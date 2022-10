Levegő Munkacsoport: minden eddiginél több megbetegedés és korai halálozás fordulhat elő 2022 telén

Az energiaárak drasztikus emelkedése rendkívüli mértékben sújtja az egész lakosságot, megfelelő intézkedésekkel azonban jelentősen enyhíthetők a következményei. Erre hívta fel a figyelmet az a levél, amelyet a Habitat for Humanity Magyarország, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete küldött minden önkormányzatnak.

Rendkívül súlyos helyzet alakulhat ki, amennyiben a kormány és az önkormányzatok nem hoznak azonnali intézkedéseket annak érdekében, hogy a lakosság meleg otthonokban és viszonylag tiszta levegőben vészelje át az idei telet. Ezek híján a hideg épületek és az égetés következtében fokozottan szennyezett levegő miatt – amit tetézhet a koronavírus- és influenzajárvány – minden eddiginél sokkal több megbetegedés és korai halálozás fordulhat elő.

A civil szervezetek szerint mindenekelőtt elengedhetetlen a széles körű felvilágosító tevékenység arról, hogy miként lehet csökkenteni a fűtésszámlát. Lehetőség szerint konkrét segítséget is kell nyújtani szakemberek közreműködésével. Ugyanakkor határozott fellépés szükséges az illegális égetések ellen, mert ez sokkal nagyobb károkat okozhat, mint amennyi haszna van. Nem szabad támogatni a lignit lakossági égetését sem, mert az is rendkívüli mértékben szennyezi a levegőt és a tüzelőberendezést is tönkreteheti.

„Idén előre láthatóan a korábbinál is sokkal többen fűtenek majd szilárd anyagokkal – gyakran elavult tüzelőberendezésekben, rossz tüzelőanyagokkal, hibás tüzelési módszerekkel. A legjobb esetben a fűtés száraz fával történik, ami szintén szennyezi a levegőt, azonban nem ritka, hogy az ennél sokkal nagyobb szennyezést okozó nedves fát vagy szenet (többnyire az égetéskor rendkívül szennyező lignitet) használják. Nagyon sokan égetnek bontott ablakkeretet, bálás ruhát, műanyagot és egyéb hulladékot is, amivel szó szerint halálos mérgeket engednek nagy mennyiségben a levegőbe. A Levegő Munkacsoport 12 pontos javaslatot készített az önkormányzatok részére arról, mit tehetnek a lakossági hulladékégetés visszaszorítására” – mondta Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport projektvezetője.

„Most minden lehetséges erőforrást a lakosság fűtési gondjainak a megoldására kell fordítani, akár úgy is, hogy felfüggesztik a folyamatban lévő és tervezett építkezéseket, átcsoportosítva a pénzt és a szakembereket. A nemzeti katasztrófa megelőzése érdekében szinte olyan mozgósítást kell elrendelni, mint háborús helyzetben” – tette hozzá Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.