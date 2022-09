Ezek a Lyme kór tünetei: tudd meg, mik a Lyme kór fázisai, hogyan történik a Lyme kór kezelése!

Egész ősszel aktívak a kullancsok, amelyek a vírusos agyhártyagyulladás mellett olyan veszélyes betegségeket is terjeszthetnek, mint a nyúlpestis vagy a Lyme kór. Milyen betegségről van szó, mik a Lyme kór fázisai és hogyan azonosíthatóak a Lyme kór tünetei? Létezik házi Lyme kór teszt, amivel kimutathatóvá válik a betegség? Hogyan történik a Lyme kór kezelése, gyógyítható a Lyme kór?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a Lyme kór nevű, kullancsok által terjesztett, fertőző betegségről: tudd meg, mi az a Lyme kór, a Lyme kór hogyan fertőz, a Lyme kór milyen antibiotikum alkalmazásával gyógyítható? Lyme kór teszt hol kapható, mi a teendő, ha úgy véljük, valaki elkapta a Lyme kórt?

Mi a Lyme kór?

A Lyme-kór (orvosi szakkifejezéssel Lyme Borreliosis) egy bakteriális eredetű fertőző betegség, melyet a Borrelia nemzetségbe tartozó baktériumok okoznak. Ezek a baktériumok a közönséges kullancsok bélrendszerében élnek, kullancscsípés útján jutnak be az emberi szervezetbe. A Lyme kór nem csak ránk, hanem a háziállatainkra is ugyanolyan veszélyes, érdemes náluk is figyelemmel kísérnünk, hogy jelentkeznek-e a Lyme kór tünetei.

A Lyme kór az érdekes elnevezést az amerikai Connecticut állambeli Lyme városról kapta, ugyanis itt írták le először a komplett betegséget, 1976-ban, magát a baktériumot pedig 1982-ben izolálták a kullancsokban. Fontos kiemelnünk, hogy a Lyme kórt és más betegségeket nem maga a kullancs okozza (önmagában ártalmatlan bőrfelszíni parazita), hanem a kullancs emésztőrendszerében hordozott egysejtűek, vírusok és baktériumok.

A Lyme kór hogyan fertőz?

A Lyme kór terjesztője Közép-Európában a közönséges kullancs (Ixodes ricinus). A kullancsok életük során két- vagy három gazdatestből táplálkoznak (nevezzük őket kétgazdás és háromgazdás kullancsoknak is), trópusi éghajlaton egygazdás kullancs fajták is előfordulnak. Ha az életciklusukat nézzük, a petéből kikelő kullancs először lárvaállapotban él (ez még egy hatlábú, nem szaporodóképes életforma); melyet a kullancs vedlése(i) után a nimfa-stádium követ (ekkor már 8 lábuk van, de még szintén nem szaporodóképesek). A közönséges kullancs nimfa- és imágó állapotában is veszélyes az emberre!

Amit a kullancscsípésről tudni kell

Ha ránk talált egy kullancs (a legnagyobb veszélyben erdei kirándulás, sport esetén vagyunk, növeli a kullancscsípés valószínűségét, ha növényekkel sűrűn benőtt területen sokáig várakozunk), igyekszik minél hamarabb a vérszíváshoz alkalmas helyet keresni (ez kb. 30 percen belül megtörténik), ahol vékony a bőr és észrevétlen maradhat. A kullancs kedveli a testhajlakokat (pl. hónalj, ágyék), gyakran bújik a fülek mögé, sőt, a hajban is keresendő. Amikor a kullancs a szájszervével sebet ejt a bőrön, érzéstelenítő váladékot juttat a nyílásba, ezért csak ritkán vesszük észre azonnal a támadót.

Ha a kullancs sikeresen megszívta magát, elhagyja a gazdatestet (elengedi a bőrfelszínt és leesik). Miután távozott, a csípés helye gyakran gyulladttá válik, bedagad, fájhat és nedvedzhet is. Szerencsés esetekben a kullancsot még a rögzülés előtt megtalálhatjuk, ám ha már a bőrben van, haladéktalanul el kell távolítani. Ha 24 órán belül megtaláljuk és megtörténik a kullancs kiszedése, akkor a fertőzés esélye minimális, ám ha 3 napig bent marad, akkor már igen kockázatos.

Ha megtaláltuk a kullancsot (sokszor a Lyme kór tünetei úgy jelentkeznek, hogy a kullancsot egyáltalán nem észleltük, ami megtévesztő lehet), csipesszel távolítsuk el, közvetlenül a bőrfelszínnél rögzítve. Semmi esetre se nyomkodjuk, piszkáljuk vagy tegyünk az állattal olyat, ami a kiszívott – könnyen lehet, hogy fertőzött – vér visszaöklendezésére késztetné, ugyanis, ha időben elkaptuk a parazitát, nagyobb a valószínűsége, hogy egészségesek maradunk.

A Lyme kór tünetei

A Lyme kór tünetei közt a legjellegzetesebb a kullancscsípés helyén kialakult Lyme-folt (kokárdaszerű/céltáblaszerű, gyűrűformájú, lassan terjedő bőrpír), aminek az átmérője a 10 centimétert is elérheti, ezt követően égető ízületi fájdalom jelentkezik. Amennyiben nem jelentkezett a Lyme-folt, a Lyme kór könnyen félrediagnosztizálhatóvá válik. A beteg kezdetben fáradékony, étvágya lecsökken, görcsöl, ám ha hosszabb ideig nem történik meg a Lyme kór kezelése, súlyosabb szövődmények is jelentkeznek. Érdekesség, hogy a Lyme kórra nem jellemző tünet a láz, az csak ritka esetekben fordul elő.

A Lyme kór szövődményei közé tartozik a szívizomgyulladás (szívritmuszavart okoz); idegi és ízületi gyulladások mellett – előfordulhat arcidegbénulás, agyhártyagyulladás is – minél kevésbé jellegzetesek a tünetek, annál nagyobb az esélye, hogy a Lyme kór krónikussá válik. A Lyme kór tünetei között kifejezetten gyerekeknél fordul elő a fülcimpán megjelenő, lilásvörös színű nyiroksejtes bőrcsomó, ami akár cseresznyeméretűre is duzzadhat. A kezeletlen Lyme kór bénulást, súlyos állapotromlást okoz!

A Lyme kór fázisai

A Lyme kór első stádiuma: a Lyme kór tünetei jellemzően a kullancscsípés után 10-14 nappal jelentkeznek (ám néha a betegség évekig lappang), ekkor jelenik meg a jellegzetes bőrpír, ami nem fáj, nem viszket, mellette általános, influenza-jellegű tünetek jelentkeznek: gyengeség, izomfájdalom, rosszullét, fejfájás, ritkán láz.

a Lyme kór tünetei jellemzően a kullancscsípés után 10-14 nappal jelentkeznek (ám néha a betegség évekig lappang), ekkor jelenik meg a jellegzetes bőrpír, ami nem fáj, nem viszket, mellette általános, influenza-jellegű tünetek jelentkeznek: gyengeség, izomfájdalom, rosszullét, fejfájás, ritkán láz. A Lyme kór második stádiuma: az első fázis utáni 4 hónap során a Lyme kór megtámadja az idegrendszert és a kardiovaszkuláris rendszert (idegrendszerrel összefüggő tünetek esetén neuroborreliosisnak nevezzük). A Lyme kór előidézheti a gerincidegek és az agyhártya gyulladását, a szívritmuszavart, de alvászavarral, memóriaproblémákkal, hangulatzavarral is együtt járhat.

az első fázis utáni 4 hónap során a Lyme kór megtámadja az idegrendszert és a kardiovaszkuláris rendszert (idegrendszerrel összefüggő tünetek esetén neuroborreliosisnak nevezzük). A Lyme kór előidézheti a gerincidegek és az agyhártya gyulladását, a szívritmuszavart, de alvászavarral, memóriaproblémákkal, hangulatzavarral is együtt járhat. A Lyme kór harmadik stádiuma: a Lyme kór okozta tünetek hónapokkal, évekkel a csípés után is jelentkezhetnek, immár krónikus idegrendszeri problémák formájában (pl. végtagzsibbadás, érzékelési problémák, lesántulás, ízületi duzzanatok), illetve szívizom- vagy szívburokgyulladás formájában, mindez a beteg szorongásával, depressziójával járhat együtt.

Lyme kór teszt hol kapható?

A Lyme kór diagnosztizálásához nincs „házi teszt”, mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk, ahol szerológiai vizsgálatot végeznek el a betegen, a vérkép nem mutatja ki a fertőzöttséget. A teszteredmények (pl. ELISA), nem túl megbízhatóak, mintánként több mérés elvégzésével lehet következtetni a Lyme kór fennállására. Alkalmazzák még a Western blot vizsgálatot is, ahol saját termelésű Lyme-baktériumokat elemeznek, ehhez mérik az ellenanyagok mennyiségét.

A Lyme kór kezelése

Nem hiába rettegünk tőle, hiszen a Lyme kór kezelése esetében jelenleg nincs biztos protokoll. A Lyme kór kezelése antibiotikumokkal, antibiotikum-kombinációkkal történik, amit a kezelőorvosok a Lyme kór tüneteihez, a betegség súlyosságához igazítanak. A kezelés több héten, sokszor hónapokon át tarthat, eredményessége nem garantált; a Lyme kór szövődményeit külön kezelni kell. Ha a Lyme kór okozta súlyos megbetegedések krónikussá válnak, a teljes felépülésre az esély igen alacsony. Az állatokat ugyanúgy kezelik, mint az embereket.

A Lyme kór milyen antibiotikum hatására múlik el?

Mivel nincs a Lyme kór kezelése kapcsán egységes séma, többféle antibiotikummal is kezelhetik a megbetegedést. A hatásos antibiotikumok közé tartozik az amoxicillin, a cefuroxim, a ceftriaxon és a doxycyclin. Európában legalább 8 különféle Borrelia baktériumot hordoznak a kullancsok, melyek mind másképp reagálnak az antibiotikumokra, tehát nem mindegy, hogy a Lyme kór kezelése milyen tünetek és súlyossági fok esetén, milyen gyógyszerrel történik.

Előzzük meg a kullancscsípést!

Lyme kór ellen a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem létezik biztos védelem, védőoltással sem védekezhetünk a betegség támadásával szemben. A legjobb védekezés a Lyme kór megelőzése: a kullancsok aktivitási időszakában célszerű kerülni a vízpari, erdős, vagy magas fűvel borított területeket, illetve, ha mégis ilyen helyre merészkedünk (kirándulás, sport, horgászat, vadászat stb.), azt tegyük zárt ruházatban, a kritikus helyeken kullancsriasztó spray-vel befújva. Hazatéréskor nézzük át a testünket alaposan, fordítsunk extra figyelmet a hajlatokra és a hajas fejbőrre, ugyanis ezeket a helyeket kedvelik leginkább.

Szánjunk időt bundás társaink átvizsgálására is, hiszen a kutyák, macskák is veszélyeztetettek a Lyme-kórral szemben, kullancsszezonban használjunk rajtuk kullancs elleni megelőző készítményeket! Minden esetben figyeljünk oda a kullancs kiszedése során a szakszerű technikára és a higiéniára, illetve amennyiben a fenti tünetek valamelyikét érzékeltük magunkon, minél hamarabb forduljunk orvoshoz!