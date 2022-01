Hiába várjuk a megváltást az omikrontól? Elárulták, mikor kaphatjuk vissza a régi életünk

A két éve tartó pandémiából mindenkinek régóta elege van. A járványhelyzet vége azonban továbbra sem látszik, csak egyre újabb és újabb vírusvariánsokkal szembesülünk. A járvány legújabb hulláma azonban fontos változást hozott. A jelenleg domináns omikron variáns ugyanis a szakértők szerint gyengébb lehet a vírus eddigi változatainál, ezzel pedig felcsillant a remény, hogy a koronavírus a pandémiás fázisból az endémiává enyhülhet. A Pénzcentrum most a szakértők véleményén keresztül szemlélteti, hogy ez pontosan mit is jelentene.

Rengeteg egészségügyi szakértő, többek között Bedros J. Róbert, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója is régóta rebesgeti, hogy a koronavírus vélhetően soha nem fog nyomtalanul eltűnni. Ehelyett a legvalószínűbb forgatókönyv szerint világszerte endémiáva enyhülhet. Számos tudós pedig már azt is tudni véli, hogy a rendkívül fertőzékeny omikron variáns lehet ennek kulcsa, ami viszonylag gyorsan átfertőzi a populáció nagy részét. A pozitív forgatókönyv a gyakorlatban az lenne, ha egyre gyengébb vírusváltozatok jönnek, melyek egy idő után már csak a náthához hasonló tüneteket okoznak és eközben a fertőzésszám szép lassan elérhet egy állandó, a mostaninál lényegesen alacsonyabb szintet.

Bár ez első olvasásra mindenképp örvendetes hírnek hangzik, a szakértők óva intenek attól, hogy elbízzuk magunkat. Az endémiás helyzet ugyanis messze nem jelentené azt, hogy életünk visszatérhet a 2019 előtti kerékvágásba, nem beszélve attól, hogy még a pandémiából való kilábalástól is nagyon messze vagyunk.

Mi is az az endémia?

Az endémia az orvostanban az epidémiával ellentétes fogalom, s olyan betegségeket jelent, amelyek bizonyos szűkebb helyeken állandóan fordulnak elő, míg máshol rendszerint nem, vagy csak ritkán észlelhetők. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ szerint az endémiás szint egy betegség terjedésének alapvonalait jelenti, nem feltétlen a kívánatos, vagy elfogadható szintet. Egy fertőzés terjedése tehát minősülhet endémiának és emellett igen nagy gyakorisággal felbukkanónak.

Az endémia a betegség részleges izolációját jelenti, vagyis azt, hogy a fertőzés mindig csak egy adott pupuláció között terjed.

- összegzi Vincent Hsu, az AdventHealth járványügyi részlegének vezetője. A szakértő a HuffPostnak nyilatkozva árulta el, hogy bár az endémia már egy bizonyos földrajzi egységekre szűkült kiterjedésű fertőzéshullámot jelent (mint akár a malária) ettől még igen fertőzékeny lehet és az influenzához hasonlóan a szezonális fellángolások is jellemzőek lehetnek a betegségre. Télen például továbbra is könnyen lehetnek majd enyhébb megbetegedéseket, például megfázást okozó hullámai.

Azt még mindig nem igen lehet megmondani, hogy a koronavírus járvány mikorra csenghet le, és a betegség terjedés mikor "enyhülhet" endémiássá. Már csak azért is bonyolult kérdésről beszélünk, mert az egyes járványügyi szakértők álláspontja sem feltétlen egyezik abban, mikor mondhatjuk, hogy a covid terjedése abba a fázisba jut, ami már kontrollálható és nem kell, hogy drasztikusan kihasson mindennapi életünkre.

Az alapvetés az, hogy ahhoz, hogy a koronavírus járvány endémiává váljon el kell érnünk arra a pontra, hogy a betegség elég általános legyen ahhoz, hogy a többség számára ne járjon a komoly megbetegedés, esetlegesen akár kórházba kerüléssel, vagy halállal fenyegető kockázatával

-véli Jay Lee, a kaliforniai Costa Mesa családi szakpszichológusa. Más szóval a "nyájimmunitás" lehet a kulcs, folytatja a szakértő. Akkor lélegezhetünk fel, ha hiába a magas esetszámok, a fertőzések jóval kisebb része vezet majd kórházba kerüléshez, vagy halálhoz.

Az endémia nem egyenlő az ártalmatlan Coviddal

A mostani (pandémiás) állapotból az endémiába való átlépés nagyon bizalomgerjesztőnek hangzik, és nyilván sok szempontból mindenképp előrelépést jelentene. A szakértők viszont figyelmeztetnek, nem szabad majd emiatt félvállról venni a betegséget.

Könnyen lehet, hogy hamarosan eljutunk egy olyan pontra, hogy a koronavírus átlép egy endémiás fázisba, de ez nem jelenti azt, hogy a betegség innentől a fertőzötteknél csak enyhe tünetek okoz majd. (elég csak a már említett maláriára gondolni, ami jelenleg is csak endémiának számít, mégis rengeteg ember halálát okozza minden évben.)

Ezen felül az endémia kiszámíthatatlan hullámai ugyanúgy újabb korlátozások bevezetéséhez, vagy a régiek visszahozásához vezetnek, mint a pandémiás helyzet alatt. Ezek kihatása mindennapjainkra, pedig semmiképp nem marad majd az enyhe kellemetlenség szintjén. Ha pedig a vírus továbbra is relatíve nagy számú embert lesz majd képes megfertőzni, további lehetőségek nyílnak előtte a mutációk kialakítására.

Vegyük példaként a szezonális influenzát. A legtöbben néhány hét alatt gond nélkül kiheverik a betegséget, sokaknak mégis az életét követeli. Időnként pedig az influenza is járvánnyá "erősödik", ami akkor történik meg, ha megjelenik egy új mutációja, ami képes hatékonyabban terjedni egyik fertőzöttről a másikra.

Az influenza tökéletes példa arra is, hogy évtizedek is eltelhetnek két nagyobb járványhullám között mégis a vírus génszerkezetének egy enyhe változása is elég egy újabb pandémiás helyzet kirobbanásához

- árulta el Stuart Ray, a John Hopkins Egyetem professzora. Ezek a génszekvenciákban bekövetkező enyhe változások a madárinfluenzához hasonló nagyobb influenza járványok kirobbantói. Ha pedig a vírus még mindig nagy számú embert fertőz, szignifikánsan nagyobb az esélye egy ilyen mutálódásra is.

Őszintén remélem, hogy a mostani omikron hullámmal, elegendő ember szerez immunitást ahhoz, hogy a jövőbeni fertőzések ne okozzanak majd komoly kárt a betegek szervezetében, és hogy közelebb viszont ahhoz, hogy a vírus egy enyhe endémiás fázisba jusson

- mondta a szakértő. Aggódásának hangot adva, hogy ezután is kérdés marad, az endémia mennyire marad tartós. A szakértő szerint még sokáig fogunk a kés hegyén táncolni a coviddal kapcsolatban.

Remélni lehet, hogy közel a pandémia vége

A HuffPost által megkérdezett szakértők között konszenzus van arról, hogy óvatos optimizmussal tekinthetünk a koronavírus járvány endémiává válásának lehetőségére és csak remélni lehet, hogy az ideálisabb állapotot nem rombolják majd szét a betegség újabb veszélyesnél veszélyesebb mutációi.

Anthony Fauci, az Egyesült Államok sztárinfektológusa szerint nem lehet biztosra mondani, hogy koronavírus járvány az omikron variánsnak hála endémiává enyhülhet-e 2022-ben. A szakértő szerint ez leginkább azon múlik, hogy betör-e idén egy újabb variánst, ami legyűrné az emberek, a korábbin való áteséssel szerzett védettségét.

A szakértők szerint talán az omikron hullám, február közepén várható lécsengéséig kell várni ahhoz, hogy biztosabban meg tudjuk becsülni mi vár még ránk. Számos dolog lehet még ugyanis kihatással rá, mikor érjük el a nyájimmunitás elegendően magas szintjét ahhoz, hogy a koronavírus pandémiából endémiává váljon.

Az egyik ilyen kérdés, hogy az omikronnal fertőzöttek mennyi ideig élveznek védettséget. A másik, hogy milyen új variánsok üthetik még fel fejüket a vírus további terjedése és mutációja során és hogy azok mennyire lesznek fertőzékenyek és mennyire okoznak majd súlyos megbetegedést. Az ugyanis, hogy az omikron variáns enyhébb betegséget okozott még nem jelenti azt, hogy mostantól enyhébb variánsok jönnének.