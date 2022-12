Ezekre a tüntekre most érdemes figyelni: csúnya betegség terjed Magyarországon

Tovább nő az influenzás betegek száma, járványról azonban még nem beszélhetünk.A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) légúti figyelőszolgálat 47. heti tájékoztatójából kiderül, hogy novemberben Akut légúti fertőzés tüneteivel 215 700-an fordultak orvoshoz hazánkban.

Akut légúti fertőzés tüneteivel 215 700-an fordultak orvoshoz Magyarországon 2022. november 21–27. között, s közülük 16 300 embernél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) légúti figyelőszolgálat 47. heti tájékoztatójában. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett számításokból kiolvasható, hogy ez a szám 100-zal haladja meg az előző hetit és 1700-zal a két héttel korábbit. Az influenzás betegek 32,7 százaléka 0–14 éves gyermek, 30,8 százaléka 15–34 éves fiatal felnőtt volt. 25,2 százalék a 35–59, 11,3 százalék pedig a 60 év felettiek korcsoportjába tartozott.

2022. 40–47. hete között összesen 386 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban. Az elemzett mintákban 3 influenza A [1 influenza A (H1 pdm09)], 2 influenza A(H3)] és 1 influenza B(NT) vírust azonosítottak. 52 embernél igazoltak Covid–19 fertőzést. 6 megbetegedés hátterében RSV, 2 esetben adenovírus, 4-ben parainfluenza vírus, 1 esetben humán metapneumovírus, 7 esetben rhinovírus állt.

Itt a szezon első RSV-halálesete

Egy 5 év alatti gyermek együttes influenza- és RSV-fertőzés miatt vesztette életét Kaliforniában, mellyel bekövetkezett az őszi–téli szezon első halálesete. Október második felétől jelentős mértékben megnőtt egyes amerikai kórházakban az RSV-vel fertőzött gyermekek száma. Vannak olyan kórházak, amelyek fertőző osztályain már csaknem egyforma a Covid–19, az influenza vírusos és az RSV-fertőzöttek aránya.

Különösen Kalifornia államban, ezen belül is Los Angelesben kezdtek aggasztó méreteket ölteni a kombinált légúti megbetegedések. A helyi szakemberek attól félnek, hogy a súlyossá váló fertőzések a térségben tovább terhelik az egészségügyi rendszert, s hamarosan meghaladhatják a gyermekkórházak kapacitását. A három vezető vírus együttes megjelenése új helyzetet teremt a hazai egészségügyben is, mert korábban nem ismert vírusfertőzés kombinációk alakulhatnak ki. Ezek felismerésében segít az új, hazai gyermekorvosok, háziorvosok és családok által egyaránt elérhető, otthoni mintavételre is regisztrált, patikákban és online is elérhető Influenza A/B-COVID-19-RSV gyorsteszt.

A telemedicina előretörése megállíthatatlan, de vannak még félelmek

A Software Advice 1000 fő körében végzett 2022-es „State of Telemedicine” kutatása alapján az emberek többsége a hétköznapi egészségügyi problémákra ma már telemedicina megoldásokat preferál az USA-ban, igaz, a megkérdezettek több mint a fele még tart a távegészségügyi szolgáltatások minőségétől.

Lisa Hedges, a Software Advice elemzője is megerősíti, hogy hiba nem befektetni erre a területre. Szerinte azok a szolgáltatók, akik bizonyos állapotok és tünetek esetén távgondozási szolgáltatásokat kínálnak, előnyt élveznek azokkal szemben, akik ezt nem teszik meg. A páciensek 91%-a számára pozitív élmény volt a telemedicina szolgáltatás főképp a kényelmi tényező miatt. A fizikai látogatás megtakarítása, a parkolási gondok, a várakozás és további fertőzéseknek történő kitettség elmaradása mind mind a telemedicina mellett szól. A szolgáltatók szempontjából pedig a no-show lényegesen alacsonyabb lesz, és a működési költségeket is optimalizálni lehet az egyre növekvő munkaerőhiány közepette.

A telepszichiátria terén még kevésbé domináns a páciensek véleménye. A megkérdezettek 19% számára egyáltalán nincs preferencia a két lehetőség között, míg a válaszadók 32%-a egyértelműen a személyes találkozást, 49% már a virtuális találkozót részesíti előnyben. A szakértő szerint minden évben nőni fog a telepszichiátriát előnyben részesítők aránya is.

A cél azonban nem a telemedicina dominánssá tétele, csupán a szolgáltatási folyamatok optimalizálása. Azaz a jövőben is lesznek olyan személyes orvosi-, labor- és diagnosztikai vizsgálatok, amelyeket nem lehet majd kikerülni. A kutatás szerint a páciensek ösztönösen tudják, hogy mely esetekben érdemes telemedicina szolgáltatást igénybe venni, amit érdemes az egészségügyi szolgáltatóknak is figyelembe venni, amikor fejlesztéseket terveznek.

Januárra felerősödhet a ’tripledemiava’ váló koronavírus-járvány hazánkban is

Az Egyesült Államokban a Covid–19 megbetegedések kétharmadát már az omikron B.Q. 1.1 és a B.Q. 1 alvariánsai okozzák. A CDC összegzése szerint arányuk 31,9, illetve 30,9 százalék, őket a BA.5 alvariáns követi 13,8 százalékkal. Európában a News Medical Life Sciences előrejelzése alapján a B.Q.1 variáns várhatóan 2022 végére válhat dominánssá, mely időszak éppen egybeesik a téli ünnepekkel. A társadalmi és családi összejövetelek vélhetően nagymértékben felerősítik majd a fertőzések terjedését, s nő majd a betegségek száma az EU/EGT tagállamaiban. Idén jelentkezik először a ’tripledemia’, amely a három vezető vírus együttes támadását jelenti.

A koronavírus ellen kapható Paxlovid márkanéven forgalmazott (nirmatrelvir-ritonavir) amerikai gyógyszer előnyeiről publikált összefoglalót az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC – Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok). A szájon át bevehető gyógyszert az Egyesült Államokban az orvosok olyan enyhe és közepes koronavírus-betegségben szenvedő felnőttek számára írhatják fel, akiknél fennáll a betegség súlyosbodásának kockázata. Egy 2022 áprilisa és szeptembere között folytatott nagyszabású tanulmány összehasonlította 200 ezer Covid–19 fertőzött felnőtt ember adatait, akik e vírusellenes gyógyszert szedték, 500 ezer olyan Covid–19 páciensével, akik nem kaptak belőle. Azoknál, akik a diagnózist követő 5 napon belül bevették a gyógyszert, 30 napon belül 51 százalékkal alacsonyabb volt a kórházi kezelések aránya, mint akiknek nem írták fel a nirmatrelvir-ritonavirt.