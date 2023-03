Vigyázat, ezek az RSV vírus tünetei! Így mutatkozik az RSV vírus gyerekeknél, felnőtteknél

Tavasszal még javában tombol az influenzaszezon – azonban a koronavírus mellett más fertőző légúti betegségek is leselkednek ránk, amelyek különösen veszélyesek lehetnek a gyerekekre. Ilyen betegség az RSV vírus nevű kórokozó is, ami felnőtteknél hétköznapi megfázásnak tűnhet, azonban az RSV vírus gyerekeknél, különösen csecsemőknél jóval veszélyesebb. Nézzük, mik az RSV vírus tünetei és hogyan zajlik az RSV vírus kezelése!

Cikkünkben az RSV vírus nevű fertőző betegség kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: mi az RSV vírus oka, hogyan lehet az RSV vírust elkapni és hogyan történik az RSV vírus kezelése? Mik az RSV vírus tünetei? Milyen tüneteket okoz az RSV vírus gyereknél és felnőtteknél, mit tehetünk az RSV vírus ellen? Meddig tart a gyógyulás RSV vírus esetén, mire vigyázzunk?

Mi az RSV vírus?

Az RSV vírus (Respiratorikus Szinciciális Vírus) egy, az alsó- és felső légutakat egyaránt támadó, gyakori légúti megbetegedés. Az RSV vírus felnőtteknél is előfordulhat, hiszen minden korosztály egyformán ki van téve az ilyen légúti megbetegedéseknek, azonban az RSV vírus gyerekeknél gyakrabban jelentkezik, jóval intenzívebb tünetekkel. Az RSV vírus a 12 hónapnál fiatalabb kisgyermekekre a legveszélyesebb, de az időseket, legyengült immunrendszerű személyeket is támadhatja. Az RSV vírusnak A- és B-altípusa, emellett kb. 30 variánsa ismert, amelyek nagyjából azonos mértékben vannak jelen, de egyes RSV vírus fajták fertőzőbbek lehetnek másoknál.

Miért veszélyes az RSV vírus?

Az RSV vírus súlyosabb esetekben sejtkárosodáshoz vezethet a légutakban, különösen a tüdőben. Az RSV vírus hatására összeolvadhatnak a fertőzött sejtek, szinktita nevű nagyobb sejteket létrehozva - mindez akár súlyosabb légúti szövődményekhez, például tüdőgyulladáshoz vezethet.

Hogyan fertőz az RSV vírus?

Az RSV vírus egy náthaszerű, cseppfertőzéssel (tüsszentés, köhögés, érintés) terjedő betegség, amelyet a rendkívül fertőző kórokozók közé sorolunk, ugyanis egyetlen hordozó akár 25 egészséges egyedet is megfertőzhet. Az RSV vírus a gazdatesten kívül kézen, használati tárgyakon is fennmarad, ahonnan bejut a szemünkbe, szánkba, orrunkba, végül az alsó légutakat támadja.

Az RSV vírus tünetei - RSV vírus felnőtteknél

A kutatók szerint minden ember legalább egyszer átesik az RSV vírus fertőzésen életében, ráadásul az éves RSV vírus járvány során a felnőtt lakosság 10%-a is fertőzött lehet – azonban nehéz erről számszerű adatokat gyűjteni, ugyanis az RSV vírus tünetei felnőtteknél enyhe, náthaszerű problémákat okoznak. Az RSV vírus tünetei tipikusan a tüsszögés, köhögés, orrfolyás, torokfájás, fejfájás és a náthára általánosságban jellemző rossz közérzet.

Az RSV vírus tünetei – RSV vírus gyerekeknél

A gyermekek túlnyomó többsége 2 éves koráig biztosan átesik az RSV vírus fertőzésen, azonban ezt több, ismételt RSV vírus fertőzés követheti, tipikusan a téli és őszi hónapokban, de kora tavasszal is nagyobb a veszélyeztetettség a náthaszerű megbetegedésekre. Az RSV vírus a legkisebb gyermekek 10-20%-ánál, súlyosabb tüneteket is produkálhat ziháló, gyors, felületi légzés és más légzési nehézségek formájában, de a gyermekekre jellemző tünet a bőr és az ajkak elkékülése, az étvágytalanság, a hőemelkedés és a kötőhártyagyulladás is.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A náthaszerű tüneteket produkáló megbetegedések esetében, ha az egyiket elkapjuk, bizonyos esetekben immunitás alakulhat ki más vírusok ellen is. A koronavírus járvány alatt az RSV vírus - részben a Covid-19, részben pedig a lezárások és a maszkviselés miatt -aránylag kisebb jelenlétet mutatott, azonban 3-4 évente jellemzően megnő az RSV vírus fertőzöttek száma is. Habár laikusként biztosan nem fogjuk tudni megállapítani, hogy koronavírus vagy RSV vírus fertőzés áll-e nálunk vagy családtagjainknál fenn, amennyiben erőteljes lázat, csillapíthatatlan köhögést, szapora légzést vagy zihálást tapasztalunk, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Hogyan történik az RSV vírus kezelése?

Az RSV vírusból való felgyógyulás a 3-8 napos lappangási időt követően 2 hétig is eltarthat, az első napokban a beteg állapota folyamatosan romlik. Fontos, hogy a beteg ez idő alatt otthonában tartózkodjon, mivel az RSV vírust kiemelkedő mértékben fertőző betegségként tartjuk számon. Az RSV vírus kezelése támogató terápiával történik, melynek célja a tünetek csillapítása, a hidratálás és a légzés könnyítése (súlyosabb esetekben oxigénpótlás, lélegeztetés válhat szükségessé).

Az RSV vírus esetében gyógyszeres kezelést nem mindig írnak elő, ám leggyakrabban a ribavirin nevű antivirális gyógyszert alkalmazzák; egyéb gyógyszereket csak indokolt esetben adnak, leginkább felnőtteknek. Az RSV vírus antibiotikummal nem kezelhető, emellett jelenleg RSV vírus védőoltás sem létezik. Az RSV vírus ellen tartós védettség nem alakul ki, bármikor újra megfertőződhetünk vele, éppen ezért célszerű az influenzaszezonban maszkviseléssel, kézfertőtlenítéssel csökkenteni az RSV vírus fertőzés valószínűségét.