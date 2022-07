Itt vannak a lesújtó adatok: távolról sincs vége a járványnak

Az elmúlt héten összesen 4 663 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 932 788 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, valamint elhunyt 14 beteg, így az elhunytak száma 46 661 főre emelkedett. Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt hetekben az új fertőzöttek száma már elkezdett emelkedni, mostanra a kórházban kezelt covidosok számán is látszik a járvány jelentős erősödése - derült ki a kormányzati koronavírus oldal heti jelentéséből.

4 663 új fertőzöttet regisztráltak a múlt héten, ezzel hetente több mint 50 százalékkal nő a hivatalos statisztikákba bekerül covidosok száma (két hete 1 961, egy hete 3 042 új fertőzöttről számoltak be). Hogy nagyobb lehet a járvány terjedése - sokan egyáltalán nem tesztelnek, vagy ha igen, akkor otthon, és nem kerülnek be a rendszerbe -, azt mutatja, hogy egyetlen hét alatt megduplázódott a kórházban kezelt covidosok száma. 488-an szorulnak most kórházi kezelésre, egy héttel korábban még csak 233-an voltak.

Alacsony számról indult, de a növekedés aránya nagyon magas (109 százalék). A lélegeztetőgépen lévő koronavírusos betegek száma 5-ről 10-re nőtt egy hét alatt.

Az áldozatok számán ugyanakkor még nem látszik a járvány felerősödése: az egy héttel ezelőtti 21 után most 14 halálesetet jelentettek. Nemcsak nálunk, Európában is új erőre kapott a covid. A nagy kérdés az, hogy újabb komoly terhelés alá kerül-e az egészségügy. Amit tudni lehet, az új fertőzéseket az omikron BA.5 és BA.4 variánsai okozzák. A Qubit írt arról nemrég, hogy ez a két variáns az omikron első változatainál is jobban képes kikerülni az újrafertőződés vagy a megbetegedés elleni védelmet, amelyet az oltás vagy egy korábbi fertőzés biztosít. De az új variánsok nem tudják jelentős mértékben kijátszani az oltások vagy fertőzés hatására létrejövő, az adaptív immunrendszer T-sejtjei által a súlyos megbetegedés ellen biztosított tartós védettséget.

Ahol komolyan tesztelnek, ott az látszik, hogy sok az új fertőzött, nő a kórházban lévők száma is, de nem olyan arányban, mint a fertőzötteké. Nálunk azért lehet látványosabb a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők arányának növekedése, mert jelentősen alul lehet mérve, hogy hányan kapták a vírust, emelte ki a 444!.