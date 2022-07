Müller Cecília: megjelent az X variáns, erre a tünetre panaszkodik sok beteg

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A nagyvárosokban nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, de vidéken is stagnál és sehol sem csökkent - közölte az országos tisztifőorvos az M1-en. Müller Cecília azt mondta: ahogy Európában, Magyarországon is hétről hétre, egyre nagyobb arányban nő a fertőzöttek száma. Itthon ugyanakkor még zömmel az omikron variáns BA2-es típusa fertőz, de 4-5 százalékban már megjelent a BA4-es, a BA5-ös és az X variáns is, amelyek Európában uralkodóvá váltak - mondta, felhívva a figyelmet arra, hogy ezeknek a fertőzőképessége magasabb.

Az országos tisztifőorvos különösen fontosnak nevezte, hogy aki tüneteket észlel magán, például torokkaparást, tüsszögést, forduljon háziorvosához és ne menjen közösségbe, mert a korábbi variánsoknál könnyebben adhatja át másoknak a fertőzést. Az új variánsok esetében sokan panaszkodnak fejfájásra - hívta fel a figyelmet Müller Cecília. Arról is beszélt, hogy az oltásokat némileg "kikerülik" az új variánsok, az oltottak is meg tudnak fertőződni, de általában könnyebben vészelik át a megbetegedést, és nem kerülnek kórházba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A védőoltások fontosságát hangsúlyozva arról beszélt, hogy a 60 feletti korosztálynak, valamint a krónikus betegeknek javasolt a negyedik oltás.

Címlapkép: Getty Images

