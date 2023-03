Gyanús anyajegy, szemölcs, bőrprobléma? Ez az app megmondja, kell-e orvoshoz rohanni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Átfogó tesztidőszak után élesben is elindult a bőrgyógyászat Shazamjaként is emlegetett mesterséges intelligencia alapú technológia, amellyel a saját otthonunkból diagnosztizálhatóvá válnak a bőrbetegségek. Az AIP Derm világújdonságnak számít, és digitális forradalmat indíthat el a hazai egészségügyben. A fejlesztés látványosan emeli a szolgáltatás színvonalát és egyszerűsíti a páciensek életét, egy orvos pedig akár 40 esetet is el tud látni egy óra alatt, ezzel nagyságrendeket emelve a hatékonyságon. Az Európai Unió első nyilvános digitális kórházaként aposztrofált technológia előnyeiből a magyarok profitálhatnak először, de még idén nemzetközileg is elérhetővé válik.

Közel 700 bőrbetegséget, vagyis az ismert bőrgyógyászati problémák körülbelül 95 százalékát képes azonosítani egy magyar csapat által kifejlesztett mesterséges intelligencia alapú szoftver. A betegek gyógyulási esélyeit becslések szerint akár 30-40 százalékkal növelő AIP Derm segítségével több, mint 18 ezer pácienst vizsgáltak meg Magyarországon a tesztidőszakban, és több mint 900 rákbetegséget diagnosztizáltak így. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kovács Máté, az AIPDerm.hu vezérigazgatója közölte, február 8-án élesben is elindult a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikája által is jóváhagyott mesterséges intelligencia alapú bőrgyógyászat. Mint mondta, a világon egyedülálló rendszer teljesen új ügyfélélményt nyújt a betegeknek, megváltoztatja a páciensek áramlását, az orvosok napi feladatait, mindeközben komolyan megnöveli a gyógyítás hatékonyságát. A páciensek a hét minden napján, a nap 24 órájában orvoshoz fordulhatnak a bőrproblémájukkal akár a saját kanapéjukról is. Ehhez csupán egy fotót kell készíteni az érintett bőrfelületről, majd a felvételt feltölteni pár alapadat és a TAJ szám megadását követően a rendszerbe. Innentől számítva maximum három napon, de akár két órán belül is visszajelzést kaphatunk arra vonatkozóan, hogy milyen bőrbetegségben szenvedünk, mi a teendő vele – mutatott rá. A szoftverbe beépített mesterséges intelligencia nagyon nagy valószínűséggel meg tudja állapítani az adott bőrbetegséget, majd az erre kijelölt szakorvos állítja fel a végső diagnózist, aki ezután receptet írhat fel, vagy ha ez alapján úgy ítéli, szükséges, személyes kezelést javasolhat. Minden beteg egyenlő Dr. Kirschner András, a Swiss Medical orvosigazgatója, az AIPDerm.hu stratégiai partnere elmondta, az applikáció csökkenti az orvos beteg közötti információs aszimmetriát. Mint fogalmazott, az alkalmazás a beteget részletesen tájékoztatja a betegség jellemzőiről, mint egy Wikipedia oldal, ezzel nincs az orvos jóindulatának kitéve, aki lehet, hogy leterheltsége miatt épp nem tudja tájékoztatni a beteget. A fejlesztes látványosan megkönnyíti az ellátáshoz történő hozzáférést (nincs sorban állás es nem kell utazni), olcsobbá teszi a bőrgyógyászati vizsgálatot, es teljes értékű távleletet ad. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 129 100 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,4%, a Takarékbanknál pedig 9,53%; míg az UniCredit Banknál 9,7%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) „A szolgáltatás az orvosoknak is nagyban lecsökkenti az adminisztrációs terheit, 9-15 perc helyett 1-2 perc alatt diagnózist és kezelést tud előírni egy páciensnek. Ez megfordítva azt is jelenti, hogy egy óra alatt átlagosan 40 esetet képesek ellátni, ami a rendelőben jóindulattal sincs több négynél. A szoftver kiküszöböli továbbá az egészségügy területi elosztásából fakadó igazságtalanságokat, hiszen mindenki a legmagasabb színvonalú szolgáltatáshoz juthat és a legjobb orvosok keze alá kerülhet függetlenül attól, hogy az ország mely pontján él” – mutatott rá. A technológia azért is példátlan, mert korábban sehol nem fordult elő a világon, hogy egy technológiai cég egy egészségügyi szolgáltatóval állt volna össze. Az AIPDerm mögött álló kanadai-magyar együttműködés viszont pont ilyen. Az átfogó digitális klinikai rendszer Magyarországon érhető el elsőként az Európai Unióban, mindössze 10 ezer forintért, ami a statisztikák szerint nagyjából a fele annak, amit a páciensek Európában bőrgyógyászatra költenek, ha személyesen keresnének fel magánban praktizáló szakorvost. Az AIPDerm után már most nagyon komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik, és várhatóan a szoftver még idén elérhetővé válik a külföldi piacokon is.

