Az egészségével játszik rengeteg magyar: még akkor se mennek orvoshoz, ha nagy a baj

A 18-39 évesek 64 százalékára jellemző, hogy családtagjaikhoz és szüleikhez mennek tanácsért, míg a 60 év felettiek négyötöde a háziorvosa véleményére esküszik – derült ki az OTP Egészségpénztár megbízásából készült reprezentatív felméréséből. Az adatok arra is rávilágítottak, hogy a Pénztártagok havonta átlagosan 5-15 ezer forint között költenek egészségügyi célra, éppen ezért érdemes minden hónapban legalább 5 ezer forintot feltölteni az Egészségpénztári számlára, hogy sose érjenek váratlanul a kiadások.

Az OTP Egészségpénztár reprezentatív kutatásának eredményei alapján a 18 év feletti magyar lakosság 74 százaléka leginkább a háziorvosától kér segítséget egészségügyi probléma esetén, míg a családtagoktól vagy az interneten fellelhető tanácsokból egyaránt 45 százalék tájékozódik. Jellemző a párhuzamos informálódás is, azaz sokan a szakmai vélemények mellett meghallgatják a szülők, rokonok álláspontját is, vagy épp neten böngésznek a témában.

A kutatásból kiderült, hogy az életkor is nagy ráhatással van arra, kitől tudakozódunk leginkább egészségügyi probléma esetén. A 18-39 évesek 64 százalékára jellemző, hogy családtagjaikhoz, szüleikhez fordulnak, közel felükre, hogy a barátaikhoz, ismerőseikhez, illetve 42 százalékukra, hogy partnerükhöz mennek tanácsért. A 60 év felettiek esetében a háziorvos felkeresése átlag feletti, négyötödük választja ezt az információszerzési módot.

Bízunk benne, hogy az emberek az OTP Egészségpénztárra is úgy fognak tekinteni, mint lehetséges partnerre, aki segítséget nyújt egészségügyi kérdések esetén. Mi azon vagyunk, hogy kialakítsuk ezt a bizalmat” – mondta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója. „A felmérés eredményei arra is rávilágítottak, hogy a magyar lakosság jellemzően 5 és 15 ezer forint között költ havonta egészségügyi célra. Éppen ezért érdemes minden hónapban legalább 5 ezer forintot befizetni az egészségszámlára, hogy mindig legyen mihez nyúlni

– nyilatkozta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, aki azt is hozzátette:

Az évvégéhez közeledve pedig még inkább megéri befizetni – akár egyszerre, egy nagyobb összegben, akár kisebb összegekben – hiszen a befizetett összeg után 20% adó-visszatérítésre nyílik lehetőség, ami éves szinten akár 150 ezer forint megtérítést is jelenthet.

De most nem csak a maximum 150 ezer forint miatt éri meg decemberre időzíteni a nagyobb befizetéseket, hanem azért is, mert az Egészségpénztár kisorsol öt szerencsést, akik visszanyerhetik a december 4. és 24. között befizetett megtakarításuk további 20 százalékát is.