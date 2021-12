Koronavírus: így tarolja le Európát az omikron variáns

Eddig még nem találtak olyan mintát, amely azt támasztaná alá, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus omikron variánsa - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa pénteken. Ugyanakkor a környező országok jelentéseiből arra lehet következtetni, hogy hamarosan itt is felbukkan az új mutáns. A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a híreket, amelyek az elmúlt héten érkeztek az omikron variánsról.

Pénteken a koronavírus új, omikron változatának megjelenésére figyelmeztetett, és ismételten az oltás felvételére szólított fel Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet pénteki ülésén. "Nincs észszerű magyarázata annak, hogy valaki nem oltatja be magát, bíznunk kell a tudományban és a szakmában" - fogalmazott. Horvátországban péntekre 3797 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 71-en haltak meg. Kórházban 2329 beteget ápoltak, közülük 326-an voltak lélegeztetőgépen.

A BioNTech vezetője Ugur Sahin egy csütörtöki interjúban azt mondta: egyelőre nem tudni, hogy kell-e új oltóanyagot kifejleszteni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védelemre a kórokozó omikron nevű változata miatt. Kiemelte, hogy az omikronnak több variánsa kering, és még nem világos, hogy melyik "érvényesül", ezért azt sem tudni, hogy melyikhez kellene hozzáigazítani a vakcinát. A vizsgálatok szerencsére azt mutatják, hogy az omikron csak egy "részlegesen menekülő változat, amely elvileg oltással ellenőrizhető".

Karl Lauterbach, az új szövetségi kormány egészségügyi minisztere csütörtöki nyilatkozata szerint Németországban szigorítás bevezetésére akkor lehet szükség, ha szétterjed az uralkodó delta változatnál is veszélyesebb omikron variáns, amelynek semlegesítéséhez az első laboratóriumi vizsgálatok szerint frissítő adag is szükséges a Covid-19 ellen védő oltásból. Az egyik legismertebb német járványügyi szakértő, Christian Drosten - a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének vezetője - szerint

az omikron akár már januárban vészesen nagy teret nyerhet Németországban.

Karl Lauterbach szerint egyelőre arra kell törekedni, hogy az omikron a lehető legkésőbb terjedjen szét. Ha nem sikerül megakadályozni, hogy a deltát felváltsa az új variáns, és kialakuljon egy "omikron hullám", akkor az oltott státuszt csak a frissítő oltással lehet majd megszerezni. A német kormány adatai szerint legalább egy adag oltást a német lakosság 72,3 százaléka - 60,1 millió ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 69,3 százaléka - 57,6 millió ember - rendelkezik. A frissítő adagot 20 százalék - 16,6 millió ember - kapta meg.

A brit kormány szerdán azt kérte, hogy aki megteheti, a jövő héttől inkább otthonról dolgozzon. Boris Johnson miniszterelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az iránymutatást - amely egyelőre Angliára vonatkozik, de a brit kormány az Egyesült Királyság többi nemzetének kormányaival is egyeztet - a koronavírus nemrégiben azonosított omikron változatának felbukkanása indokolja. A kormány célja az, hogy a variáns vizsgálatának ideje alatt is lassítsa az omikron terjedését, és időt nyerjen ahhoz is, hogy minél többen megkaphassák a koronavírus elleni oltás emlékeztető és hatáserősítő harmadik dózisát.

Boris Johnson a szerda esti sajtótájékoztatón elmondta: génszekvenciális szűréssel eddig 568 esetben mutatták ki országszerte az omikron koronavírus-változat jelenlétét, de biztos, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb.

Dánia ismét korlátozásokat vezet be a koronavírus terjedésének megfékezésére, különös tekintettel annak új, omikron nevű variánsára - jelentette be szerdán a dán miniszterelnök sajtótájékoztatóján. Mette Frederiksen szerint az intézkedések magukban foglalják egyebek közt azt, hogy a téli szünet kezdetét előrehozva, már december 15-i hatállyal bezárják az általános iskolákat, péntektől pedig az éttermeket és a bárokat is. Mint mondta, a kormány ezenfelül szorgalmazza a távmunkát és az olyan társasági összejövetelek lemondását, mint például a karácsonyi bulik.

Dánia szeptember 10-én oldotta fel a korábbi korlátozásokat, amit a koppenhágai vezetés egyrészt a beoltottak magas számával, másrészt azzal indokolt, hogy sikerült a járványt megfékezni. A járványadatok egészen október közepéig nem súlyosbodtak, attól kezdve viszont gyorsabban nőtt a fertőzöttek száma. Az ötmillió lakosú országban a járvány kitörése óta 529 210 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 2972-en hunytak el a vírusfertőzés következtében.

Hétfőn jelentették, hogy megjelent az omikron változat Oroszországban. Akkor két, a Dél-afrikai Köztársaságból hazatért orosz állampolgárnál kimutatták az új koronavírus omikron változatát. Az orosz operatív törzs közlése szerint az újonnan diagnosztizált koronavírusos fertőzöttek száma 32 136-tal - ez a legkisebb szám október 14. óta - 9 833 749-re emelkedett. A napi növekmény 0,33 százalék, a tünetmentes esetek aránya 8 százalék.

A múlt héten érkezett jelentés, hogy Romániában és Montenegróban is megjelent a vírusvariáns.

Montenegróban is megjelent a koronavírus új, Afrika déli részén felfedezett omikron nevű változata - közölte a helyi sajtó vasárnap. Az új vírustörzset egy családnál azonosították, amelynek egyik tagja a közelmúltban tért vissza a Dél-Afrikai Köztársaságból. Romániában is jelen van a koronavírus új, Afrika déli részén felfedezett omikron elnevezésű változata, miután Dél-Afrikából visszatért két betegnél mutatták ki a kórokozónak ezt a variánsát.

A holland hatóságok múlt szombati közlése szerint tizennyolc utas fertőződött meg az omikron variánssal a Dél-afrikai Köztársaságból Hollandiába érkezett járatokon. Múlt pénteki hírek szerint pedig Franciaországban is megjelent a koronavírus omikron variánsa: eddig kilenc esetet diagnosztizáltak öt különböző régióban. Ausztriában már novemberben azonosították az omikront olyan utasoknál, akik Dél-Afrikában jártak.