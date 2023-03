Tripla járvány tépázza a magyarokat: itt a háziorvosok előrejelzése, eddig tarthat a vészidőszak

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Az idei a negyedik olyan járványszezon, amelyben az influenza mellett a koronavírus is nagy arányban terjed. A hivatalos adatok alapján 2023. harmadik hetében meredeken emelkedni kezdett az orvoshoz fordulók száma, mely azóta is egyre növekedett, először a múlt héten torpant meg az emelkedés. A fertőzöttek továbbra is nagy arányban a 14 év alatti gyermekek, illetve a fiatal felnőttek korcsoportjába tartoznak: az óvodákban, iskolákban és munkahelyeken is rengetegen betegszenek le. Súlyosabb lehet-e az idei járvány az eddigieknél? Mikor tetőzhet és meddig tarthat még az elmúlt év tapasztalatai alapján az idei járványszezon? - ezekre a kérdésekre kereste a választ most a Pénzcentrum szakértők segítségével.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ légúti megbetegedés figyelőszolgálatának legfrissebb adatai szerint 2023. február 27. és március 5. között az országban 295 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 65 700 influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. Bár az előző heti betegszámokhoz képest az emelkedés megtorpant, a betegszámok továbbra is nagyon magasak. Bár még nem biztos, hogy a betegszámok nem fognak tovább nőni, a tetőzés az elmúlt évek járványadatai alapján is közel lehet. Hiába érjük el azonban hamarosan a betegszámok csúcsát, a járvány nem ér véget: akár húsvétig vagy tovább is elhúzódhat az idei szezon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Már most is annyira magas a betegek száma, hogy ez akár tetőzés is lehet, de az a tapasztalat, hogy a járvány gyengülése megvárja az időjárás változását. Vagy a kemény fagyokat, vagy a tavaszi enyhülést. Most már inkább az utóbbiban bízunk - mondta el lapunk kérdésére a Házi Gyermekorvosok Egyesülete elnöke, Dr. Havasi Katalin. A szakértő szerint március közepétől meg szokott érkezni az enyhülés, így azt remélik, hogy ez elhozza a járvány végét is. Hasonlóan látja a Háziorvosok Online Szervezetének alapító elnöke, Dr. Békássy Szabolcs is. A szakember lapunknak azt mondta, hogy "az elmúlt évek tapasztalatai alapján pár hét nehéz időszakot kell még átvészelnünk, hiszen a tavasz, a jó idő beköszöntével az influenza járvány intenzitásának jelentős mérséklődésére is számíthatunk". Ne feledjük azonban, hogy itt, az északi féltekén, influenzajárvány tekintetében gyakorta követjük az előző félévben a déli-féltekén tapasztaltakat, ahol is az idén a megszokottnál sokkal elhúzódóbb volt a járvány. Ez akár azt is jelentheti, hogy még március vége sem biztos, hogy véget vet a járványnak - hívta fel a figyelmet Dr. Havasi Katalin. Hozzátette, hogy mivel biztosak nem lehetünk a gyors kilábalásban, ezért továbbra is mindenkinek javasolják az egyéni védelmet, a higiénés szabályok fokozott betartását, és tünetek esetén a környezet védelmét. Így fest az első korlátozásmentes járványszezon A koronavírus magyarországi megjelenése óta ez a negyedik járványszezon hazánkban. Az eddigi években az ősztől tavaszig húzódó betegséghullámok mindig igyekeztek központilag is kordában tartani, korlátozásokkal, az oltási programmal, illetve a folyamatos figyelmeztetéssel a kézmosás, maszkviselés, távolságtartás, és egyéb egészséget védő szabályok betartására. A 2022/2023-as szezonban már nincsenek korlátozások és a hivatalos adatok alapján már eddig is rengeteg megbetegedés történt, valamint egyre több beteg fordul meg a várótermekben. Dr. Békássy Szabolcs is megerősítette, hogy a légúti megbetegedéssel háziorvosi rendelőkbe forduló betegek aránya rendkívül magasnak mondható március elején is. Hozzátette, hogy szerencsére az esetek döntő többségében kórházi kezelést nem igényel, azonban markáns, hosszan elhúzódó influenza szerű tünetekkel keresik fel a páciensek a családorvosi rendelőket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által üzemeltetett légúti figyelőszolgálat adatait meg tudjuk erősíteni, miszerint a panaszok leginkább a 14 év alatti gyermekeket, illetve az aktív korú felnőtteket érinti. A légúti megbetegedések döntő többségéért továbbra is az influenza vírus különböző szerotípusai tehetők felelőssé, a koronavírus okozta megbetegedés 10 százalék alá tehető. Noha a kórházi kezelést igénylő esetek aránya alacsony, ettől függetlenül az alapvető higiénés szabályok betartása, szükséges esetén a maszkviselés továbbra is indokolt, főként a zsúfolt háziorvosi rendelő váróhelyiségeiben JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 54 087 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 54 721 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) - hívta fel a figyelmet a szakember. Dr. Havasi Katalin szerint nagyon nehéz az idei és az elmúlt évek járványszezonjának összehasonlítása, hiszen nem minden szezon egyforma erősségű. "Sokszor éveken keresztül el sem ér bennünket igazi influenzajárvány, de kb. 10 évente egy nagyobb erősségű járványra számíthatunk. Ezek erősségét is befolyásolják a megelőző intézkedések, mint pl. lezárások vagy az oltottak aránya" - magyarázta a szakértő, aki szerint az összképet erősen befolyásolja az is, hogy a korábbi influenza járványokhoz képest változást jelent a telemedicina megjelenése. Ez a véleménye szerint sokat könnyít a gyermek alapellátók elérhetőségén. Így összegezve a személyesen megjelenők és a telemecinális úton jelentkezők számát, az előző évihez hasonló, de talán még magasabb napi beteg számmal találkozunk, akik között arányaiban csökkent a Covid és jelentősen magasabb az influenza fertőzésre jellemző tünetekkel jelentkezők száma. Ne feledjük, hogy egy tridémia közepén vagyunk, amikor akár egyszerre érheti el a betegeket több vírus is - mondta el Dr. Havasi Katalin. A 2022/2023-as járványszezonban tehát valóban magas számban fordulnak meg a betegek az orvosi rendelőkben. Azt még nehéz megjósolni, mikor tetőzhet, illetve érhet véget a járvány. Sok múlik azon, milyen lesz az időjárás a következő hetekben. A melegedés hatására elkezdhet csökkenni a betegszám és szerencsés esetben már március végére jelentősen kevesebb lehet a fertőzöttek száma. Viszont mivel a déli-féltekén idén jóval elhúzódóbb volt a járványszezon, mint a korábbi években, nem feltétlenül bízhatjuk el magunkat. Lehetséges, hogy még húsvétkor is jelentős lesz a fertőzöttek száma az országban. A szakemberek ezért kiemelték, hogy a fertőzések megelőzése érdekében továbbra is nagyon fontos a higiénés szabályok betartására, a kézmosás, maszkviselés és betegség esetén a távolságtartás.



Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK