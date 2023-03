Indul a kullancsszezon: mennyi a kullancs elleni védőoltás ára 2023 évében?

Idén is enyhe télen vagyunk túl, ami számunkra talán kedvezőnek tűnik, azonban nem fogjuk megköszönni, amikor bőséges számban bújnak elő vérszívó ízeltlábú barátaink. Már javában benne járunk 2023 tavaszában, azaz indul az idei kullancsszezon, ám még nem késő beolttatani magunkat és gyermekeinket, ha tartós védettséget akarunk szerezni a kullancs által terjesztett veszélyes betegségekkel szemben. Nézzük, mennyi a kullancs elleni védőoltás ára 2023 évében!

Tudd meg, a kullancs elleni védőoltás mi ellen véd, milyen veszélyes fertőző betegségek ellen szerezhetünk immunitást, ha időben figyelmet fordítunk a védelemre. Járjunk utána, a kullancs elleni védőoltás mikor kell beadni, mennyibe kerül a kullancs elleni védőoltás gyerekeknek, miben más a kullancs elleni védőoltás felnőtteknek történő beadatása. Mi a kullancs elleni védőoltás neve, hogyan keressünk rá és hogyan érdeklődjünk a kullancs elleni védőoltás után? Mennyi volt a kullancs elleni védőoltás ára 2022 évében, mennyit emelkedett a kullancs elleni védőoltás ára mindössze egy év leforgása alatt?

Milyen betegségeket terjeszt a kullancs?

A lakosság túlnyomó többségének nem kell bemutatnunk a kullancsot (ami a tévhitekkel ellentétben nem egy rovar, hanem egy pókszabású, vérszívó parazita). Habár a kullancsoknak világszerte több száz faját ismerjük, Magyarországon leggyakrabban a közönséges kullanccsal (Ixodes ricinus) találkozhatunk. Maga az állat az emberre alapvetően veszélytelen lenne, azonban a kullancs bélrendszerében a szervezetünkre rendkívül veszélyes baktériumok, vírusok és paraziták telepedhetnek meg, amelyekkel a kullancscsípés útján mi is megfertőződhetünk.

Érdemes tudnunk azt is, hogy nem minden kullancs hordoz betegségeket, az esetek többségében a kullancscsípés veszélytelen, azonban nem árt vigyázni: távolítsuk el szakszerűen a kullancsot, az élőlényt pedig őrizzük meg arra az esetre, ha a lenti betegségek tünetei közül valamit észlelnénk! A Kárpát-medence térségében a következő, kullancs által hordozott betegségeket kaphatjuk el a vérszívóktól (sajnos a kullancs elleni védőoltás sem véd meg mindegyiktől):

Lyme-kór (NINCS ellene védőoltás): a Lyme-kórt többnyire a vörös-fekete színű Ixodes ricinus kullancs bélrendszerében található Borrleia baktériumok hordozzák, jellegzetes tünete a kullancscsípés helyén kialakuló, gyűrű alakú kiütés. A fertőzött kullancs csípése után a beteg egészségügyi állapota gyorsan romlik, jellegzetes tünetei az ízületi fájdalmak, kezeletlenül szívkárosodáshoz vezethet (állatoknál is); antibiotikumos terápiával előzhető meg a súlyosbodása. Kullancsencephalitis (VAN ellene védőoltás): a közönséges kullancsok által terjesztett legveszélyesebb, azonnali kezelésre szoruló betegséget vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásnak nevezzük. Jellegzetes tünetei a nyakmerevség, a láz, a szédülés és az általános zavart állapot. Létezik ellene védőoltás, ami megelőzi a betegséget. Tularémia (antibiotikummal gyógyítható): a tularémia, azaz nyúlpestis akkor alakul ki, ha a kullancs a Francisella tularensis nevű baktériummal fertőz meg, ami a mezei nyulaktól, rágcsálóktól származik. Ez egy kezeletlenül életveszélyes, ám antibiotikummal jól gyógyítható betegség, az átesés után védettség alakul ki ellene. A kullancscsípés helyén fájdalmas bőrfekély képződik, a nyirokcsomók bedagadnak, tüdőgyulladás is kialakulhat. Babéziózis (szintén gyógyítható): a babéziózist egy, a kullancs által terjesztett egysejtű parazita okozza, többnyire kutyákra jellemző, de az ember is veszélyeztetett, lázzal, idegrendszeri problémákkal, sötét vizelettel jár, de ha időben észrevesszük, jól gyógyítható.

A kullancs elleni védőoltás mi ellen véd?

A hagyományos értelemben vett „kullancs elleni védőoltás” a kullancsencephalitis nevű betegség, azaz vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen véd.

Mi a kullancs elleni védőoltás neve?

A kullancs elleni védőoltás gyerekeknek és felnőtteknek is elérhető oltássorozat, Magyarországon az oltóközpontokban erre a célra az FSME kullancs elleni védőoltást és az Encepur kullancs elleni védőoltást ajánlják – ezek azonos árfekvésű kullancs elleni védőoltások, mindkettő népszerű oltási alternatíva. A kullancs elleni védőoltást gyakran tévesztik össze a Bexsero oltással, amit szintén az agyhártyagyulladás megelőzésére ajánlanak – azonban ez az oltás a Neisseria meningitidis nevű, meningitist okozó veszélyes baktériumtól véd.

Kullancs elleni védőoltás mikor kell beadni?

A kullancsok a tavaszi és az őszi szezonban a legaktívabbak, nyáron is akad belőlük bőséggel, télen viszont (habár ilyenkor is előfordulhat egy-egy kullancscsípés) ők is „megpihennek”. A kullancs elleni védőoltás beadása is rendszerint télen történik, ugyanis a kullancsencephalitis elleni védettség kialakulásához legalább 2 db kullancs elleni védőoltás beadatása szükséges, az oltások között pedig el kell telnie egy bizonyos időnek. A kullancs elleni védőoltás gyerekeknek és felnőtteknek is az Encepur kullancs elleni védőoltás és az FSME kullancs elleni védőoltás beadatásával történik – nézzük, mit kell ezekről tudnunk, mennyi a kullancs elleni védőoltás ára 2023 évében!

FSME kullancs elleni védőoltás (kullancsencephalitis elleni védőoltás)

Junior alapimmunizálás

adag (0. nap) 0,25 ml adag (1-3 hónappal a 0. nap után) 0,25 ml adag (5-12 hónappal a második oltás után) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 3 év után minden 5. évben

Junior gyors immunizálás

adag (0. nap) 0,25 ml, adag (14. nap) 0,25 ml, adag (5-12 hónappal a 2. után) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 3 év után minden 5. évben

Felnőtt alapimmunizálás (16 éves kortól)

adag (0. nap) 0,5 ml, adag (1-3 hónappal a 0. nap után) 0,5 ml, adag (5-12 hónappal a második oltás után) 0,5 ml.

emlékeztető oltás: 60 év alatt 3 évvel a 3. oltás után, minden 5., 60 fölött minden 3. évben

Felnőtt gyors immunizálás

adag (0. nap) 0,5 ml, adag (14. nap) 0,5 ml, adag (5-12 hónnappal a 2. után) 0,5 ml.

emlékeztető oltás: 60 év alatt 3 évvel a 3. oltás után, minden 5., 60 fölött minden 3. évben

ENCEPUR kullancs elleni védőoltás (kullancsencephalitis elleni védőoltás)

Junior alapimmunizálás

adag (0. nap) 0,25 ml, adag (1-3 hónappal a 0. nap után) 0,25 ml, adag (9-12 hónappal a második oltás után) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 3 év után minden 5. évben

Junior gyors immunizálás

adag (0. nap) 0,25 ml, adag (7. nap) 0,25 ml, adag (21. nap) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 12-18 hónap után ajánlott minden 5. évben

Felnőtt alapimmunizálás (12 éves kortól)

adag (0. nap) 0,5 ml, adag (0,5-3 hónappal a 0. nap után) 0,5 ml, adag (9-12 hónappal a második oltás után) 0,5 ml.

emlékeztető oltás: 49 év alatt minden 5., 49 fölött minden 3. évben

Felnőtt gyors immunizálás

adag (0. nap) 0,5 ml, adag (7. nap) 0,5 ml, adag (21. nap) 0,5 ml.

emlékeztető oltás: 49 év alatt minden 5., 49 fölött minden 3. évben

Mennyi a kullancs elleni védőoltás ára 2023 évében?

Korábban sem volt titok, hogy a nem kötelező, szabadon válaszható védőoltások ára igen magas – a kullancs elleni védőoltás esetében is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha immunizálni szeretnénk a kullancs által terjesztett betegségekkel szemben az egész családot. Nézzük, hol tart a kullancs elleni védőoltás ára 2023 évében, azaz mennyibe kerül egy darab kullancs elleni védőoltás!

Kullancs elleni védőoltás árak 2023

Encepur kullancs elleni védőoltás felnőtteknek: ~ 14-15.000 Ft/db

FSME kullancs elleni védőoltás felnőtteknek: ~ 14-15.000 Ft/db

Encepur kullancs elleni védőoltás gyerekeknek: ~ 13-14.000 Ft/db

FSME kullancs elleni védőoltás gyerekeknek: ~ 13-14.000 Ft/db

Drágultak a kullancs elleni oltások?

2023-ban már megszokhattuk, hogy mindennek jelentősen megemelkedett az ára – az általános infláció és annak következményeképp fellépő áremelkedés természetesen az egészségügyi szolgáltatásokat is érinti, habár szerencsére nem akkora mértékben, mint az élelmiszerek esetében. A tavalyi évben, azaz a kullancs elleni védőoltás ára 2022 évében 2-4.000 Ft-tal volt olcsóbb, mint jelenleg - ez még nem a világ vége, azonban a családi kassza már megérezheti.

Kullancs elleni védőoltás árak 2022