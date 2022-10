Színt vallottak az emberek: tragikus a magyar egészségügy, ezzel van mindenkinek baja

Katasztrofálisnak ítélik meg az egészségügy helyzetét a magyarok egy friss nemzetközi kutatás szerint. A felmérés szerint súlyos probléma az ellátás minősége, de a szakemberhiány is.

Miközben a világ nagy részén még mindig a koronavírust tartják az egyik legveszélyesebb egészségügyi problémának, addig Magyarországon a daganatos betegségek miatt aggódunk leginkább – írja a 24.hu az Ipsos nemzetközi kutatásából, amit a világ 34 országában végeztek. Érdekesség, hogy az összes ország átlaga szerint a koronavírus 47 százalékos említést kapott, míg hazánkban ez az arány mindössze 18 százalék volt. Magyarországon ugyanakkor a rák 43 százalékot, a mentális egészség 23 százalékot, a stressz pedig 22 százalékot kapott – e két utolsó érték a világátlagénál alacsonyabb.

Az adatokból az is kiderül, hogy az egészségügy helyzetét összességében is rossznak ítélik meg a magyarok: mindössze 14 százalék értékelte jónak vagy nagyon jónak a hazai ellátást, 53 százalék pedig rossznak vagy nagyon rossznak. A negatív megítélés tekintetében messze rosszabb eredményt értünk el, mint bármilyen más, a kutatásban részt vevő ország, a pozitív válaszok esetében pedig Lengyelországgal szerepeltünk egy helyen.

A magyarok szerint a legnagyobb probléma az egészségügyben a várólisták, ez 65 százalékos említést kapott, ami messze meghaladja a világátlagnak számító 42 százalékot, de leginkább Chiléhez, Portugáliához és Lengyelországhoz hasonlít. A másik nagy probléma a szükségesnél kevesebb egészségügyi dolgozó. Ezt Svédországban említették a legtöbben (76%), de Franciaországban (69 százalék), illetve Hollandiában és Belgiumban (67 százalék) számít súlyos gondnak a válaszadók szerint, de Magyarország jobb szereplése itt is csak viszonylagos (61 százalék) – írja cikkében a portál.

Sokkoló az is, hogy a „Az egészségügy a legjobb ellátást biztosítja számomra” állítással a magyarok mindössze 10 százaléka értett egyet, emellett a negatív válaszok aránya is jóval meghaladta a többi országét: a válaszadók 70 százaléka nem értett egyet az állítással. Hasonlóképpen az utolsó helyre kerültünk annál az állításnál is, amely szerint az országban mindenki ugyanolyan általános egészségügyi ellátást kap. Itt 42 százalékos volt az egyetértők aránya a világátlagot tekintve, ehhez képest Magyarországon csak 15 százalék gondolta így. 70 százalék itt is azt mondta, hogy jelen van az eltérő bánásmód az egészségügyben