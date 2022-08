Érik a vakcina-botrány: lopással vádolja a Pfizert a Moderna

Az amerikai cég szerint ők jóval a koronavírus-járvány előtt szabadalmaztatták a technológiát, mint a magyar tudóst, Karikó Katalint korábban alkalmazó amerikai-német vállalat.

Bepereli a Pfizer és a BioNTech cégeket a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat, mert állítása szerint covid-19 elleni vakcinájuk hírvivő RNS-ével megsértették a jóval a világjárvány kitörése előtt kifejlesztett szabadalmukat – közölte pénteken az amerikai vállalat.

A Moderna meg van győződve arról, hogy a Pfizer és a BioNTech Comirnaty nevű covid-19 elleni vakcinája megsérti a Moderna által 2010 és 2016 között benyújtott, saját hírvivő RNS-re vonatkozó szabadalmakat– áll a cég közleményében.

A Moderna és a Pfizer/BioNTech volt az első az új típusú koronavírus elleni védőoltás előállításában, röviddel a világjárvány kezdete után, a hírvivő RNS (mRNS)technológiának köszönhetően, amely arra készteti az emberi sejteket, hogy állítsák elő a vírusban meglévő fehérjéket, így készítve fel az immunrendszert azok felismerésére és semlegesítésére, foglalta össze az RTL klub.Ezt megelőzően a védőoltások a vírusok gyengített, vagy elölt változatát alkalmazták arra, hogy felkészítsék a szervezetet a védekezésre, és a gyógyszerek kifejlesztése, valamint a biztonságosságuk igazolását szolgáló klinikai vizsgálatok több évig is eltarthattak.

A Moderna és a Pfizer/BioNTech által előállított vakcinában alkalmazott hírvivő RNS-t az elmúlt négy évtized tudományos csúcspontjaként tartották számon, ugyanis ennek az innovációnak a segítségével számos akadályt le lehetett küzdeni.

Ez a forradalmi technológia létfontosságú a Moderna saját mRNS-t alkalmazó vakcinája, a Spikevax esetében. A Pfizer és a BioNTech a Moderna engedélye nélkül lemásolta ezt a technológiát a Comirnaty gyártásához

– fogalmazott a Moderna közleménye. A keresetet, amelyben meg nem nevezett összeget követelnek kártérítés fejében, az Egyesült Államokban, a massachusettsi járási bíróságon, valamint Németországban, a düsseldorfi regionális bíróságon nyújtják be. A Pfizert és a BioNTechet több más cég is perli a szabadalmaik megsértése miatt, egyebek mellett a német CureVac, amely júliusban nyújtott be keresetet a BioNTech ellen.