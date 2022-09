Ennyi a kullancs elleni védőoltás ára 2022 évében: így védekezz a kullancsencephalitis ellen!

Vigyázat: ősszel is aktívak a kullancsok, az általuk terjesztett súlyos betegségek ellen a kullancs elleni védőoltás nyújtja a legbiztosabb védelmet. Tudd meg, hogy a kullancs elleni védőoltás mi ellen véd, mikor kell beadatni, hány éves korban ajánlott a kullancs elleni védőoltás megkezdése!

Mit kell tudni a kullancs csípéséről?

A kullancs nevű pókszabású parazitát senkinek sem kell bemutatnunk, hiszen, ha a saját bőrünkben nem is, háziállataink bundájában biztos, hogy találtunk már egynéhány darabot. Habár a kullancs, mint élőlény önmagában veszélytelen vérszívó, csípésüket mindenáron érdemes kerülni, mert veszélyes betegségeket terjesztenek! A kullancs bélrendszerében különféle baktériumok, vírusok és más parazita egysejtűek élnek, melyek a kullancscsípés során, illetve a kullancs szakszerűtlen eltávolítása esetén bekerülnek a véráramba.

Fontos kiemelnünk, hogy nem minden kullancs hordoz betegségeket, ám ha találtunk egyet a bőrünkben, mindenképpen oda kell figyelnünk az esetleges tünetekre és haladéktalanul orvoshoz fordulni, amíg még menthető az állapotunk. Miután a kullancs távozott (kiszedtük), a csípés helye gyakran gyulladttá válik, bedagadhat, fájhat és nedvedzhet is.

Szerencsés esetekben a kullancsot még a rögzülés előtt megtalálhatjuk, ám ha a kullancs már a bőrben van, haladéktalanul el kell távolítani. Ha 24 órán belül megtaláljuk és megtörténik a kullancs kiszedése, akkor a fertőzés esélye minimális, ám ha legalább 3 napig bent marad, akkor már igen kockázatos.

Milyen betegségeket terjeszt a kullancs?

A kullancsoknak világszerte többszáz fajtáját ismerjük, ebből körülbelül kéttucat hazánkban is előfordul. Habár a leggyakoribb faj az Ixodes ricinus, azaz a „közönséges kullancs”, könnyen találkozhatunk más típusokkal is – mivel a kullancsok fajtától függően más betegségeket terjesztenek, az eltávolítás után érdemes az egyedet megőrizni, mert fertőzés esetén a szakember hamarabb, sikeresebben felállíthatja a diagnózist. A kisebb testű, vérrel nem megszívott kullancsok azonosítása könnyebb, mint a „teli” kullancsoké.

Kullancsencephalitis: a közönséges kullancsok által terjesztett legveszélyesebb, azonnali kezelésre szoruló betegséget vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásnak nevezzük. Jellegzetes tünetei a nyakmerevség, a láz, a szédülés és az általános zavart állapot. Létezik ellene védőoltás, ami megelőzi a betegséget.

Babéziózis: a babéziózist egy, a kullancs által terjesztett egysejtű parazita okozza, többnyire kutyákra jellemző, de az ember is veszélyeztetett, lázzal, idegrendszeri problémákkal, sötét vizelettel jár, de ha időben észrevesszük, jól gyógyítható.

Lyme-kór: a Lyme-kórt általában a vörös-fekete színű Ixodes ricinus kullancs bélrendszerében található Borrleia baktériumok hordozzák, a kullancscsípés helyén kialakuló, gyűrű alakú kiütés figyelmeztet rá. A fertőzött kullancs csípése után a beteg egészségügyi állapota gyorsan romlik, jellegzetes tünetei az ízületi fájdalmak, kezeletlenül szívkárosodáshoz vezethet (állatoknál is). Antibiotikumos terápiával előzhető meg a súlyosbodása, ellene védőoltás nincs.

Tularémia: a tularémia, azaz nyúlpestis akkor alakul ki, ha a kullancs a Francisella tularensis nevű baktériummal fertőz meg, ami a mezei nyulaktól, rágcsálóktól származik. Ez egy kezeletlenül életveszélyes, ám antibiotikummal jól gyógyítható betegség, az átesés után védettség alakul ki ellene. A kullancscsípés helyén fájdalmas bőrfekély képződik, a nyirokcsomók bedagadnak, tüdőgyulladás is kialakulhat.

A kullancs elleni védőoltás mi ellen véd?

Valójában nem létezik „általános kullancs elleni védőoltás”, ami minden, a kullancsok által tenyésztett fertőzést képes megelőzni (habár a kutatók kísérleteznek olyan oltóanyagokkal, amelyek a kullancsban még a fertőzés átadása előtt immunválaszt váltanának ki). A fentiek közül egyedül a kullancs által terjesztett vírusos egyvelő- és agyhártyagyulladás ellen – azaz a kullancsencephalitis ellen - kaphatóak oltássorozat formájában beadandó készítmények.

Habár a kullancsencephalitis elleni védőoltás kifejezetten ajánlott, az agyhártyagyulladás okai közé nem pusztán a kullancscsípés tartozik – okozhatja azt vírus, amőba, baktérium, sőt, gombás fertőzés is. Leggyakrabban a Neisseria meningitidis nevű baktérium váltja ki a meningitist, ami ellen a Bexsero oltást ajánlják a szakemberek (egyébként ez és a kullancs elleni védőoltás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt adható) – ne keverjük őket össze, nem ugyanarra valók.

Mik az agyhártyagyulladás tünetei?

Maga a kullancsencephalitis vírus támadhatja az agyat, az agyhártyát és a kettőt együtt is. Az agyhártyagyulladás jelei közé tartoznak többek között a rendkívül erős fejfájás, a fény- és hangiszony, a magas láz, a megváltozott tudatállapot, az idegrendszeri görcsök és a nyakmerevség, súlyos esetben részleges vagy teljes bénulás, ami akár maradandó is lehet. Meningococcális agyhártyagyulladás esetén a beteg törzsét kiütések borítják, melyek pontszerű vérzésekből állnak.

Az agyhártyagyulladás tünetei közül a felsorolt problémák mindössze a megbetegedések 44%-nál jelentkeznek együttes erővel. Mivel a kezdeti agyhártyagyulladás tünetei enyhébbek, sokszor összetévesztik az influenza vagy a koronavírus tüneteivel. Az agyhártyagyulladás jelei lehetnek mindemellett a szédülés, az idegesség és a delírium, kisgyerekeknél görcsök, sőt, a kutacs beduzzadása is előfordulhat.

Mi a kullancs elleni védőoltás neve?

A kullancs elleni védőoltás Magyarországon 1991 óta bárki számára elérhető, a veszélyeztett dolgozók számára térítésmentes, mindenki más számára térítés ellenében beadatható. A kullancs elleni védőoltás beadatása mindenképpen ajánlott, ha gyakran járunk természetközeli helyeken (tipikusan szabadtéri sportok és hobbik, pl. horgászat, vadászat, gombászás, túrázás stb.), ugyanis a globális felmelegedés következményében évről évre gyakoribbak a kullancs általi megbetegedések. Két kullancs elleni védőoltás közül választhatunk, ezek az FSME kullancs elleni védőoltás és az Encepur kullancs elleni oltás.

Mennyi a kullancs elleni védőoltás ára 2022 évében?

Encepur kullancs elleni védőoltás felnőtteknek: ~11-13.000 Ft/db

Encepur kullancs elleni védőoltás gyerekeknek: ~11-13.000 Ft/db

FSME kullancs elleni védőoltás felnőtteknek: ~11-13.000 Ft/db

FSME kullancs elleni védőoltás gyerekeknek: ~11-13.000 Ft/db

Habár a kullancs elleni védőoltás az agyvelő- és agyhártyagyulladással szemben kiváló védelmet nyújt, ne feledkezzünk meg a Lyme-kór és más betegségek veszélyeiről sem! Hazatéréskor nézzük át a testünket alaposan, fordítsunk extra figyelmet a hajlatokra és a hajas fejbőrre, ugyanis ezeket a helyeket kedveli leginkább a kullancs.

Szánjunk időt bundás társaink átvizsgálására is, hiszen a kutyák, macskák is veszélyeztetettek bizonyos betegségekkel szemben, kullancsszezonban használjunk rajtuk kullancs elleni megelőző készítményeket! Minden esetben figyeljünk oda a kullancs kiszedése során a szakszerű technikára és a higiéniára (semmi esetre se nyomjuk össze, míg rajtunk van), illetve amennyiben a fenti tünetek valamelyikét érzékeltük magunkon, minél hamarabb forduljunk orvoshoz!

Kullancs elleni védőoltás mikor kell beadni?

A kullancsok sem a téli hideget, sem a nyári kánikulát nem viselik jól, ilyenkor a talajban vészelik át a kritikus időszakot. A kullancsok aktivitása tavasszal és ősszel a legintenzívebb, ám nyáron is bármikor megcsíphetnek, ritkán még enyhe teleken is támadhatnak. A kullancsok vérrel tele sebezhetőek, tömegük az éhező társaikénak 200-szorosára is növekedhet, rugalmas potrohuk babszem méretűre tágulhat.

A kullancs elleni védőoltás beadatása rendszerint télen történik, mikor az élősködők pihennek, hiszen időbe telik, míg a kullancs elleni védettség kialakul. Mivel oltássorozatról van szó, az első kullancs elleni oltás után még nem alakul ki a kullancsencephalitis elleni védettség, legalább 2 db kullancs elleni védőoltás szükséges hozzá! A kullancs elleni védőoltás gyerekeknek és felnőtteknek is adható, mind az Encepur, mind az FSME kínál junior és felnőtt oltást.

ENCEPUR kullancsencephalitis oltás

Junior alapimmunizálás

1. adag (0. nap) 0,25 ml,

2. adag (1-3 hónappal a 0. nap után) 0,25 ml,

3. adag (9-12 hónappal a második oltás után) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 3 év után minden 5. évben

Junior gyors immunizálás

1. adag (0. nap) 0,25 ml,

2. adag (7. nap) 0,25 ml,

3. adag (21. nap) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 12-18 hónap után ajánlott minden 5. évben

Felnőtt alapimmunizálás (12 éves kortól)

1. adag (0. nap) 0,5 ml,

2. adag (0,5-3 hónappal a 0. nap után) 0,5 ml,

3. adag (9-12 hónappal a második oltás után) 0,5 ml.

emlékeztető oltás: 49 év alatt minden 5., 49 fölött minden 3. évben

Felnőtt gyors immunizálás

1. adag (0. nap) 0,5 ml,

2. adag (7. nap) 0,5 ml,

3. adag (21. nap) 0,5 ml.

emlékeztető oltás: 49 év alatt minden 5., 49 fölött minden 3. évben

FSME kullancsencephalitis elleni oltás

Junior alapimmunizálás

1. adag (0. nap) 0,25 ml

2. adag (1-3 hónappal a 0. nap után) 0,25 ml

3. adag (5-12 hónappal a második oltás után) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 3 év után minden 5. évben

Junior gyors immunizálás

1. adag (0. nap) 0,25 ml,

2. adag (14. nap) 0,25 ml,

3. adag (5-12 hónappal a 2. után) 0,25 ml.

emlékeztető oltás: 3 év után minden 5. évben

Felnőtt alapimmunizálás (16 éves kortól)

1. adag (0. nap) 0,5 ml,

2. adag (1-3 hónappal a 0. nap után) 0,5 ml,

3. adag (5-12 hónappal a második oltás után) 0,5 ml.

emlékeztető oltás: 60 év alatt 3 évvel a 3. oltás után, minden 5., 60 fölött minden 3. évben

Felnőtt gyors immunizálás