelően kezeljük. Rendkívül komplex betegségről beszélünk tehát, de érdemes minden szempontot figyelembe venni, mert nagyban javítja a betegség kezelésének eredményességet.