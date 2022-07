Máris kezdődik a hatodik hullám? Megkeserítheti a 2022-es nyarat a koronavírus

Kimutathatóan erőre kapott a koronavírus terjedése az elmúlt hetekben, ami aggasztó, mert a megjelenése óta eltelt két nyáron eddig mindig "pihenőre vonult" - írja a 444.

Nem csak hazánkban, de a környező országokban is szignifikánsak nő az új fertőzöttek száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ már csak hetente közöl új járványadatokat, amit a vírushelyzet kedvező alakulásával magyaráztak meg, de nem úgy tűnik, hogy az elmúlt két nyár után most is szabadságra menne a betegség.

Az egyik legpontosabb előrejelzés, a szennyvízvizsgálat is mutatja, hogy nő itthon a fertőzöttek száma. Nagyobb baj, hogy sokan egy sima torokfájásnál nem gyanakodnak koronavírusra, hiszen nyár van, és eddig ez nem jelentett vírusszezont: ez azt eredményezi, hogy nagyon sokan nem végeznek el otthoni tesztet sem, ha pedig mégis, a fertőzöttség tényét nem jelentik a háziorvosoknak, így a hivatalos statisztikába sem kerülnek be - így csak találgatni lehet a fertőzöttek valódi számáról.