Lesújtó számok a magyar vidékről: rémisztő, ami ezekben a megyékben történik

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Az elemzők szerint a hazai gyermekszám csökkenés magyarázata az lehet, hogy a koronavírus elleni védőoltás vélt mellékhatásai miatt a nők egy része elhalasztotta a gyermekvállalást. A szakemberek viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a gyermekvállalásnál rendkívül fontos szempont a nők foglalkoztatása, a megélhetés és a lakhatás is. A HelloVidék ezen felül rákeresett arra is, mely megyékben a legdrámaibb a népességfogyás, hol született tavaly a legtöbb és a legkevesebb baba.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK